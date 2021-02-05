Скандал: Ищут деньги благотворителей на бездомных собак и кошек в приюте "Надежда" депутаты Бердска. Не найдут - напишут в СК

Шквал эмоций вызвали методы стерилизации и последующего ухода за животными. Данные об этом поступили от очевидцев событий. Кроме того, поступил вопрос об учете добровольных пожертвований в приют.

Пришли на комитет депутатов представители приюта "Надежда" Бердска

Не отражают благотворительные средства для помощи животных в бухгалтерском учете сотрудники приюта "Надежда" Бердска. Эти и многие другие вопросы обсудили на комитете по ЖКХ, транспорту, городскому хозяйству и благоустройству депутаты Бердска вчера, 4 февраля.

Депутат Елена Бороздина задала ряд вопросов работникам приюта "Надежда".

- Якобы, у вас, у администратора, имеется банковская карта, куда перечисляются денежные средства от волонтеров и пожертвования. Есть такое? - спросила Елена Бороздина у руководства приюта "Надежда".

- Нет, такого нет. Я - администратор приюта, - ответила сотрудница "Надежда".

- Я общаюсь с людьми, которые перечисляют пожертвования. Скажите, каким образом пожертвования вносятся в приют? Они как-то учитываются? Как они отражаются в бухгалтерском учете? Вы мне хотите сейчас сказать, что денежных средств от сторонних людей, организаций и физических лиц приют вообще не видит? Серьезно? А у меня есть другая информация,- воскликнула Елена Викторовна.

- По бухгалтерскому учету на счета благотворительность не приходила, - сказала бухгалтер.

- Нам никак денежные средства в приют не передаются, - поддержала бухгалтера администратор. - На благотворительность не было перечислений в 2020 году. Если не ошибаюсь, по-моему, в 2018 году нам перечисляли.

После полученных ответов от сотрудников приюта "Надежда", депутаты пребывали в недоумении, ведь деньги перечисляются в приют "Надежда" практически все время. В Бердске много неравнодушных людей, направляющих даже "копеечку" на помощь братьям нашим меньшим.

Поступил вопрос о регистрации поступивших продуктов питания в приют "Надежда" от жителей города.

- Продукты питания, которые вы получаете, вы их приходуете?- спросила Елена Бороздина у работников приюта.

- Документы либо служебные записки, которые мне поступают - приходаю. Были и сено, и корма, и ошейники. Работа производилась согласно служебных записок и других каких-либо подтверждающих документов,- отметила бухгалтер.

Спросили депутаты и о содержании животных в приюте. Резонанс и шок вызвали методы стерилизации и последующего ухода за животными. Данные об этом поступили от очевидцев событий. Как выяснилось, огромные сталактиты из собачьих отходов пребывают на территории приюта "Надежда".

Подтверждать эту информацию служащие приюта отказались, но сказали, что относительно муниципального имущества, на территории приюта был ремонт. Из-за чего все нагромождения были скинуты в одну кучу.

- Относительно содержания муниципального имущества... Это был ремонт, - изрекла администратор.

Как выяснилось в ходе обсуждения на комитете, приход денежных средств в приют "Надежда" будет четко отслеживаться. Если факт правонарушения будет установлен, документы по этому делу депутаты передадут в Следственный комитет.

Вице-мэр Бердска по городскому хозяйству и строительству Владимир Захаров сказал, что дело будет взято на контроль администрацией. В деятельности любого учреждения есть как плюсы, так и минусы.

- Мы и с бухгалтером поработаем, и с директором, и с администратором. Бывает, что все идет нормально, но вдруг что-то происходит. В итоге это отсняли и как будто такое есть всегда. Посмотрим, что там произошло. Постараемся навести порядок. Есть два аспекта, которые меня гложут. Первый касается того, что приют не совсем достроен. Есть там некоторые бытовые моменты. Найти людей для работы в таких условиях весьма тяжело, в том числе руководство. Второй аспект таков, что у нас, наверное, это единственный приют в области, который является муниципальным. Есть, конечно, и такие моменты, что один из спонсоров дал кирпич. Мы из него стены выкладывали. На эти деньги построили все перегородки. У нас зоозащитники, скажем так, следят там, где прозрачно. Хоть от одного нашего зоозащитника было хотя бы одно предложение: "Ребята, давайте за собаками убирать?". У нас разве существуют какие-то частные приюты, как в Новосибирске и в Искитиме? Я не знаю, например. Если у нас плохо, тогда покажите, где хорошо. Подскажите, как хорошо сделать. Сделать проект приюта, чтобы его построить по всем нормам надо 40 млн рублей, грубо говоря. Город вложился, что-то платит. Да, плохо, покажите, тогда как надо хорошо! Если вы такие умные, грамотные, хорошие создайте свое как в Искитиме, например. У нас такого же нету, - произнес Владимир Захаров.

Кроме того, Владимир Николаевич озвучил и позицию главы Бердска Евгения Шестернина о бердском приюте "Надежда". Она заключалась в том, что большая часть средств направлена на зарплаты и выделить деньги для благоустройства приюта проблематично.

- Я хочу обозначить позицию главы. Он ее озвучил. Денег не будет. Сейчас мы выделяем 5 млн рублей на зарплаты. Больше денег, к сожалению или к счастью, не будет,- высказался вице-мэр.

Также Захаров подчеркнул, что прежде всего ответственность у владельцев животных должна быть на первом этапе обзаведения животными.

- Начинаем с себя,- выразился Владимир Захаров.

Директор МКУ "УЖКХ" Бердска Максим Совбанов разделил мнение депутатов и упомянул, что сейчас практически никто из россиян не убирает за своими питомцами при их выгуле на улице. При организации площадки для выгула животных возникает проблема финансирования.

- Мы начинаем разговор, кто будет наказывать, как будет наказывать, за что и на какие средства, мы организуем площадки для выгула собак, как будем их в дальнейшем содержать. Я вчера предложил. Давайте обратимся сначала в Законодательное собрание Новосибирской области. Начнем прорабатывать вопросы о введении налога на домашних животных. Хочешь дома скотинку держать, так ты плати налог в бюджет на то, чтобы эта "скотинка" гадила, на то, чтобы ее отлавливали и совершались какие-то другие действия. У людей может тогда возникнет вопрос, надо ли им это или нет. Думаю, что нужно с такой инициативы начать. Как нам говорят: "Срочно сделайте проект где будут площадки для выгула животных". Площадку то мы организуем, но как и кто ее будет содержать? Мы детские площадки то содержать не можем у нас денег нет, а тут еще и биологические отходы на какие-то средства таскать. Эти все вопросы напрямую связаны с приютом, так как у них дефицит денег,- выразил свое суждение Максим Флюрович.

Директор МКУ "УЖКХ" предложил направить в приют "Надежда" средства спонсоров, но при условии, что они будут чётко приходоваться.

- Предлагаю направить все средства спонсоров. Нужно, чтобы чётко была прозрачная схема расходования этих средств,- резюмировал Максим Совбанов.

Спросили у представителей бердского приюта и о том, обращались ли они ранее с просьбой выделения им средств в администрацию города. На что директор приюта, который пребывает в этой должности 3 месяца, ответил, что они рассчитывали на помощь спонсора Елены Бойко в размере около 300 тысяч рублей.

- Пока не обращались. Бойко Елена Борисовна обещала помочь доделать ремонт в приюте, сделать освещение и выделить деньги для кафеля,- изъявил директор приюта Юрий Чумичев.

Вдобавок он вынес на обсуждение проблему с увольнением ветеринара, который стерилизовал животных. В настоящее время ведутся поиски грамотного ветврача.

По завершению комитета депутаты приняли решение, что навестят муниципальный приют "Надежда" с проверкой, как только сойдет снег.