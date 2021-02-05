Эти цветы быстро всходят и зацветают из семян

В этой статье мы расскажем, какие цветы сеять лучше всего.

Цветы — обязательный атрибут летнего сада

Цветы — обязательный атрибут летнего сада. Садоводы выращивают рассаду еще с зимы, сажают многолетние клубневые и луковичные.

Но каждый год перед начинающими цветоводами встает вопрос о том, какие же цветы быстро всходят и зацветают. Ведь каждому хочется как можно быстрее увидеть цветы на своем участке.

В этой статье мы расскажем, какие цвета сеять лучше всего.

Какие однолетники можно вырастить за один сезон

Сначала поговорим об однолетних растениях, которые зацветут в том же сезоне, в каком были посажены.

Алиссум

Эта цветочная культура славится не только своими соцветиями глубоких тонов (белый, розовый, сиреневый), но и тонким медовым ароматом.

Алиссум всходит менее, чем за неделю, а цвести начинает всего через 1,5 месяца.

Этот цвет достаточно вынослив и неприхотлив к условиям выращивания.

Единственное, в периоды засухи его придется довольно часто поливать.

Василек

Чуть дольше зацветает декоративный василек.

До появления соцветий пройдет около 55 суток с момента появления всходов.

Василек хорош тем, что очень долго цветет и стойко переносит периоды засухи.

Поэтому его можно сеять, если у вас нет возможности регулярно поливать цветы.

Декоративный василек может давать не только синие, но и желтые, белые, сиреневые и розовые цветки.

Немофила

Невысокий цветок с бледно-голубыми, изящными лепестками, сложенными блюдечком.

Сами соцветия не слишком большие – максимум 3 см в диаметре.

Сеют немофилу гнездовым способом в конце весны – начале лета.

Семена всходят достаточно быстро.

Цветение начинается уже в конце июня и продолжается до самого сентября.

Горошек душистый

Эту цветочную культуру можно использовать для украшения палисадников, беседок и изгородей.

Горошек душистый способен вырасти до 1,8 м.

Семена всходят примерно через 1,5 недели.

Посев допускается проводить уже в апреле.

Горошек зацветает примерно через 2,5 месяца и продолжает цвести вплоть до первых заморозков.

Как цветы можно посеять в открытый грунт, и они зацветут в тот же год

Каждому дачнику хочется не заморачиваться с рассадой, а просто провести посев в грунт и через несколько недель наслаждаться цветением.

Разберем, какие цветы быстро всходят и зацветают при посеве в открытый грунт.

Бархатцы

Наверное, это самый любимый цветок у садоводов.

Желто-оранжевые цветки используются повсеместно для украшения садов, придомовых участков, а также в озеленении города.

Бархатцы крайне неприхотливы к условиям произрастания.

Показывают хорошую всхожесть.

Их преимуществом является то, что после цветения можно собрать семена.

Эти семена пригодятся для посева на следующий год.

«Ноготки»

Календула (ноготки) – второй по распространенности цветок на садовых и приусадебных участках в нашей стране.

Она хорошо и относительно быстро всходит из семян.

Посев в открытый грунт проводится уже в апреле.

Цветение длится с июня в течение всего лета.

Также ноготки любимы дачниками за то, что этот цветок отгоняет своим запахом паразитов.

Поэтому цветки можно часто встретить в междурядьях овощей.

Лаватера

«Дикая роза» зацветает уже в июне и продолжает радовать своими соцветиями аж до первых заморозков.

Семена сеют в самом конце мая.

Всходят они уже через неделю после посева.

Лаватера хороша тем, что не требует особенного ухода и определенного типа почвы.

Какие цветы быстро всходят, при посеве на рассаду и зацветают летом

Большинство экзотических растений в России все равно придется выращивать через рассаду. Но и здесь можно отобрать цветы с быстрым вегетационным периодом, чтобы как можно раньше украсить свой участок.

Цинния

Цинния славится своими шарообразными соцветиями.

Хотя растение способно цвести разными оттенками, наиболее любима цветоводами розовая цинния.

Семена всходят уже через неделю.

Цветение проходит с середины лета до начала осени.

На рассаду принято высевать в середине весны.

Агератум

Это растение цветет все лето до самого октября.

Агератум ценится за махровые «пушистые» цветки и их яркий фиолетовый оттенок.

Есть несколько разновидностей это цветка.

На рассаду высевают в первой половине лета.

Агератум широко применяется для украшения клумб и садовых дорожек.

Сальвия

Семена на рассаду сеют в первых числах апреля.

Декоративный шалфей имеет красивые ярко-алые соцветия, которые похожи на кисточки.

Цветение яркое и продолжительное.

Есть несколько групп сортов (низкорослые, среднерослые, высокорослые), которые можно комбинировать с другими цветами для создания цветочных композиций.

Львиный зев

Это растение имеет соцветия, похожие на маленькие львиные пасти.

Отличается разннобразной окраской соцветий.

Хорошо размножается самосевом, поэтому может выращиваться и как многолетнее растение.

При выращивании рассадным способом посадку проводят в начале марта.

Петуния

В этом списке нельзя было забыть петунию.

Это популярное растение, семена которого быстро всходят.

Петунию используют и как украшение клумб и дорожек в саду, и как ампельное растение.

Петуния имеет множество сортов и зацветает разными оттенками, и каждый цветовод найдет себе разновидность по вкусу.

Семена петунии сажают поверхностным посевом, не заглубляя сильно в грунт.

Космея

Второе название растения – мексиканская астра.

Нежный и красивый цветок.

Неприхотлив к условиям выращивания.

Зацветает относительно быстро.

Пользуется популярностью из-за своей способности размножаться самосевом.

Рассада сеется в первых числах апреля.

Как сеять семена цветов, чтобы они быстро взошли

Немаловажным является фактор посадки семян. Ниже правила того, как надо сеять семена цветов.

Берите только «свежие» семена. «Старые» семена могут попросту не взойти.

Проводите предпосадочную обработку посевного материала: замачивание в стимуляторе роста или перекиси водорода. Некоторые семена требуют стратификации.



Проводите посадку во влажную ткань, а как только семена проклюнутся, пересаживайте их в грунт.Не сажайте слишком глубоко. У зерен попросту не хватит сил, чтобы взойти.При посадке мелких семян смешивайте их с просеянным песком, чтобы равномерно распределять по поверхности.При выращивании рассадой используйте легкий, рыхлый и питательный грунт.Не сейте в открытый грунт слишком рано. В холодной земле семена хуже всходят.

Какие цветы можно вырастить за один год в разных регионах?

Климатические условия в регионах России различаются. Поэтому мы собрали список быстро всходящих цветов для Средней Полосы, Подмосковья, Урала, Сибири, Ленинградской области.

Подмосковье

В Подмосковье и Средней Полосе хорошо зацветают многие однолетники. Свой выбор можно остановить на бархатцах, настурции, календуле, кальцеолярии, энотере, львином зеве, эшольции, лобелии, брахикоме, немофиле.

Ленинградская область

Ленинградская область известна своим переменчивым климатом, поэтому здесь надо сажать устойчивые к непогоде и неприхотливые однолетники.

Например, космея, кобея, цинния, кохия, лобелия, эшшольция, гацания, годеция, львиный зев, душистый горошек, амарант, бархатцы, подсолнечник, василек и т.д. Все эти культуры хорошо зацветают на Северо-Западе России.

Урал и Сибирь

Для Сибири и Урала подойдут такие однолетние цветы, которые быстро всходят, зацветают и при этом долго цветут: агератум, настурция, маттиола, петуния, сальпиглоссис, алиссум, календула, анютина глазки, маргаритка, клокольчик, мальва, лобуллярия.

Частые ошибки

Рассмотрим, какие ошибки чаще всего допускают цветоводы, выращивая однолетники на своем участке.

Выбор неудачного места для посева. Большинство цветов любят открытые, освещенные солнцем участки с хорошо прогреваемой почвой.

Посев «неправильных» семян. Если вы сеете зерна растений, которые цветут в конце августа, не стоит ждать от них цветения в июне.

Слишком глубокая посадка семян. Из-за этого цветы всходят очень долго, а некоторые зерна вообще не проклюнутся.

Ответы на частые вопросы

Какие цветы посадить на даче, если я там редко бываю?

Лучше всего в этом случае подойдут «ноготки» и бархатцы. Это очень неприхотливые и засухоустойчивые цветы. Им вполне хватит атмосферных осадков.

Какие цветы самые красивые?

Здесь дело исключительно вкуса. Кому-то нравятся бархатцы, а кто-то предпочитает львиный зев.

Какие цветы посеять?

Если вы начинающий цветовод, то не беритесь сразу за посадку экзотических растений. Начните с привычных к нашему климату настурции, календулы, бархатцев, василька и т.д. Они быстро зацветают и устойчиво переносят непогоду.

Заключение

Опытные цветоводы умело сажают различные виды цветов таким образом, чтобы наслаждаться ими весь сезон.

Новичкам поначалу это дается с трудом. Поэтому им лучше начать с посевам ранних цветов, которые украсят дом и сад в первой половине лета.

Источник: moyasotka.com