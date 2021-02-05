Что нельзя делать в день влюбленных 14 февраля 2021 года, чтобы не испортить праздник?

Один из самых романтических праздников в году — День Святого Валентина. К нему готовятся с особенной тщательностью, хотя нередко забывают о некоторых важных правилах.

Не будьте зациклены на празднике и не делайте поступки напоказ есть вещи, которые делать в этот день просто противопоказано, иначе можно испортить праздник себе и любимому человеку. Итак, что нельзя делать на День Валентина 2021. Что нельзя делать на День Валентина-2021 Нельзя притворяться и высказывать обиду или неудовлетворенность. Даже если ваш возлюбленный не подарил вам, что вы хотели, не стоит выражать свою обиду и портить настроение в праздник. Ведь 14 Февраля намного выше конфетти и мишуры.

В День Валентина нельзя опаздывать, как впрочем и в любой другой день: это невоспитанно и невежливо. Кроме того, это может испортить сюрприз, если таковой был задуман.

Нельзя дарить кольцо (совет для парней), если не планируете просить руки и сердца, иначе рискуете нарваться если не на грубость, то на испорченное настроение.

Не делайте банальные подарки, лишь бы подарить. Подойдите к процессу выбора креативно.

Нельзя дарить слишком дорогие подарки, чтобы не поставить в неудобное положение свою вторую половинку. Возможно, любимый приготовил весьма скромный подарок, это также нужно учитывать, чтобы не испортить праздник.

Не стоит дарить банальные розы. Есть миллион цветов и возможностей их презентовать. Поэтому не стоит зацикливаться на пережитке времени, если только девушка на любит эти цветы.

Не проверяйте страничку в соцсети своего любимого и уж тем более, не лезьте на страничку "бывшего".

Не сравнивайте текущий Валентинов день с предыдущими днями прошлых лет. Это может вызвать дискомфорт и разочарование. Единственное, что вы должны помнить в этот особый день – это свои чувства.

Не меняйте кардинально свой внешний вид перед праздником, ведь не всегда с первого раза можно получить нужный результат, а испортить День Валентина своим плохим настроением так очень просто.

Не стоит экспериментировать с эротическим бельем, если вы никогда не пробовали его носить. В крайнем случае, лучше узнать, нравится ли такое партнеру.

Не стоит идти в ресторан, если вы не забронировали столик заранее. Скорее всего вы уже не найдете свободного места. Впрочем, всегда можно организовать романтический ужин дома.

Если у вас нет пары, то не стоит проводить этот день в одиночестве. Организуйте небольшую вечеринку с друзьями, пойдите в кино или театр, устройте домашний киносеанс.

Не копируйте банальные стихи из Интернета, чтобы поздравить любимого. Лучше своими словами скажите о самых сокровенных чувствах. Искренность в поздравлении на 14 Февраля — главное.

Нельзя пить алкоголь перед свиданием, если сильно нервничаете, иначе можно опозориться в самый неподходящий момент.

Не будьте зациклены на празднике и не делайте поступки напоказ. Помните, что День Валентина — это праздник на двоих, а не состязание за красивый букет или лучший подарок. Источник: hochu

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