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Сегодня именины: 5 февраля отмечается 9 именин по церковному календарю

07:10 05.02.2021 Фото: pixabay
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По святцам 5 февраля отмечается 9 именин: 5 мужских и 4 женских.

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Поздравляем с именинами!

Мужчины

Геннадий от древнегреческого имени Геннадиос, происходящее от геннадас - «благородный, высокорожденный»
Клим краткая форма имени Климент, которое произошло от римского родового имени Clemens - «гуманный», «милосердный», «мягкий»
Серафим от позднелатинского имени Seraphinus, происходящее от древнееврейского срафим - «огненный»
Теодор в переводе с латинского - «дар Божий», «посланник Бога»
Федор современная форма греческого имени Теодорос (Теодорос, Феодорос) - «дарованный Богом», «Божий дар»

Женщины

Евдокия от древнегреческого имени Эудокиа - «благоволение»
Екатерина от греческого имени Экатерини, происходящего от древнегреческого катарос - «чистая»
Катарина форма древнегреческого имени Екатерина — «чистая»
Милица от славянского корня мил - «милая»
день ангела именинники именины
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