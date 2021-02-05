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Всемирный день Нутеллы отмечается 5 февраля: История любимого лакомства

09:20 05.02.2021 Фото: pxhere.com
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Нутелла – шоколадно-ореховая паста родом из Италии. История её появления интересна, и начинается она в послевоенные годы в итальянском городе Альба.

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Nutella – шоколадно-ореховая паста родом из Италии

Ежегодно, с 2007 года, 5 февраля отмечается Всемирный день Нутеллы (World Nutella Day), и сегодня этот праздник получил международное признание.

Бренд «Nutella», известный во всём мире и сверхпопулярный в первую очередь среди детей, обеспечил себе почётное место в списке всемирных праздников практически сразу. Американка Сара Россо – блогер, проживающая в Италии, предложила провести 5 февраля 2007 года Всемирный день Нутеллы. Инициатива была подхвачена миллионами почитателей этого вкусного продукта.

Что же это за продукт такой, что завоевал и продолжает завоёвывать сердца миллионов детей, сохраняя популярность и тогда, когда эти дети становятся взрослыми людьми?

Нутелла – шоколадно-ореховая паста родом из Италии. История её появления интересна, и начинается она в послевоенные годы в итальянском городе Альба. В 1946 году кондитер и владелец пекарни Пьетро Ферреро начал производить шоколадные батончики мягкой консистенции под названием «Джандуйя», по имени одного из местных карнавальных персонажей. Дело в том, что ввоз какао в Италию в первые послевоенные годы был ограничен. Это подтолкнуло Пьетро Ферреро использовать в добавление к какао-маслу новый ингредиент, которым стали обжаренные и перемолотые лесные орехи, в изобилии произраставшие в том регионе. Мягкие шоколадно-ореховые батончики пришлись по вкусу местным детям и стали пользоваться большим спросом.

Дальнейшая история появления на свет Нутеллы – это клубок событий и комичных, и драматичных одновременно. Многие называют подобное стечение обстоятельств судьбой, кто-то – фортуной. Популярность «Джандуйи» обратилась для Ферреро большим заказом от мэрии, который и был выполнен в срок. Но приготовленный и оставленный на ночь заказ, в который было вложено большое количество семейных средств, растаял от жары. Поэтому Пьетро Ферреро решил проблему следующим образом: он стал лихорадочно намазывать растаявшие шоколадно-ореховые батончики на тонкие ломтики хлеба, который резала в этот момент его жена. На празднике Ферреро угощал гостей бутербродами с шоколадно-ореховым кремом. Жалкая, на первый взгляд, попытка кондитера спасти положение обернулась очередной победой. Крем приняли на «ура». После этого случая Ферреро начал производить и продавать уже крем (или пасту) под названием «Джандуйя», моментально завоевавший популярность в Пьемонте, а затем и во всей Италии.

Эти события привели к тому, что 1946 год стал фактическим началом для компании «Ферреро», известной сегодня во всём мире. Дальнейшие эксперименты семьи Ферреро с шоколадно-ореховой пастой привели к тому, что в 1951 году она получила новое название Supercrema («Суперкрем»), а спустя ещё 13 лет, в 1964 году Микеле Ферреро – сын Пьетро, снова внеся определённые изменения в состав пасты, вывел на рынок новый продукт, получивший название Нутелла (Nutella).

Популярность Нутеллы такова, что позволила компании Ферреро выпустить рекламный слоган следующего содержания: «Чем был бы мир без Нутеллы?».

Помимо шоколадно-ореховой пасты компания Ферреро известна и другими своими продуктами, среди которых всемирно известный шоколад «Киндер» («Kinder») в его различных формах, освежающее драже «Тик-Так» («Tic Tac»), конфеты Рафаэлло («Raffaello») и др.

Сегодня продажи шоколадно-ореховой пасты Нутелла приносят компании Ферреро до трети дохода, а сама паста в 2007 году вошла в число 10 простейших идей, принесших миллиардные доходы.

В 2007 году первое празднование Дня Нутеллы прошло на родине продукта в Италии. С тех пор ежегодно по всему миру устраиваются шествия и концерты, флешмобы, торжества и дегустация всевозможных блюд с использованием Нутеллы: тортов, пирожных, булочек, коктейлей и т.д. Число участников празднования Всемирного дня Нутеллы только растёт. Праздник проводится во многих городах мира, среди которых оказался даже виртуальный город Нутеллавилль, в котором можно читать стихи, рецепты и многое другое, посвящённое Нутелле.

Источник: calend.ru

5 февраля 2021 Всемирный день Нутеллы история праздник Микеле Ферреро Пьетро Ферреро Nutella
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