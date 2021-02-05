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Мировые рекорды родов: Сколько детей может родить женщина за свою жизнь?

02:00 05.02.2021 Фото: pxhere.com
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Леонтина Альбина, проживающая в Чили, родила 55 малышей и попала в Книгу рекордов Гиннесса. Она пробыла в декрете почти 40 лет.

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В наши дни россияне в очень редких случаях решаются заводить более двух детей, хотя ранее женщинам было не страшно рожать много малышей
Сюжет: Зачатие. Беременность. Роды
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Сколько детей может родить одна женщина за всю жизнь и есть ли установленные рекорды, интересует многих людей. В наши дни россияне в очень редких случаях решаются заводить более двух детей, хотя ранее женщинам было не страшно рожать много малышей. К тому же представительницы иных государств более рискованные в этом вопросе.

Опасна ли для организма женщины постоянная беременность

Не существует биологического предела тому, сколько женщина сможет родить на протяжении жизни. С каждым годом качество яйцеклеток снижается, из-за чего начиная с 35 лет женщине сложнее будет забеременеть.

По мнению врачей-гинекологов, каждая беременность забирает из женского организма важные минералы. Их недостаток негативно может повлиять на состояние зубов, а также костей. С такими последствиями женщина может столкнуться после пятой или шестой беременности.

Дело в том, что в процессе беременности матка начинает расширяться, а после вновь сокращается. Однако матке будет труднее возвратить прежнюю форму после пятых родов. С этого момента ее размеры могут значительно увеличиться. Если матка не начнет сокращаться, то на протяжении трех минут женщина может истекать кровью. По этой причине в роддоме всегда должно быть в наличии достаточно крови на случай, если женщина до этого уже рожала детей.

Рекорды рождаемости детей

Самая многодетная мать

Данный рекорд принадлежит супруге крестьянина Федора Васильева в XVIII столетии, который поныне не удалось обойти никому. Женщина смогла родить 69 детей. При этом у супружеской пары 16 раз появлялись на свет двойняшки, 7 раз – тройня, 4 раза – четверо детей. Она рожала 27 раз. К тому же двум малышам не удалось сохранить жизнь, поскольку они погибли при родах.

Стоит отметить, что когда умерла жена, вдовец женился во второй раз. В этом браке у семейной четы родилось 6 пар близняшек, двое тройняшек. Иными словами, 18 детей.

А это означает, что Федор Васильев стал папой 87 детей. Эти данные были зафиксированы в Книге рекордов Гиннесса.

Современная многодетная мама

Леонтина Альбина, проживающая в Чили, родила 55 малышей и попала в Книгу рекордов Гиннесса. Она пробыла в декрете почти 40 лет. Примечательно, что после первых родов она стала мамой 5 тройняшек, причем все дети были мальчиками.
Рекордное количество родов

Этот рекорд установила англичанка Элизабет Гринхилл в XVII столетии. Она за свою жизнь смогла родить 39 раз. Среди ее детей не было двойняшек или тройняшек. Элизабет стала мамой 32 дочерей и 7 сыновей.

Рекорд по количеству родившихся детей за раз

Мария Фернандес стала мамой-рекордсменкой. Женщина, проживающая в Индии, смогла за 30 минут родить 11 детей. При этом роды проходили естественным путем.

Все 11 детей оказались мальчишками. Из них шестеро являются близнецами. У родившихся мальчишек проблем со здоровьем нет. Данные роды также были внесены в Книгу рекордов Гиннесса. На данный момент это достижение никто не смог обойти.

Источник: rsute.ru

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