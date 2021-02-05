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Как сделать лучше мобильную связь на вашем телефоне, объяснил специалист

08:15 05.02.2021 Фото: pixabay.com
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В настройках существует пункт, определяющий, к сети какого стандарта смартфон подключается в автоматическом режиме.

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Специалист объяснил, как сделать лучше мобильную связь на вашем телефоне

Самый простой и очевидный способ — сменить оператора связи или выбрать телефон с двумя сим-картами, чтобы можно было переключать связь между ними, если зона покрытия одного оператора слабее, чем у другого в конкретном случае. Об этом рассказал агентству "Прайм" директор Института информационных технологий университета "Синергия" Станислав Косарев.

"Стабильность и качество связи, скорость мобильного интернета чаще всего зависят именно от зоны покрытия, обеспечиваемой базовыми станциями мобильного оператора и нагрузкой на них, гораздо реже — маркой мобильного телефона", — подчеркнул эксперт.

По его словам, качество связи может ухудшаться из-за рельефа местности, плотности застройки или по мере увеличения расстояния до базовой станции. Не зависеть от этих условий не получится, но можно подключить другого оператора — вероятно, у него будет "лучше зона покрытия как раз в вашем случае". Кроме того, в ситуации с плохой связью нужно изменить настройки подключения к сети в телефоне, выбрав более старый стандарт.

"В настройках существует пункт, определяющий, к сети какого стандарта смартфон подключается в автоматическом режиме. Обычно гаджет последовательно присоединяется сначала к сетям поколения 4G, потом 3G и только потом — 2G. Если вы находитесь в месте, где сигнал 4G слаб или неустойчив, телефон зацепится за эту сеть и будет усиленно пытаться принимать и передавать данные, что в итоге выльется в постоянные обрывы связи, маленькую скорость, лишние потраченные нервы, а также ускоренный расход аккумулятора", — сказал Косарев.

связь смартфон
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От редакции

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Юрий, 05 февраля 2021 09:10
НВР:
Всегда включаю принудительный режим 2G в зонах слабого приема

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