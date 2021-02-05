Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 5 февраля 2021 в России и мире

• Великий день
• День эрудита
• День разукрашивания планов на будущее
• День катастрофы (Disaster Day)
• День всех святых в земле Костромской просиявших
• Всероссийский день памяти дипкурьеров, погибших при исполнении служебных обязанностей
• Праздник святой Агаты Сицилийской (Feast of Saint Agatha)
• Собор Костромских святых
• День работы в голом виде (Working Naked Day) - США
• День душа с другом (National Shower with a Friend Day) - США
• День «Подарите детям улыбку» (Give Kids a Smile Day) - США
• Праздник цветов (Chiang Mai Flower Festival) - Таиланд
• День красной одежды (National Wear Red Day) - США
• День шоколадного фондю (National Chocolate Fondue Day) - США
• День метеоролога (National Weatherman`s Day) - США
• День бабочки-монарх (Western Monarch Day) - США
• День единства - Бурунди
• День солидарности с Кашмиром (Kashmir Solidarity Day) - Пакистан
• День освобождения от оккупации - Сан-Марино
• День Рунеберга - Финляндия
• Именины у Геннадия, Климента, Феоктиста, Ивана, Владимира, Екатерины
• Агафьин день (Агафий Полухлебник)
Важные события
1494 «Вечный мир» между Великим князем литовским Александром и Великим князем московским Иваном III, завершивший Пограничную войну 1487-1494.
1912 в Москве состоялось открытие первой выставки творческой группы ходожников–авангардистов "Бубновый валет".
1918 национализация торгового флота России.
1924 родился Александр Матросов, рядовой стрелкового полка, Герой Советского Союза (погиб в 1943 году).
1926 вооружённое нападение на советских дипломатических курьеров Т. И. Нетте (убит) и И. А. Махмасталя (ранен) на территории Латвии. 5 февраля отмечается как день памяти дипкурьеров, погибших при исполнении служебных обязанностей.
1928 удаётся искусственно синтезировать витамин D.
1943 вступила в строй Дорога победы, напрямую связавшая блокадный Ленинград с остальной страной.
1960 принято постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР об организации в Москве Университета дружбы народов.
200 1на станции московского метро «Белорусская–кольцевая» сработало взрывное устройство.
2009 в Москве убит гендиректор Института социально–экономического инвестиционного проектирования Леонид Барон.
Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend