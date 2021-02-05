Сегодня именины: 5 февраля отмечается 9 именин по церковному календарю

Мужчины
|Геннадий
|от древнегреческого имени Геннадиос, происходящее от геннадас - «благородный, высокорожденный»
|Клим
|краткая форма имени Климент, которое произошло от римского родового имени Clemens - «гуманный», «милосердный», «мягкий»
|Серафим
|от позднелатинского имени Seraphinus, происходящее от древнееврейского срафим - «огненный»
|Теодор
|в переводе с латинского - «дар Божий», «посланник Бога»
|Федор
|современная форма греческого имени Теодорос (Теодорос, Феодорос) - «дарованный Богом», «Божий дар»
Женщины
|Евдокия
|от древнегреческого имени Эудокиа - «благоволение»
|Екатерина
|от греческого имени Экатерини, происходящего от древнегреческого катарос - «чистая»
|Катарина
|форма древнегреческого имени Екатерина — «чистая»
|Милица
|от славянского корня мил - «милая»