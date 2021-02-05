Фестиваль цветов в Таиланде начинается 5 февраля. Что это за праздник и чем он знаменит?

По городу проносят сотни тысяч, если не миллионов, самых разных цветов.

Фестиваль цветов — одно из самых красивых и впечатляющих событий Таиланда

Дата события уникальна для каждого года. В 2021 году эта дата — 5 февраля

Фестиваль цветов — одно из самых красивых и впечатляющих событий Таиланда — проводится ежегодно на севере страны, в городе Чиангмай (Chiang Mai Flower Festival). Праздник начинается в первую пятницу февраля и длится три дня.

Но в 2021 году в связи с пандемией коронавируса фестивальные мероприятия могут быть отменены.

История свидетельствует, что когда-то давным-давно город Чиангмай называли «розой севера» (Rose of the North). Считалось, что это самый прекрасный город на севере Таиланда.

Местные жители знали толк в красоте — большую часть своей жизни они посвящали разведению цветов. Эта традиция сохранилась и до наших дней. И раз в год современные садоводы демонстрируют свои таланты на Фестивале цветов.

Жители города гордятся тем, что у них каждый год проходит уникальное событие, причем, не только для Таиланда, но и для всего мира. Многое станет понятно, если перевести на русский язык само название города, то есть слово «Чиангмай» — оно означает «много цветов». Цветов здесь действительно много, причем настолько, что даже трудно понять, откуда они берутся. Хотя, в принципе, именно в феврале начинается пора цветения.

Раз в год провинциальный Чиангмай преображается. По улицам маршируют мужчины и дети, женщины, музыканты. Красочные шумные процессии растекаются по всему городу. Толпы туристов стремятся поучаствовать в этих необычных шествиях.

По городу проносят сотни тысяч, если не миллионов, самых разных цветов. Самые красивые девушки шьют к этому событию экзотические национальные костюмы — ведь в конце фестиваля будет выбрана самая красивая из них. Красавица станет королевой цветов.

Все мероприятия праздника цветов начинаются рано утром, а заканчиваются поздно вечером. Фестиваль насыщен самыми разными увлекательнейшими событиями: церемония открытия, шествия, выставки и соревнования цветочных декораторов, ярмарки, представления, выборы королевы красоты. Наверное, излишне говорить, что кроме праздников все тайцы, и чиангмайцы особенно, очень любят цветы.

Замысловатые растения сопровождают их практически всю жизнь. Рождение, смерть, свадьба, праздники и выходные, гости — всему этому сопутствуют пышные букеты цветов. Весеннее цветочное представление является, наверное, самым большим выражением этой любви. И здесь так было всегда. Ведь не зря же более семисот лет назад основатели города назвали его Чиангмай.

Источник: calend.ru