Что категорически нельзя делать 5 февраля 2021 года на Агафия-полухлебника: Найденные деньги брать не стоит

Категорически запрещено лениться, иначе будете жить, перебиваясь с хлеба на воду. Трудолюбивым же святой Агафий принесет достаток, здоровье и удачу.

5 февраля в народном календаре наступает Агафий-полухлебник

5 февраля в народном календаре наступает Агафий-полухлебник. Это день, когда ни в коем случае нельзя оставлять свой дом в беспорядке. Категорически запрещено лениться, иначе будете жить, перебиваясь с хлеба на воду. Трудолюбивым же святой Агафий принесет достаток, здоровье и удачу.

Строго запрещено 5 февраля отказывать в просьбах и сориться с родными. Тот кто откажет кому-либо в просьбе, можно счастья своего лишиться.

А еще нельзя в этот день смотреть на падающие звезды. Это считается дурной приметой. И найденные деньги брать не стоит. В противном случае грозят неприятности и бедность.

Источник: izvmor.ru