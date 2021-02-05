05.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Стиль жизни

Что нельзя делать в день влюбленных 14 февраля 2021 года, чтобы не испортить праздник?

15:20 05.02.2021 Фото: pixabay
0

Один из самых романтических праздников в году — День Святого Валентина. К нему готовятся с особенной тщательностью, хотя нередко забывают о некоторых важных правилах.

% name% title
Не будьте зациклены на празднике и не делайте поступки напоказ

есть вещи, которые делать в этот день просто противопоказано, иначе можно испортить праздник себе и любимому человеку. Итак, что нельзя делать на День Валентина 2021.

Что нельзя делать на День Валентина-2021

  • Нельзя притворяться и высказывать обиду или неудовлетворенность. Даже если ваш возлюбленный не подарил вам, что вы хотели, не стоит выражать свою обиду и портить настроение в праздник. Ведь 14 Февраля намного выше конфетти и мишуры.
  • В День Валентина нельзя опаздывать, как впрочем и в любой другой день: это невоспитанно и невежливо. Кроме того, это может испортить сюрприз, если таковой был задуман.
  • Нельзя дарить кольцо (совет для парней), если не планируете просить руки и сердца, иначе рискуете нарваться если не на грубость, то на испорченное настроение.
  • Не делайте банальные подарки, лишь бы подарить. Подойдите к процессу выбора креативно.
  • Нельзя дарить слишком дорогие подарки, чтобы не поставить в неудобное положение свою вторую половинку. Возможно, любимый приготовил весьма скромный подарок, это также нужно учитывать, чтобы не испортить праздник.
  • Не стоит дарить банальные розы. Есть миллион цветов и возможностей их презентовать. Поэтому не стоит зацикливаться на пережитке времени, если только девушка на любит эти цветы.
  • Не проверяйте страничку в соцсети своего любимого и уж тем более, не лезьте на страничку "бывшего".
  • Не сравнивайте текущий Валентинов день с предыдущими днями прошлых лет. Это может вызвать дискомфорт и разочарование. Единственное, что вы должны помнить в этот особый день – это свои чувства.
  • Не меняйте кардинально свой внешний вид перед праздником, ведь не всегда с первого раза можно получить нужный результат, а испортить День Валентина своим плохим настроением так очень просто.
  • Не стоит экспериментировать с эротическим бельем, если вы никогда не пробовали его носить. В крайнем случае, лучше узнать, нравится ли такое партнеру.
  • Не стоит идти в ресторан, если вы не забронировали столик заранее. Скорее всего вы уже не найдете свободного места. Впрочем, всегда можно организовать романтический ужин дома.
  • Если у вас нет пары, то не стоит проводить этот день в одиночестве. Организуйте небольшую вечеринку с друзьями, пойдите в кино или театр, устройте домашний киносеанс.
  • Не копируйте банальные стихи из Интернета, чтобы поздравить любимого. Лучше своими словами скажите о самых сокровенных чувствах. Искренность в поздравлении на 14 Февраля — главное.
  • Нельзя пить алкоголь перед свиданием, если сильно нервничаете, иначе можно опозориться в самый неподходящий момент.
  • Не будьте зациклены на празднике и не делайте поступки напоказ. Помните, что День Валентина — это праздник на двоих, а не состязание за красивый букет или лучший подарок.

Источник: 

  • hochu

    • валентинов день день влюбленных день святого валентина запреты что нельзя
    Мнение читателей
    0
    0
    0
    0
    Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
    Спасибо за ваш голос
    Моё мнение Комментарий Поделиться

    От редакции

    Вы будете устраивать сюрприз вашей половинке?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Родила в сугробе у роддома беременная женщина, внутрь ее не пропустил охранник
    15:45 05-02-2021
    Родила в сугробе у роддома беременная женщина, внутрь ее не пропустил охранник
    Маленькая девочка, которая ушла из дома 3 февраля, нашлась живой
    15:40 05-02-2021
    Маленькая девочка, которая ушла из дома 3 февраля, нашлась живой
    БердскРаздал имбирные леденцы "Абис" гостям и журналистам во время визита министра Евгения Лещенко мэр Евгений Шестернин. Смотрите видео
    15:32 05-02-2021
    Раздал имбирные леденцы
    Отменят техосмотр в России в 2021 году. Кого это коснется?
    15:30 05-02-2021
    Отменят техосмотр в России в 2021 году. Кого это коснется?
    БердскНовые номера телефонов в отделениях ЦГБ Бердска. Список
    15:29 05-02-2021
    Новые номера телефонов в отделениях ЦГБ Бердска. Список
    Избили российскую пенсионерку арабские подростки в Париже 1
    15:23 05-02-2021
    Избили российскую пенсионерку арабские подростки в Париже
    Едва не сгоревший нелегальный дом инвалидов проверяет прокуратура
    15:21 05-02-2021
    Едва не сгоревший нелегальный дом инвалидов проверяет прокуратура
    Что нельзя делать в день влюбленных 14 февраля 2021 года, чтобы не испортить праздник?
    15:20 05-02-2021
    Что нельзя делать в день влюбленных 14 февраля 2021 года, чтобы не испортить праздник?
    Когда выйдут из бедности жители России, назвал год глава Минэкономразвития Максим Решетников
    15:15 05-02-2021
    Когда выйдут из бедности жители России, назвал год глава Минэкономразвития Максим Решетников
    Умер бывший главком ВМФ России Владимир Высоцкий
    15:13 05-02-2021
    Умер бывший главком ВМФ России Владимир Высоцкий