Важные свадебные приметы, которые помогут узнать о дальнейшей совместной жизни супругов

Большое значение имеют кольца новобрачных. С ними также связано немало примет и суеверий. Например, они должны быть гладкими и ровными, чтобы и семейная жизнь была легкой и спокойной.

Практически для каждой девушки свадьба считается самым важным и грандиозным событием в жизни

Практически для каждой девушки свадьба считается самым важным и грандиозным событием в жизни. Поэтому, многие невесты обращают внимание на всякие приметы и суеверия, связанные с бракосочетанием, ведь каждой хочется, чтобы это торжество прошло на самом высшем уровне.

Отражение в зеркале и смотрины невесты

Ни для кого не секрет, что жениху запрещено видеть свою будущую супругу в подвенечном платье до свадьбы, иначе брак будет непрочным и недолговечным. В старину люди придерживались также приметы, чтоб и сама невеста не смотрела в зеркало на себя до начала свадебной церемонии. Конечно, каждой невесте хочется посмотреть все ли с ней в порядке, но прежде чем глядеть в зеркало, нужно снять с себя фату или хоть одну перчатку, чтобы образ был неполным. Еще, перед невестой никто не должен стоять при этом, чтобы не увел вторую половинку.

Обручальные кольца

Большое значение имеют кольца новобрачных. С ними также связано немало примет и суеверий. Например, они должны быть гладкими и ровными, чтобы и семейная жизнь была легкой и спокойной. В противном случае (если на кольцах будут иметься надписи и гравировки), брак может оказаться не совсем благополучным.

Кольца должен покупать исключительно жених. Будет очень хорошо, если они будут храниться вместе до начала проведения свадебной церемонии. Если во время надевания колец на пальца друг другу кто-то из новобрачных уронит кольцо, то это может быть признаком скорого разлада в семье и недолговечного брака.

Дата свадьбы и прочие традиции бракосочетания

Немаловажную роль в жизни будущих супругов играет дата их свадьбы. По словам знающих людей, не стоит вступать в брак 13 числа, поскольку эта дата считается «чертовой». Если во время свадьбы жених с невестой споткнулись, то в семейной жизни они обретут счастье, любовь и гармонию. Если в день свадьбы невеста плакала от счастья, то в семейной жизни лить слезы ей не придется.

Подружка невесты, которая снимала с нее фату, вскоре и сама вступит в брак. Плохой приметой для невесты считается — бросать свой свадебный букет. Лучше заблаговременно приобрести два похожих букета и выбросить запасной. На свадьбу молодожены завязывают две бутылки шампанского. Первую им следует открыть при рождении первенца, а вторую на годовщину свадьбы.

На самом деле свадебных примет намного больше, это лишь самые распространенные и важные из них. Каждый сам решает верить в старинные суеверия или нет. Многим известно, что приметы сбываются только утех, кто в них искренне верит. Но, лишняя осторожность не помешает, ведь народные приметы были подмечены уже давно, и далеко не одного человека уберегли от несчастья.

Источник: rsute.ru