Мощные и проверенные молитвы на замужество и любовь к блаженной Ксении Петербургской 6 февраля

Ежегодно к блаженной Святой приходят тысячи верующих. Кто-то совершает паломничество в Санкт-Петербург на Смоленское кладбище, чтобы прильнуть к гробу Ксении.

Преодолеть препятствие, найти любовь, создать прочную семью помогут молитвы, обращенные к Ксении Петербургской

Каждый человек стремится быть счастливым. Часто преградой на этом пути становится одиночество. Преодолеть препятствие, найти любовь, создать прочную семью помогут обращенные к Ксении Петербургской молитвы о женитьбе или о замужестве, исходящие из самого сердца просящего.

Дни памяти:

6 июня



28 июня (переходящая) – Собор Санкт-Петербургских святых6 февраля

Ежегодно к блаженной Святой приходят тысячи верующих. Кто-то совершает паломничество в Санкт-Петербург на Смоленское кладбище, чтобы прильнуть к гробу Ксении. Кто–то направляет письма с надеждой на благодеяние. Святая слышит просьбы и помогает страждущим, а в сердце каждого осчастливленного остаётся память о своём, личном чуде.

Житие Ксении Петербургской

Ксения Григорьевна Петрова была женой полковника – Андрея Фёдоровича, служившего придворным певчим. Овдовев в 26 лет, молодая женщина взяла на себя тяжелый подвиг юродства Христа ради. Земные блага для Ксении обесценились. Всё имущество она раздала нуждающимся. Объявив себя умершей, блаженная стала носить одежду мужа и называть себя его именем.

Смерть любимого супруга показала молодой вдове недолговечность земного счастья. Блаженная Ксения всей душой устремилась к Господу. Только Он мог ей дать утешение и защиту.

Петербуржцы любили блаженную Ксению, радовались, если она посещала их дом, торговую лавку. Старались угостить, дать новую одежду, устроить на ночлег. Извозчики приглашали подвезти. Матери подводили к святой своих деток, в надежде, что та приласкает их. У всех, кого Ксения одаривала вниманием, жизнь налаживалась:

девицы удачно по взаимной любви выходили замуж,



дети росли здоровыми и крепкими,товары торговцев быстро раскупались,прибыль извозчиков увеличивалась.

Ксения радовалась своей нищете и отказывалась от всяческой помощи. После того, как одежда усопшего мужа стала совсем ветхой, блаженная надела на себя дешевую юбку, кофту и рваную обувь. Теплой одежды Святая блаженная не носила даже студеными зимами.

Не имея крова над головой, днём Ксения Петербургская находилась среди бедняков, а ночью уходила в поле. Там она проводила время в горячем молитвенном общении с Богом. Когда же началось строительство церкви на Смоленском кладбище, Святая тайно по ночам носила кирпичи в верхнюю часть постройки, облегчая труд каменщиков.

Скончалась блаженная Ксения в возрасте 71 года и была похоронена на том самом Смоленском кладбище, где участвовала в строительстве церкви. Точная дата её успения, как и дата рождения не известна. Но смерть не остановила поток её любви, направленный к людям. Святая, как и при жизни, продолжила помогать всем, обращающимся к ней с искренней молитвой, идущей из самого сердца.

При молитве к Ксении Петербургской, нужно не забывать молиться Господу. Ведь это Он – Податель всех благ и именно к Нему направляется молитвенное прошение святой Ксении за нас.

В чем помогает святая?

Обращаются к Блаженной в различных жизненных ситуациях.

Известны многочисленные случаи, когда по молитвам к Ксении Петербургской даровалась помощь в любви и счастливое супружество. Неизлечимо больным посылалось исцеление. Уходили материальные проблемы, решались важные вопросы, появлялась удача в делах, прекращались конфликты между родственниками, укреплялись семейные отношения.

Кроме этого, Праведницу считают покровительницей женщин. Каждая страждущая получает отклик на своё обращение, будь то:

мать, приносящая молитвы Ксении Петербургской о благополучном замужестве повзрослевшей дочери,

женщина, мечтающая забеременеть и родить здорового ребёнка,

молодая девушка, возносящая молитву к Ксении Петербургской с просьбой о даровании любви и счастья в замужестве.

Святая скоропомощница всегда рядом и на молитвенный призыв незамедлительно откликается помощью.

Читайте молитвы осмысленно, не торопясь, чтобы умом и сердцем прочувствовать каждое возносимое слово. Для большей сосредоточенности молитесь перед иконой Святой Ксении Петербургской. Зажженная свеча поможет лучше сконцентрироваться на молитве.

Тексты молитв Ксении Петербургской, чтобы выйти замуж

Молитва первая

О, свята́я всеблаже́нная ма́ти Ксе́ние! Под покро́вом Всевы́шняго жи́вшая, ведо́мая и укрепля́емая Богома́терию, глад и жа́жду, хлад и зной, поноше́ния и гоне́ния претерпе́вшая, дар прозорли́вости и чудотворе́ния от Бо́га прия́ла еси́ и под се́нию Всемогу́щаго поко́ишися. Ны́не Свята́я Це́рковь, я́ко благоуха́нный цвет, прославля́ет тя. Предстоя́ще на ме́сте твоего́ погребе́ния, пред о́бразом твои́м святы́м, я́ко живе́й ти, су́щей с на́ми, мо́лимся ти: приими́ проше́ния на́ша и принеси́ их ко Престо́лу Милосе́рдаго Отца́ Небе́снаго, я́ко дерзнове́ние к Нему́ иму́щая. Испроси́ притека́ющим к тебе́ ве́чное спасе́ние, на блага́я дела́ и начина́ния на́ша ще́дрое благослове́ние, от вся́ких бед и скорбе́й избавле́ние. Предста́ни святы́ми твои́ми моли́твами пред Всеми́лостивым Спаси́телем на́шим о нас, недосто́йных и гре́шных. Помози́, свята́я блаже́нная ма́ти Ксе́ние, младе́нцы све́том Свята́го Креще́ния озари́ти и печа́тию да́ра Ду́ха Свята́го запечатле́ти, о́троки и отрокови́цы в ве́ре, че́стности, богобоя́зненности и целому́дрии воспита́ти и успе́хи в уче́нии им дарова́ти; боля́щия и неду́гующия исцели́, семе́йным любо́вь и согла́сие низпосли́, мона́шествующим по́двигом до́брым подвиза́тися удосто́й и от поноше́ний огради́, па́стыри в кре́пости Ду́ха Свята́го утверди́, наро́д и страну́ на́шу в ми́ре и безмяте́жии сохрани́, о лише́нных в предсме́ртный час причаще́ния Святы́х Христо́вых Та́ин умоли. Ты бо еси́ на́ша наде́жда и упова́ние, ско́рое услы́шание и избавле́ние, тебе́ благодаре́ние возсыла́ем и с тобо́ю сла́вим Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва вторая

О, пресла́вная свята́я блаже́нная ма́ти на́ша Ксе́ние, те́плая о нас пред Бо́гом моли́твеннице! Я́коже пре́жде к надгро́бию твоему́ припа́давшии, си́це ны́не и мы по прославле́нии твое́м к моще́м твои́м прибега́юще, про́сим: помоли́ся Го́споду, да освяти́т на́ши ду́ши и телеса́, да просвети́т ум, очи́стит со́весть от вся́кия скве́рны, нечи́стых помысло́в, лука́вых и ху́льных умышле́ний и от вся́каго превозноше́ния, го́рдости же и киче́ния, высокоу́мия же и де́рзости, от вся́каго фарисе́йскаго лицеме́рия, и от вся́каго сту́днаго и лука́ваго обы́чия на́шего; да да́рует нам и́скреннее покая́ние, сокруше́ние серде́ц на́ших, смиренному́дрие, кро́тость же и ти́хость, благогове́ние, ра́зум же духо́вный со вся́ким благоразу́мием и благодаре́нием. Утаи́вшая себе́ от му́дрых ве́ка сего́, но Бо́гу зна́емая, испроси́ же стране́ на́шей Росси́йстей от бед лю́тых избавле́ние, всего́ на́шего жития́ обновле́ние и исправле́ние, соблюди́ нас во вся́ком благочести́вом правосла́вном испове́дании ве́ры христиа́нския, я́ко да ублажа́юще тя сподо́бимся во вся дни воспева́ти, благодари́ти и сла́вити Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Тро́ицу Единосу́щную, Животворя́щую и Неразде́льную во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва третья

О, свята́я уго́дница Бо́жия блаже́нная Ксе́ния! При́зри ми́лостиво твои́м о́ком на нас, раб Бо́жиих (имена), честно́й твое́й ико́не уми́льно моля́щиеся и прося́щие у тебе́ по́мощи и заступле́ния. Простри́ ко Го́споду Бо́гу на́шему те́плыя твоя́ моли́твы и испроси́ душа́м на́шим оставле́ние прегреше́ний. Се бо мы се́рдцем сокруше́нным, и ду́хом смире́нным тебе́ хода́таицу ми́лостивую ко Влады́це и моли́твенницу за ны, гре́шныя, призыва́ем, я́ко ты прия́ла еси́ от Него́ благода́ть моли́тися за ны и от бед избавля́ти. Тебе́ у́бо про́сим, не пре́зри нас недосто́йных, моля́щихся тебе́ и твое́й по́мощи тре́бующих, и исходата́йствуй всем вся ко спасе́нию поле́зная, я́ко да твои́ми ко Го́споду Бо́гу моли́твами получи́вши благода́ть и ми́лость просла́вим всех благи́х Исто́чника и Даропода́теля и Бо́га Еди́наго, в Тро́ице Святе́й сла́вимаго, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Источник: omolitvah.ru