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От чего умер Гоголь и почему тело не вскрывали?

01:00 05.02.2021 Фото: wikimedia.org
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Тайна гибели Гоголя разгадана давно — это болезнь, совершенно разрушившая его личность. Это были два разных человека. Гоголь на заре творчества и уходящий в небытие мистик. В

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Николай Васильевич был главный мистик русской литературы, эта его черта наложила глубокий отпечаток не только на личность, но и на отношение к нему

Николай Васильевич был главный мистик русской литературы, эта его черта наложила глубокий отпечаток не только на личность, но и на отношение к нему. После смерти тело Гоголя решено было не вскрывать, врачи не рекомендовали по одной уважительной причине.

Тайна гибели великого писателя вот уже два века не дает покоя его биографам: постоянно всплывают некие «новые», «доселе неизвестные» и даже «шокирующие» подробности. На самом деле, тайна заключалась в самой личности Гоголя, а его последние дни тщательно задокументированы. Причем делала это не неграмотная темная прислуга, а уважаемые столичные врачи.

Уход величайшего мистика Гоголя был тяжелейшим — это видно из записок докторов Клименкова и Тарасенкова. Благодаря им, психиатры нашего века выдвинули версию о том, что писателя мучила душевная хворь. Вероятнее всего, это была шизофрения — расщепление сознания. В начале своего развития болезнь смотрится как эксцентричность, не более, но опытный современный врач может сразу распознать ее и начать своевременное лечение. В поры, когда жил Гоголь, психиатрия как наука только зарождалась, и доктор Тарасенков наблюдал жуткий финал шизофрении у великого современника.

Тайна гибели и захоронения Гоголя

Тайна гибели Гоголя разгадана давно — это болезнь, совершенно разрушившая его личность. Это были два разных человека. Гоголь на заре творчества и уходящий в небытие мистик. В пользу версии помешательства укладываются буквально все последние события в жизни классика.

Сегодня психиатры согласны с тем, что шизофрения погубила артистичную личность, но она же помогла ему стать знаменитым. Необычайная работоспособность отличала Гоголя всегда, но львиную долю написанного он прятал под сукно. А иногда просто сжигал — второй том «Мертвых душ» погиб в каминной топке.

Шизофрения проявляется годам к тридцати — именно в эти золотые годы Николай Васильевич оформился как творческая единица и личность, это был зенит славы, после которого неизбежно падение. Писателю не повезло с особым цинизмом — его творческая натура достигла самого дна.

Умирал Николай Васильевич в страшных душевных муках, ему мерещился ад кромешный, куда он непременно попадет из-за своих грехов. Что такого ужасающего произошло в его жизни, он так и не рассказал, но был уверен в тяжелейшем финале вплоть до того, чтобы быть заживо погребенным.

Почему тело Гоголя не вскрывали?

Последние слова умирающего гения зафиксировал психиатр А. Т. Тарасенков, не бывший врачом писателя, но наблюдавший его по просьбе графа Толстого: «Лестницу, поскорее, давай лестницу!». Все же храбрая душа Гоголя стремилась вверх, к лучшему из миров.

Тело Гоголя не вскрывали по простой причине: Николай Васильевич был православным христианином, исполняющим все церковные установления. Ему была невыносима даже мысль, что его тело будет выпотрошено — об этом знали все, поэтому от аутопсии отказались сразу. Да и причина смерти Гоголя была совершенно ясна.

К сожалению, останки писателя-мистика всё же были потревожены десятки лет спустя: пришлось провести перезахоронение останков Гоголя с кладбища Свято-Данилова монастыря на Новодевичье кладбище. Его провели с соблюдением всех норм 1 июня 1931 года: эксгумация была связана с постановлением властей Москвы о закрытии монастыря, которое являлось частью генплана реконструкции столицы.

Источник: pronedra.ru

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