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Разработает платежную систему для покупки и продажи биткоина Visa

08:45 05.02.2021 Фото: pixabay.com
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Весной 2020-го Visa подала патентную заявку на создание цифровой валюты на базе блокчейна, которая будет контролироваться «центральным компьютером».

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Visa поможет банкам предоставлять услуги по покупке и продаже

Платежная система до конца 2021 года создаст программное обеспечение, позволяющее клиентам кредитных организаций взаимодействовать с криптовалютами.
Платежный гигант Visa анонсировал выпуск собственной системы (API) для покупки криптовалют, которая будет интегрирована банками. Запуск продукта запланирован на конец текущего года. Первым пользователем сервиса станет цифровой банк First Boulevard.

Депозитарий Anchorage, первый в США криптобанк с федеральной лицензией, будет хранить биткоин и другие криптовалюты в интересах клиентов Visa. Anchorage получил лицензию Управления контролера денежного обращения США (OCC) в середине января.

Предполагается, что пользователи смогут выводить цифровые деньги на внешние кошельки. Это станет главным отличием от сервиса PayPal, в котором действуют ограничения на вывод.

Ранее Visa сотрудничала с 35 криптопроектами, в том числе, помогая им выпускать платежные карты. Но работа с банками — первая подобная инициатива платежной системы.

В сентябре 2020 года Visa сообщила, что разрабатывает платежную оффлайн-систему на базе цифровой валюты. Ее представитель говорил тогда о сотрудничестве с центробанками разных стран, создающими собственные цифровые валюты. Большинство клиентов Visa из криптосферы специализируются на цифровых версиях фиатных валют. Например, Visa сотрудничает с Coinbase и Circle — эмитентами стейблкоина USDC, обеспеченного долларом США.

Весной 2020-го Visa подала патентную заявку на создание цифровой валюты на базе блокчейна, которая будет контролироваться «центральным компьютером». В заявке перечисляются преимущества над фиатными платежными системами, включая скорость проведения транзакций и доверие пользователей.

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Источник: РБК

банк блокчейн криптовалюта Visa
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