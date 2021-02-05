Сегодня именины: 5 февраля отмечается 9 именин по церковному календарю

По святцам 5 февраля отмечается 9 именин: 5 мужских и 4 женских.

Поздравляем с именинами! Мужчины Геннадий от древнегреческого имени Геннадиос, происходящее от геннадас - «благородный, высокорожденный» Клим краткая форма имени Климент, которое произошло от римского родового имени Clemens - «гуманный», «милосердный», «мягкий» Серафим от позднелатинского имени Seraphinus, происходящее от древнееврейского срафим - «огненный» Теодор в переводе с латинского - «дар Божий», «посланник Бога» Федор современная форма греческого имени Теодорос (Теодорос, Феодорос) - «дарованный Богом», «Божий дар» Женщины Евдокия от древнегреческого имени Эудокиа - «благоволение» Екатерина от греческого имени Экатерини, происходящего от древнегреческого катарос - «чистая» Катарина форма древнегреческого имени Екатерина — «чистая» Милица от славянского корня мил - «милая»

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