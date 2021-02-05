Почему антитела не появились после прививки?

Общее определение неудачи вакцинации основано на 2 аспектах: связанных с вакциной и с организмом человека.

Каждая вакцина содержит убитую или ослабленную форму организма (обычно вирус или бактерию), вызывающую ту или иную болезнь

С момента введения широкомасштабных программ вакцинации миллионы людей были защищены от потенциально смертельных заболеваний, и бесчисленное количество жизней было спасено. Вакцины готовят иммунную систему к борьбе с болезнями, используя тот факт, что она может «запоминать» инфекционные организмы.

Из чего состоит вакцина и что такое антиген

Каждая вакцина содержит убитую или ослабленную форму организма (обычно вирус или бактерию), вызывающую ту или иную болезнь. Несмотря на то, что организм в вакцине был изменен так, что он не сделает человека больным, часть организма, которая стимулирует иммунную систему реагировать (антиген), все еще присутствует.

Антиген – это любое вещество, которое распознается как чужеродное и стимулирует выработку антител, например, антиген может быть чужеродным белком на поверхности бактерии. Антиген специфически индуцирует выработку антител, которые могут связываться с ним и нейтрализовать его.

Что происходит после вакцинации

После того как человек был вакцинирован, некоторые из клеток, которые отвечают за защиту от болезни (В-лимфоциты), обнаруживают антигены в вакцине. В-лимфоциты будут реагировать так, как если бы настоящий инфекционный организм вторгся в тело. Они размножаются, образуя армию идентичных клеток, способных реагировать на антигены в вакцине. Затем клонированные клетки эволюционируют в один из 2 типов клеток: плазматические клетки или В-клетки памяти.

Плазматические клетки вырабатывают антитела, которые специально обучены присоединяться к чужеродному агенту, против которого человек вакцинируется, и инактивировать его. Этот ответ иммунной системы, генерируемый В-лимфоцитами, известен как первичный ответ. Для достижения максимальной интенсивности требуется несколько дней, а концентрация антител в крови достигает максимума примерно через 14 дней.

Организм человека продолжает вырабатывать антитела и В-клетки памяти в течение нескольких недель после вакцинации. Со временем антитела постепенно исчезнут, но В-клетки памяти будут оставаться в спящем состоянии в организме в течение многих лет.

Как вакцинация предотвращает болезни

В-клетки памяти, как следует из названия, хранят память о чужеродном агенте, против которого человек был вакцинирован. Если человек когда-нибудь подвергнется воздействию этого агента, спящие клетки памяти сразу же распознают его и быстро начнут размножаться и развиваться в плазматические клетки. Поскольку плазматические клетки уже обучены вырабатывать антитела против чужеродного агента, они способны вырабатывать большое количество антител очень быстро (в течение нескольких часов).

Антитела прикрепляются к вторгающимся микробам и не дают им атаковать здоровые клетки. А поскольку антитела вырабатываются так быстро, они способны бороться с болезнью еще до того, как человек заболеет. Этот ускоренный и более интенсивный иммунный ответ, генерируемый В-клетками памяти, известен как вторичный ответ. Это быстрее и эффективнее, потому что все приготовления к атаке были сделаны, когда человек был вакцинирован. Вторичный ответ антитела происходит быстрее и интенсивнее, чем первичный.

Почему у человека могут не вырабатываться антитела после вакцинации

Около 2-10% здоровых людей не могут установить уровень антител к обычным вакцинам. Термин невосприимчивость или неудача первичной вакцинации описывается неспособностью вакцинируемого установить достаточные защитные реакции антител после первичной или бустерной вакцинации.

Общее определение неудачи вакцинации основано на 2 аспектах: связанных с вакциной и с организмом человека. Первой причиной сбоев в выработки антител является неадекватность вакцины (например, неполное ослабление, неправильный маршрут или график иммунизации, сбои в доставке из-за прерывания холодовой цепи). Второй причиной являются факторы невосприимчивости организма человека, связанные с иммунитетом и состоянием здоровья, возрастом или генетическими факторами, причем их труднее определить.

Наиболее документированной является невосприимчивость к вакцине против гепатита В, при которой до 10% иммунокомпетентных лиц не реагируют защитными уровнями антител на поверхностный антиген гепатита В в вакцине.

Факторами риска также могут быть ожирение, активное курение или хроническая почечная недостаточность.

Возрастная иммуносупрессия способствует повышенной восприимчивости пожилых людей к инфекционным заболеваниям и плохим результатам вакцинации. Снижение реактивности иммунной системы пожилого возраста ответственно как за повышенную восприимчивость к инфекционным и патологическим явлениям, так и за неоптимальную реакцию на вакцинацию. Следовательно, изменение стратегий вакцинации и вакцин для пожилых людей является важной задачей, однако понимание механистической основы иммуносенсации все еще остается неполным.

Точно так же при заболеваниях или специфических терапевтических вмешательствах, приводящих к иммуносупрессии, показатели невосприимчивости и лежащие в основе механизмы неэффективности вакцины практически не исследовались.

Источник: rsute.ru