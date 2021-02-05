Как продлить молодость? Помогут эти 5 доступных продуктов

Источником красоты является гормон молодости, называемый эстрогеном. Благодаря ему наша кожа упругая. Увы, с годами организм хуже вырабатывает эстроген.

Ежедневно надо выпивать 2 – 3 чашки такого чая

Молодая кожа, подтянутое тело, крепкое здоровье – отлично выглядеть и иметь хорошее самочувствие желает каждый. Продлить молодость можно, если вести правильный образ жизни, употреблять определенные продукты, есть больше фруктов, занимать спортом или минимальными физическими нагрузками. Диетологи назвали пять продуктов, которые надо есть обязательно, чтобы долгие годы оставаться молодыми.

Источником красоты является гормон молодости, называемый эстрогеном. Благодаря ему наша кожа упругая. Увы, с годами организм хуже вырабатывает эстроген, поэтому так важно в ежедневный рацион включать продукты, помогающие продлить молодость.

Какие пять продуктов надо есть, чтобы продлить молодость

Михаилом Гинзбургом, врачом-диетологом, названы продукты, продлевающие молодость, если употреблять их постоянно. Так, в рационе питания обязательно должны быть:

продукт № 1 – зеленый чай

Он в большом количестве содержит катехины, запускающие процесс аутофагии. Замедляется процесс старения, происходит омоложение организма. Ежедневно надо выпивать 2 – 3 чашки такого чая.

продукт № 2 – оливковое масло

продукт № 3 – льняное семя

продукт № 4 – рыба

В этих продуктам много НЖК – ненасыщенных жирных кислот. Их основная функция – противовоспалительное действие, также защита сосудов от прогрессирования опасной болезни – атеросклероза.

продукт № 5 – горький шоколад

Желательно, чтобы в нем содержался заменитель сахара. Так не будет повышать уровень глюкозы в крови.

Михаил Гинзбург рекомендуется понемногу недоедать, чтобы всегда оставаться в форме, и отказаться от сосисок, сладкой газировки, сдобы и печенья, разрушающих организм.

Продукты, препятствующие старению клеток

Чем медленнее стареют клетки, тем продолжительнее молодость. Препятствуют старению антиоксиданты. Они содержаться в:

1 – петрушке

Это «царица зелени» и «источник молодости». Ее нужно есть, чтобы замедлить старение клеток. Препятствуют этому процессу:

бета-каротин, витамин С – вещества для улучшения цвета лица, повышения эластичности и упругости кожи; витамин Е — из-за него клетки долго остаются молодыми, кожа, волосы и ногти находятся в хорошем состоянии; железо с магнием, кальцием и фосфором – нужны для борьбы с оксидантами, выведения шлаков и токсинов, нормализации гормонального фона; хлорофилл – нужен для выработки глутатиона.

2 – жирных сортах рыбы

В ней есть Омега – 3, укрепляющая ногти, волосы, повышающая упругость кожи, удерживающая влагу в ней. Желательно чаще употреблять:

лосось; сельд; форель; скумбрию; тунец; сардину.

3 – миндале

В нем много витамина Е, которых делает кожу упругой и красивой, помогает разглаживать морщины. Также есть линолевая и линоленовая кислота, очищающая сосуды от плохого холестерина.

4 – облепихе

Она улучшает зрение, замедляет процесс старения кожи.

5 – томатах

«Враг» онкологических и иных серьезных заболеваний. Томаты содержат витамины А, В, С, Е, РР, К, благодаря которым укрепляются стенки сосудов, улучшается кровообращение, ускоряется метаболизм.

Какие продукты надо есть, чтобы оставаться здоровыми и молодыми

Клетки будут значительно медленнее стареть, есть включить в рацион питания киви, артишок с зародышами пшеницы, баклажаны с белыми грибами. Для сохранения молодости и красоты необходимо употреблять:

— авокадо;

— чернику;

— брокколи;

— корицу;

— темный шоколад;

— топинамбур;

— красную капусту;

— фасоль.

Источник: Пронедра