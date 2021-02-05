Астрологи рассказали какой цвет волос подходит каждому знаку зодиака

Астрологи считают, что у дам определённого знака зодиака есть общие тенденции для подбора краски. Правильно определив цвет, можно изменить имидж и вместе с ним судьбу.

У дам определённого знака зодиака есть общие тенденции для подбора краски

По утверждению астрологов, у представительниц каждого знака зодиака есть свои любимые цвета. Не всегда естественный цвет волос удовлетворяет женщин. Это зависит и от возраста, и от психологического состояния. Ведь восприятие своего собственного места в этом мире, душевный комфорт накладывают отпечаток на выбор цвета волос и причёски.

Астрологи считают, что у дам определённого знака зодиака есть общие тенденции для подбора краски. Правильно определив цвет, можно изменить имидж и вместе с ним судьбу.

Приоритетные цвета для представительниц стихии Огня

Овен

Подчеркнуть свою энергичность и целеустремлённость дамам этого знака поможет яркий огненно-рыжий цвет. Он очень подходит к их непредсказуемой личности. Ещё удачен для привлечения финансовой удачи для Овнов каштановый цвет, можно с бордовым оттенком. Все цвета должны быть насыщенными.

Лев

Многие представительницы этого знака обладают от природы прекрасной «гривой». Очень часто они любят окрашивать её в яркие огненные тона. Но астрологи утверждают, что такие цвета усиливают вспыльчивость этого знака. Львицам больше подойдут каштановые цвета. А вот оттенки могут быть золотистые, медные, рыжевато-сияющие.

Стрелец

У авантюристки с необузданным нравом в фаворите огненные волосы с оттенком медного и красного цветов. Но её неугомонной натуре не чужда и сиреневая, фиолетовая, розовая и лиловая гамма.

Цвета, подходящие для женщин стихии Земли

Телец

Эти мудрые жизнелюбки не прочь поэкспериментировать со своей внешностью. Но более всего подчеркивают их доброту и чувственность тёплые тона каштанового, кофейного цветов. Тёмные цвета лучше исключить. Они будут способствовать проявлению негативных черт характера.

Дева

Сочетаться с характером спокойной, уравновешенной женщины-Девы будут цвета светло-коричневого и пепельно-коричневого оттенков. Подойдут и более насыщенные кофейные, шоколадные цвета. Они подчеркнут её женственность и неповторимость.

Козерог

Цвет для волос, как и всё в своей жизни, женщины-Козероги выбирают очень тщательно. Им импонирует и тёмно-коричневый цвет, и светлые цвета – от пепельного до карамельного. Их основная цель даёт им повод для размышления, в какой цвет нужно покрасить волосы в данный момент.

Цвет волос, приемлемый для женщин стихии Воздуха

Близнецы

Уравновесить двойственный характер женщин-Близнецов поможет светло-каштановый цвет шевелюры. Но эти неугомонные дамочки не привыкли быть однообразными. Им нравится вся гамма цветового спектра. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в одних ситуациях их волосы окрашены в пепельный цвет, в других – в фиолетовый.

Весы

Этому знаку зодиака астрологи не советуют кардинально менять свою внешность. Их природное обаяние хорошо подчёркивается естественным цветом волос. Но можно и его чуть усиливать, подбирая близкие по тону краски. Можно немного «подзолотить» теплыми оттенками либо сделать мелирование.

Водолей

Продвинуть женщину-Водолея к успеху смогут окрашенные в тёмные цвета волосы. Благородные шоколадные, ореховые, «гнилой сливы» оттенки подчеркнут в этой даме её деловитость и серьёзность намерений. А вот синий, зелёный и даже розовый оттенки на тёмных волосах укажут на неординарность и независимость натуры.

Лучший выбор цветовой гаммы для женщин стихии Воды

Рак

Домашним, уютным и в то же время деловым, этим женщинам не подойдут кричащие и неестественные цвета. Они будут противоестественными для них. Оптимальными будут расцветки и тона коричневого, карамельного, каштанового цвета.

Скорпион

Загадочные, активные и порой непредсказуемые женщины-Скорпионы предпочитают яркие насыщенные тона. Их внешность хорошо оттеняют черные, темные цвета. Окраска может быть и красного, и русого цвета. Часто они могут сочетать даже несколько цветов одновременно.

Рыбы

Мечтательницы-Рыбы являются творческими натурами с неуловимой чуткой душой. Им свойственна лёгкость. Поэтому светлые волосы будут как нельзя лучше подчеркивать их харизму. Светло-русые, льняные и серые цвета – это в их стиле. Подойдёт даже голубой или бледно-зеленоватый оттенок, цвет их любимой стихии.

Источник: rsute.ru