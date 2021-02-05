История святой Агаты в день памяти мученицы 5 февраля 2021 года

Картина А.Турки «Посещение св.Агаты Сицилийской в темнице св.Петром» (1630—1635)

Святая Агата Сицилийская (St. Agatha of Sicily, 231—251) происходила из одного знаменитого рода, проживавшего на острове Сицилия.

После принятия крещения она, из любви к Христу, решила сохранить девственность. Но ее красота привлекла внимание римского наместника Квициана. Когда Квициан, как и прочие кандидаты в женихи, получил отказ Агаты, он возненавидел девушку. Квициан, выполняя распоряжения императора, возглавил волну гонений на сицилианских христиан. Одной из первых была арестована Агата.

Сначала наместник отдал ее в распоряжение одной из распутных женщин, чтобы та своими действиями способствовала лишению девственности Агаты. Когда это не получилось, наместник приказал ее пытать.

В это время на Сицилии произошло землетрясение, в ходе которого погибло много язычников, и тогда испуганный наместник, видя в этом руку провидения, прекратил гонения на христиан. Испуганные палачи прекратили терзать Агату, но та уже, не выдержав пыток, скончалась в тюрьме.

Это произошло 5 февраля 251 года. В свои юные годы святая мученица оставила этот мир со словами на устах: «Господи, который охранял меня с самого детства, вынул из моего сердца любовь к миру и помог претерпеть множество испытаний, прими духа моего».

Святую мученицу Агату местные христиане похоронили за городом, а спустя 60 лет перенесли ее останки в заново выстроенный кафедральный собор в городе Катане, где тело святой и покоится до сегодняшнего дня.

Через год после смерти Агаты началось извержение вулкана Этна. Верующие возносили многочисленные молитвы своей покровительнице Агате, и лава обошла город стороной.

Святую Агату считают небесной защитницей от природных катастроф. По древней традиции, в День святой Агаты освящается хлеб, соль и вода, благодаря которым место, где они находятся, охраняется от пожаров и ударов молнии. Верующие часто бросают в огонь освященные в ее день хлеб и соль, чтобы охранить свои жилища от бушующего огня.

Источник: calend.ru