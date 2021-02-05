Лучшие сорта крупных мясистых и ранних томатов для Подмосковья, Сибири, Урала

Раннеспелыми обычно называют те помидоры, которые начинают плодоносить спустя 90-95 (плюс минус 10) суток после того, как появятся первые всходы.

Любому дачнику хочется, как можно раньше получить урожай вкусных и мясистых помидоров

Конечно, любому дачнику хочется, как можно раньше получить урожай вкусных и мясистых помидоров.

Для этого отдают предпочтение ранним и ультраранним сортам томатов.

В сегодняшней статье мы расскажем о ранних разновидностях томатов для основных регионов России.

Какие сорта относят к ранним

Прежде всего, необходимо определиться с тем, какие же разновидности помидоров относятся к ранним и ультраранним.

СПРАВКА. Время созревания — важнейший признак, по которому классифицируются томаты.

Раннеспелыми обычно называют те помидоры, которые начинают плодоносить спустя 90-95 (плюс минус 10) суток после того, как появятся первые всходы.

Ультраранние — те, которые дают томаты уже через 2,5 месяца после прорастания сеянцев.

Важно понимать вот что: 80, 90, 95 дней — это ориентировочные даты. Многое зависит от самого дачника, а также погодных условий и того, какой осуществляется уход. При регулярной подкормке в хороший год урожай даже ранних помидор можно будет снимать спустя 85 суток.

И, наоборот, если помидорам не хватает света во время выращивания, год выдался засушливым или дождливым, а дачник обеспечивает посадкам плохой уход, то томаты могут созревать дольше указанного срока.

Важнейшие факторы — это, конечно же, тепло и солнечный свет.

ВАЖНО! Время созревания указывается на обороте пачки с семенами.

Крупные сорта томатов для Подмосковья раннего срока созревания

Несмотря на то, что почти вся территория России из-за короткого лета и суровых зим считается территорией рискованного земледелия, в Подмосковье относительно благоприятные условия для того, чтобы вырастить здесь томаты.

Поэтому здесь можно сажать самые разные разновидности больших, сочных, но при этом ранних по сроку созревания овощей.

Мамонт

Довольно популярный помидор.

Зарекомендовал себя как высокоурожайный.

Но при этом совершенно неприхотливый и весьма устойчивый.

Томаты крупные и мясистые, но при этом не очень красивые внешне.

Используются для переработки на сок, кетчуп, пасту или употребляются в свежем виде.

Малиновый мясистый

Как понятно из названия, это разновидность томатов с розовыми мясистыми плодами. Помидорки получаются крупными и довольно увесистыми (около 0,3 – 0,4 кг).

Сам куст невысокий, но мощный, что позволяет удерживать на побегах много помидоров сразу.

Один куст Малинового мясистого может дать до 6 кг круглых сочных и мясистых томатов.

К преимуществам сорта относятся также хорошая лежкость плодов и устойчивость растений к перепадам температуры.

Алсу

Увесистые, крупные, а, главное, вкусные помидоры. Масса 0,7-0,8 кг. Форма плода – сердцевидная. Иногда может быть ребристая поверхность. Цвет спелых плодов – малиновый.

Хорошо плодоносит даже при коротком лете.

Крупные и мясистые сорта помидор для Урала

На Урале к подбору помидоров для выращивания необходимо подходить с умом. Выбор неподходящей для этого региона разновидности не принесет ничего хорошего. В лучшем случае томаты попросту не вызреют и будут невкусными.

Оранжевый бой F1

Универсальный скороспелый и при этом весьма плодовитый сорт.

В Уральском регионе советуют выращивать в теплицах и парниках. Урожайность до 15 кг с одного квадратного метра посадок.

Плоды оранжевые, крупные и увесистые (до 200 гр).

Мякость сочная, мясистая.

Вкусовые свойства великолепные.

Ультраскороспелый

Очень неприхотлив в уходе.

Плодоносит менее, чем через 3 месяца.

Можно сажать в открытый грунт, так как Ультраскороспелый является выносливым.

Плоды яркой окраски, подходят для консервации на зиму, приготовления салатов.

Афродита F1

Невысокий куст, который плодоносит менее, чем через 3 месяца после посева семян на рассаду.

Плоды увесистые и относительно крупные (около 120 грамм).

Мясистые, сочные с отчетливым вкусом помидора.

Высокая урожайность является причиной, по которой кусты Афродиты F1 требуют подвязки.

Подходит для выращивания в открытом грунте.

Мясистые сорта для Сибири

Сибирский климат – серьезное испытание для теплолюбивых томатов. Здесь выращивают самые устойчивые и неприхотливые разновидности.

Сибирский киви

Индетерминантный ранний сорт.

Плоды не самые крупные (до 300 гр), но очень мясистые со сладкой мякотью.

Не краснеет, то есть относится к зеленым помидорам.

Хорошо подходит как для салата, так и для засолки.

Метелица

Неплохо плодоносит, весьма устойчив к холодному сибирскому лету.

Созревает рано, но имеет при этом хороший вкус плодов.

Один помидор весит около 200 гр.

Метелицу можно без страха сажать в открытый грунт.

Сибирские огни

Среднеранний сорт.

Требует выращивания в защищенном грунте.

Своей формой плоды напоминают бочонок.

Один томат весит не менее 200 гр.

Относительно легко переносит «переезды», что делает его популярным среди тех дачников, что растят овощи «на продажу».

Куст рослый, мощный. Показывает хорошую урожайность.

Крупные и мясистые сорта, которые подходят для выращивания в теплице

Некоторые разновидности томатов с крупными, мясистыми плодами выращиваются, в том числе, в закрытом грунте, то есть в теплице и парнике.

Преимущество такого способа выращивания в том, что, высаживая в закрытом грунте ранние сорта, можно получить два урожая за год.

Это актуально для тех, кто занимается выращиванием овощей «на продажу».

Биг Биф F1

Это голландский ранний томат.

В теплице кусты Биг Бифа вырастают в высоту почти до 2 метров.

Плоды дают через 3 месяца после появления всходов.

Показывает хорошую лежкость, а также транспортабельность.

Масса одного экземпляра в среднем около 0,5 кг. Сочный, мясистый. Вкус – кисло-сладкий.

Дачники ценят данный гибрид также за устойчивость к болезням.

Севрюга

Относится к среднеранним сортам.

Довольно требователен к уходу: теплица, подвязка, пасынкование.

Но такие сложности в уходе с лихвой окупаются вкусовыми качествами.

Мякоть мясистая, сочная. Плоды могут весить до 500 гр

Универсальный по использованию.

Подходит для употребления в пищу свежим, а также для приготовления соков, кетчупов, соусов.

Красным красно F1

Урожайный гибрид.

Помимо вкусовых свойств помидоры отличаются красивым внешним видом.

Красным красно часто выращивается для последующей продажи на сельхоз рынках. Хорошо переносят транспортировку. Устойчив к непогоде.

Мякоть мясистая, сахарная. Гибрид отличается ранним сроком созревания.

Ранние мясистые сорта индетерминантных помидор

Индетерминантные разновидности томатов не прекращают свой рост в течение всей вегетации. Из-за этого они получаются очень высокими. Еще одно преимущество индетерминантности в том, что кусты плодоносят весь сезон.

Недостаток в том, что растение плодоносит по чуть-чуть. То есть урожай растянут на долгое время.

Среди ранних, мясистых разновидностей индетерминантных сортов можно обратить внимание на следующие разновидности.

Чудо земли

Сорт с крупными плодами, которые внешне напоминают человеческое сердце.

Один плод в среднем весит не менее полкило.

Урожайность – 4 кг с одного растения.

Отличается неприхотливостью в уходе.

Требует подвязки, так как вырастает до 2 м в высоту.

Абаканский розовый

Довольно известный томат относительно крупных мясистых томатов, которые созревают рано.

Масса одного экземпляра достигает 300 гр.

Сами «помидорки» розоватые, удлиненной формы.

Хорошая транспортабельность.

Красный гигант

Сорт более чем с 30-летней историей.

Хорошо плодоносит в защищенном грунте.

Наиболее крупные плоды имеют вес более 600 гр.

Мякоть сочная, вкусная.

Уверенно растет в широтах Средней полосы и Подмосковья.

Крупные сорта детерминантных томатов

В противоположность индетерминантным разновидностям детерминантные прекращают расти с началом цветения.

Преимущество этих разновидностей в том, что они дают урожай все вместе. Но при этом нельзя говорить об их высокой урожайности.

Ниже список крупноплодных сортов детерминантных помидоров.

Малиновый гигант

Розовый помидор. Является ранним.

Допускается выращивание в открытом грунте.

Плоды крупные, упругие и мясистые.

Средняя масса одного экземпляра — около 300 гр, первые же плоды могут весить больше полукилограмма.

Имеет отличный вкус и высокую диетическую ценность.

Мазарини F1

Куст мощный, раскидистый.

Рекомендуется выращивание под пленочным укрытием или в теплице.

Плоды крупные, мясистые, плотные.

Гибрид обладает отменными вкусовыми качествами.

Подходит для засолки, переработки, употребления в свежем виде.

Взрыв

Допускается выращивание без укрытия на огороде.

Внешний вид плодов — классический.

Мякоть мясистая, плотная, что делает сорт универсальным для применения.

Устойчив к неблагоприятным условиям внешней среды и к некоторым гнилям.

Помидоры обладают отличными вкусовыми качествами.

Крупные сорта желтых томатов с ранним сроком созревания

Дачники, которые любят высаживать желтые разновидности помидоров, тоже могут подобрать под себя ранние разновидности культуры.

Золотая Андромеда

Невысокий куст.

Хорошо плодоносит.

Плоды крупные, мясистые с немного жестковатой мякотью.

Подходят для консервации на зиму.

Лимонный гигант

Относится к категории биф-томатов.

Помидоры крупные, достигают 300 гр.

Достаточно урожайный сорт.

Кусты получаются мощными, что позволяет им удерживать на побегах достаточное количество плодов.

Лимонный мальчик

Интересный сорт крупных помидоров с мясистой мякотью.

Требует прищипки и ухода.

Используется для употребления в свежем виде.

Вкус сладкий с ароматом цитрусовых.

Показывает хорошую урожайность.

Выведен селекционерами Нидерландов.

Достоинства и недостатки крупных томатов

Теперь поговорим о преимуществах и недостатках крупноплодных разновидностей помидоров.

К плюсам выращивания крупноплодных мясистых помидоров можно отнести:

Размеры плодов;

Сочность, мясистость, вкусовые качества;

Универсальность: можно готовить салаты, перерабатывать на кетчуп, соус.

К недостаткам крупных томатов относятся:

Меньший срок хранения;

Низкая товарная ценность из-за внешнего вида;

Помидоры часто трескаются;

Нельзя использовать для консервации и замораживания.

Частые ошибки

Слишком ранняя посадка этих разновидностей томатов. Ранние сорта и гибриды вегетируют (растут) намного быстрее. Значит, срока пересадки в открытый грунт они достигнут раньше, чем другие (среднеспелые, позднеспелые) разновидности.

Слишком большие ожидания от раннеспелых томатов. Стоит учитывать, что по вкусовым качества очень ранние разновидности томатов уступают позднеспелым. Но это стандартная ситуация для овощей. Поздние помидоры попросту имеют больше времени, чтобы набрать «сока» и «сладости».

Подбор неправильного сорта. Это больше касается дачников Сибири и Урала, которым рекомендуется высаживать районированные разновидности, так как они более устойчивые к неблагоприятным условиям данных регионов.

Ответы на частые вопросы

Можно ли выращивать очень ранние сорта томатов на огороде?

Да, есть разновидности для открытого грунта. Но не торопитесь высаживать рассаду, дождитесь благоприятных погодных условий.

Есть ли ранние сорта крупных и мясистых помидоров?

Их довольно много. Причем, как уже давно известных дачникам, так и относительно новых.

Заключение

Подбор правильного сорта — залог получения урожая крупных и мясистых помидоров. Но не менее важно правильно ухаживать за рассадой, а затем и высаженными растениями: вовремя их поливать и подкармливать, обрабатывать от болезней и вредителей.

Источник: moyasotka.com