Какой сегодня церковный праздник? Почему 5 февраля - день домашних забот?

Если утром кричит синица — это к сильному морозу

Дата по старому стилю: 23 января

В этот день празднуются именины Агафангела. Это мужское имя греческого происхождения, означающее «Добрый вестник», на Руси носили преимущественно монахи.

На Руси этот день, получивший название Агафий-полухлебник, считался днем домашних забот. Те хозяева, кто не успел сделать этого накануне — на Тимофея-полузимника, проверяли закрома.

Запасов должна была остаться ровно половина — иначе и хозяевам, и скотине приходилось голодать. В народе говорили: «Агафонник в закромах спины не разгибает, здоровому зерну счет ведет». Также нужно было проверить посевное зерно, привести в порядок амбары — подлатать стены и двери.

Не меньше крестьян заботило, сколько снега на полях — хватит ли его, чтобы напоить землю. «Снег глубок — хлеб хорош», — говорили по этому поводу.

Также в этот день наблюдали за поведением птиц и животных. Если утром кричит синица — это к сильному морозу. А вот белка, покинувшая гнездо и спустившаяся с дерева, обещала оттепель. Кроме того, считалось, что погода до полудня соответствует первой половине следующей зимы, а после полудня — второй половине.

Именины в этот день

Владимир, Геннадий, Евдокия, Екатерина, Иван, Иосиф, Климент, Макар, Федор

Источник: calend.ru