05.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Стиль жизни

Какой сегодня церковный праздник? Почему 5 февраля - день домашних забот?

07:20 05.02.2021 Фото: pxhere.com
0

Белка, покинувшая гнездо и спустившаяся с дерева сеголня, обещала оттепель.

% name% title
Если утром кричит синица — это к сильному морозу
Сюжет: Православные обряды
% name% title

Какой сегодня церковный праздник? Почему 5 февраля - день домашних забот?День памяти преподобного Макария Жабынского отмечается 4 февраля: История чудотворцаЕщё 757 новостей

Дата по старому стилю: 23 января

В этот день празднуются именины Агафангела. Это мужское имя греческого происхождения, означающее «Добрый вестник», на Руси носили преимущественно монахи.

На Руси этот день, получивший название Агафий-полухлебник, считался днем домашних забот. Те хозяева, кто не успел сделать этого накануне — на Тимофея-полузимника, проверяли закрома.

Запасов должна была остаться ровно половина — иначе и хозяевам, и скотине приходилось голодать. В народе говорили: «Агафонник в закромах спины не разгибает, здоровому зерну счет ведет». Также нужно было проверить посевное зерно, привести в порядок амбары — подлатать стены и двери.

Не меньше крестьян заботило, сколько снега на полях — хватит ли его, чтобы напоить землю. «Снег глубок — хлеб хорош», — говорили по этому поводу.

Также в этот день наблюдали за поведением птиц и животных. Если утром кричит синица — это к сильному морозу. А вот белка, покинувшая гнездо и спустившаяся с дерева, обещала оттепель. Кроме того, считалось, что погода до полудня соответствует первой половине следующей зимы, а после полудня — второй половине.

Именины в этот день
Владимир, Геннадий, Евдокия, Екатерина, Иван, Иосиф, Климент, Макар, Федор

Источник: calend.ru

5 февраля 2021 Агафий-полухлебник именины история праздник
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Будете сегодня хлопотать по дому?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Как вернуть обоняние? Интересный способ показал блогер в TikTok
08:00 05-02-2021
Как вернуть обоняние? Интересный способ показал блогер в TikTok
Что категорически нельзя делать 5 февраля 2021 года на Агафия-полухлебника: Найденные деньги брать не стоит
07:50 05-02-2021
Что категорически нельзя делать 5 февраля 2021 года на Агафия-полухлебника: Найденные деньги брать не стоит
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 5 февраля 2021 в России и мире
07:40 05-02-2021
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 5 февраля 2021 в России и мире
Какой сегодня церковный праздник? Почему 5 февраля - день домашних забот?
07:20 05-02-2021
Какой сегодня церковный праздник? Почему 5 февраля - день домашних забот?
Сегодня именины: 5 февраля отмечается 9 именин по церковному календарю
07:10 05-02-2021
Сегодня именины: 5 февраля отмечается 9 именин по церковному календарю
БердскСводка погоды: Зимняя сказка ждет жителей Бердска 5 февраля
06:30 05-02-2021
Сводка погоды: Зимняя сказка ждет жителей Бердска 5 февраля
Как научиться делать шпагат
05:00 05-02-2021
Как научиться делать шпагат
Важные свадебные приметы, которые помогут узнать о дальнейшей совместной жизни супругов
04:00 05-02-2021
Важные свадебные приметы, которые помогут узнать о дальнейшей совместной жизни супругов
Друг Ванги обнародовал ее последнее пророчество: Для России и людей во всем мире
03:00 05-02-2021
Друг Ванги обнародовал ее последнее пророчество: Для России и людей во всем мире
Мировые рекорды родов: Сколько детей может родить женщина за свою жизнь?
02:00 05-02-2021
Мировые рекорды родов: Сколько детей может родить женщина за свою жизнь?