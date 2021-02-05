04.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Стиль жизни

Друг Ванги обнародовал ее последнее пророчество: Для России и людей во всем мире

03:00 05.02.2021 Фото: pronedra.ru
0

«Наступят тяжелые времена, — предупреждала Ванга. – Люди разделятся из-за своей веры».

% name% title
Провидица расписала историю мира до 5079 года

В 2021-м (31 января) Вангелии Пандевой Гуштеровой или Ванге исполнилось бы 110 лет. В честь юбилея Стоян Петров, друг прорицательницы и переводчик ее предсказаний, выпустил документальный фильм «Ванга: Человек и Феномен». Режиссер также поделился последними прогнозами ясновидящей, о которых молчал почти 25 лет.

За жизнь Ванга оставила сотни предсказаний. Провидица расписала историю мира до 5079 года. В сети регулярно появляются сообщения об открытии новых пророчеств слепой болгарки. Последнее такое сообщение поступило от Стояна Петрова. Режиссер рассказал о предсказаниях своей близкой знакомой в эксклюзивном интервью.

Последнее пророчество раскрыли к премьере фильма о Ванге

Петров рассказал, что работа над проектом шла неожиданно легко. Будто кто-то помогал, добавил режиссер. Он также вспомнил о необычных событиях, сопровождавших съемки.

«Над церковью, во время беседы епископа Иоанна и бывшего президента Калмыкии Кирсана Илюмжинова, появились 3 креста. А в Рупите [где долгое время жила и работала Ванга] нас встретили белые голуби», — рассказал переводчик прорицательницы.

Петров отметил, что хранил материал для документального фильма, включая последние прогнозы Ванги, почти 25 лет. Режиссер неоднократно хотел использовать их, но «не доходили руки». Он также добавил, что у Ванги было два возможных дня рождения. В Болгарии его отмечают 3 октября.

Что ясновидящая предсказала России

В словах болгарской слепой РФ часто отводится ведущая роль судьбе мира. Ванга прочила стране великое будущее, не изменив отношения и в последних пророчествах.

«Она утверждала – Россия поднимется. Но это не значит, что сложности исчезнут. Хотя Ванга обещала, что все будет хорошо, проблемы останутся, и их придется решать», — отметил Петров.

Надеяться на помощь высших сил не стоит, подытожил режиссер. И последние слова прорицательницы не исключают столкновений с трудностями.

Предсказания Ванги на 2021 год

Вспоминая события 2020-го, многие люди надеются, что хуже уже не будет. Но прогнозы Ванги не позволяют расслабиться. По словам предсказательницы, приведенным в прошлом декабре, человечество захватит «сильный дракон».

«Наступят тяжелые времена, — предупреждала Ванга. – Люди разделятся из-за своей веры».

Прорицательница предсказывала на 2021-й множество катаклизмов и объединение 3 гигантов. Переводчики пророчеств предполагают, что речь шла о Китае (новом потенциальном мировом лидере), России и США.

Источник: pronedra.ru

2021 год предсказания пророчество россия ясновидящая Ванга Стоян Петров
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Тяжелые времена еще впереди?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Друг Ванги обнародовал ее последнее пророчество: Для России и людей во всем мире
03:00 05-02-2021
Друг Ванги обнародовал ее последнее пророчество: Для России и людей во всем мире
Мировые рекорды родов: Сколько детей может родить женщина за свою жизнь?
02:00 05-02-2021
Мировые рекорды родов: Сколько детей может родить женщина за свою жизнь?
От чего умер Гоголь и почему тело не вскрывали?
01:00 05-02-2021
От чего умер Гоголь и почему тело не вскрывали?
Как справится с депрессией: 15 лучших способов
23:20 04-02-2021
Как справится с депрессией: 15 лучших способов
Путин: сдерживание цен на продукты должны почувствовать покупатели 1
22:56 04-02-2021
Путин: сдерживание цен на продукты должны почувствовать покупатели
Масленица 2021: Даты и описание масленичной недели
22:50 04-02-2021
Масленица 2021: Даты и описание масленичной недели
Отравились водой из-под крана 92 человека: Водопровод был совмещен с пожарной системой
22:50 04-02-2021
Отравились водой из-под крана 92 человека: Водопровод был совмещен с пожарной системой
ДНК-регистрацию пропавших без вести и их родственников хочет ввести в России МВД
22:45 04-02-2021
ДНК-регистрацию пропавших без вести и их родственников хочет ввести в России МВД
Утонули в скатившейся в реку машине мать и ее ребенок. Стоянку соорудили незаконно
22:35 04-02-2021
Утонули в скатившейся в реку машине мать и ее ребенок. Стоянку соорудили незаконно
Рэпер Лил имплантировал в лоб розовый бриллиант за $24 млн. Смотрите видео 1
22:29 04-02-2021
Рэпер Лил имплантировал в лоб розовый бриллиант за $24 млн. Смотрите видео