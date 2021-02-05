Когда солить капусту в феврале 2021 года: Благоприятные и неблагоприятные дни месяца

В целом февраль можно назвать вполне подходящим месяцем для того, чтобы солить и квасить капусту.

Зачастую хозяйки предпочитают самостоятельно солить капусту по собственным рецептам

Квашеная капуста особенно ценится зимой. Блюдо богато витаминами, которых так не хватает в холодное время года.

Конечно, продукт можно купить в любом супермаркете, но зачастую хозяйки предпочитают самостоятельно солить капусту по собственным рецептам.

Сегодня мы расскажем, как выбрать лучший день в феврале 2021 года для того, чтобы квасить капусту.

Как выбрать подходящее время для засолки капусты

Новички часто думают, что нет разницы, когда солить капусту. Но это одинаково ложное суждение и для декабря, и для января, и для февраля.

На самом деле, от выбора дня зависит очень многое, и сейчас объясним почему.

Брожение — это деятельность бактерий. Чем они активнее, тем лучше все бродит, и тем вкуснее блюдо.

Но активность бактерий различна в разные дни. Во многом она зависит от лунной фазы.

На полнолуние и новолуние бактерии практически не проявляют своей активности.

На растущую луну они наиболее активны.

Поэтому квасить и солить капусту лучше на растущую луну.

И несколько слов о втором моменте, который ускользает от новичков. Квасить лучше в максимально свободный день недели, так как квашение займет достаточно времени.

Судите сами, овощи надо подготовить, нашинковать, промять, утрамбовать… Все это займет несколько часов, если подходить к делу ответственно.

Благоприятные дни для того, чтобы квасить капусту в феврале 2021

Итак, наиболее удачным временем, когда можно солить и квасить, считаются дни растущей луны.

В феврале 2021 года эта лунная фаза продолжается с 12 по 26 число.

Поэтому на это время можно смело планировать приготовление блюда.

Неблагоприятные дни для того, чтобы солить капусту в феврале по лунному календарю

Новолуние и полнолуние нелюбимы ни дачниками, ни поварами.

Аналогично обстоят дела с квашением капусты. На новолуние и полнолуние заниматься готовкой этого блюда категорически запрещено. В феврале 2021 г. это 11 и 27 числа.

По поводу периода убывающей луны единого мнения нет. Некоторые считают, что бактерии брожения менее активны, но солить овощи все равно можно.

Другие утверждают, что сокотечение будет очень слабым, и вкусного продукта не получится.

Приметы про квашение капусты в феврале 2021

Во многом квашение — творческий процесс, где многое зависит от хозяйки и ее умений.

Немудрено, что приготовление блюда обросло изрядным количеством примет и суеверий.

Астрологи утверждают, что созвездия Девы, Рака, Скорпиона и Рыб не благоволят квашению. Поэтому в дни, когда луна проходит эти созвездия квасить нельзя.

В дни, название которых относится к женскому роду, солить нельзя.



Наоборот, дни, название которых относится к мужскому роду (понедельник, вторник, четверг), считаются идеальными.Не квасят при плохом настроении. Говорят, получится кислятина.Лучше всего шинковка будет бродить на 6 день с дня новолуния.

В каких случаях не стоит квасить капусту в феврале 2021

В целом февраль можно назвать вполне подходящим месяцем для того, чтобы солить и квасить капусту.

Для приготовления не подойдут те кочаны, что вы срубили еще в сентябре и в октябре. Их лучше использовать для приготовления других блюд, так как они с большой долей вероятности потеряли в хрустящести, сочности и содержании витаминов.

По приметам не квасят в плохом настроении. Конечно, в этом есть доля суеверия. С другой стороны, расстроенный человек будет работать спустя рукава, плохо промнет шинковку, недостаточно сильно утрамбует.

Поэтому, если настроения нет, то лучше все же перенести приготовление.

НА ЗАМЕТКУ. Не солите капусту, если у вас есть ранки или ссадины на руках, что вполне естественно для февраля. От соли и сока будет раздражение.

Как солить, чтобы капуста была хрустящей и вкусной

Каждая хозяйка имеет свои хитрости, когда квасит или солит капусту. У многих есть секретный «бабушкин» ингредиент, который придает вкус.

Но есть несколько общих правил, соблюдая которые вы получите хрустящий, вкусный продукт, который по достоинству оценят ваши гости и домочадцы.

Во-первых, не режьте капусту слишком мелко. Она размякнет и получится кашеобразной. Но и слишком крупная шинковка не нужна. Режьте средней соломкой. Она хорошо просаливается, при этом сохраняя хрустящую структуру.

Во-вторых, плотно укладывайте шинковку в банки или кадки. Нельзя, чтобы получались пустоты. Они будут препятствовать сокотечению, часть заготовки будет сухой и невкусной. Кроме того, возможно образование газов.

Чтобы капуста была сочнее, хорошо ее мните.

Сахар отрицательно влияет на то, что капуста будет хорошо хрустеть. Если в рецепте необходим сахар, то хотя бы не сыпьте много.



На вкус блюда оказывает прямое влияние газ, который накапливается за период брожения. Протыкайте закваску вилкой или спицей, чтобы он выходил.

Частые ошибки

Некачественное сырье. Сюда можно отнести, как мягкие, «рыхлые» кочаны, а так и использование поврежденных листьев.

Недостаток или избыток соли. К сожалению, в этом случае не работает правило «лучше недосолить, чем пересолить». Заготовка должна солиться все время равномерно. Именно тогда получится качественный и вкусный продукт.

Экзотические рецепты. Если вы только начинаете квасить капусту, то начните с классики (рецепт с морковью). Экзотические рецептуры — это, конечно, интересно, но велик риск полностью испортить продукт.

Неподходящая температура. Есть правило: бродить заготовка должна при температуре выше 20 градусов, а храниться — в прохладе. Если не соблюдать эти условия, то в первом случае капуста не сквасится, а во втором — прокиснет.

Не та соль. Квашеная капуста — идеальное по своей простоте блюдо. Чтобы ничего не испортить, надо просто ничего не придумывать. Часто начинающие допускают ошибку при выборе соли. Для того, чтобы квасить, нужна обычная поваренная соль. Не морская, не йодированная, не английская, не черная.

Некачественная готовка. Квашеная капуста — это не овощной салат. Все овощи надо качественно нарезать средней соломкой и хорошо промять, чтобы они пустили сок. В противном случае блюдо будет сухое и безвкусное.

Ответы на частые вопросы

Как долго надо солить капусту?

Примерно 1,5 недели. Конкретное время будет зависеть от температуры в помещении и качества приготовления сырья.

Можно ли квасить в банке?

Да. Нельзя квасить в металлической посуде. Можно в деревянных кадках, эмалированных кастрюлях и стеклянных банках.

Сколько хранить блюдо?

В прохладе (погребе или холодильнике) банка может стоять до полугода. Но желательно готовить такое количество продукта, чтобы употребить его сразу.

Капуста сухая сверху. Почему и что делать?

Во-первых, верхний слой будет суховатым. Это нормально. Во-вторых, если вы недавно уложили овощи на закваску, то еще раз хорошенько утрамбуйте их в банке с помощью подручного инструмента.

Какую капусту брать?

Лучше всего для приготовления подойдут позднеспелые «белые» сорта и гибриды.

Кочан должен быть плотный, белый, желательно большой. Не берите те кочаны, которые имеют признаки подгнивания и повреждения. В крайнем случае, обрезайте эти участки.

Есть ли требования к дополнительным ингредиентам?

Самые обычные: лук и морковь должны быть свежими, не гнилыми.

Заключение

Нет ничего сложного в том, чтобы квасить капусту. Как и в приготовлении любого другого блюда все дело в свежих и качественных ингредиентах и четком выполнении рецепта.

Источник: moyasotka.com