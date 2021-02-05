Друг Ванги обнародовал ее последнее пророчество: Для России и людей во всем мире

Провидица расписала историю мира до 5079 года

В 2021-м (31 января) Вангелии Пандевой Гуштеровой или Ванге исполнилось бы 110 лет. В честь юбилея Стоян Петров, друг прорицательницы и переводчик ее предсказаний, выпустил документальный фильм «Ванга: Человек и Феномен». Режиссер также поделился последними прогнозами ясновидящей, о которых молчал почти 25 лет.

За жизнь Ванга оставила сотни предсказаний. Провидица расписала историю мира до 5079 года. В сети регулярно появляются сообщения об открытии новых пророчеств слепой болгарки. Последнее такое сообщение поступило от Стояна Петрова. Режиссер рассказал о предсказаниях своей близкой знакомой в эксклюзивном интервью.

Последнее пророчество раскрыли к премьере фильма о Ванге

Петров рассказал, что работа над проектом шла неожиданно легко. Будто кто-то помогал, добавил режиссер. Он также вспомнил о необычных событиях, сопровождавших съемки.

«Над церковью, во время беседы епископа Иоанна и бывшего президента Калмыкии Кирсана Илюмжинова, появились 3 креста. А в Рупите [где долгое время жила и работала Ванга] нас встретили белые голуби», — рассказал переводчик прорицательницы.

Петров отметил, что хранил материал для документального фильма, включая последние прогнозы Ванги, почти 25 лет. Режиссер неоднократно хотел использовать их, но «не доходили руки». Он также добавил, что у Ванги было два возможных дня рождения. В Болгарии его отмечают 3 октября.

Что ясновидящая предсказала России

В словах болгарской слепой РФ часто отводится ведущая роль судьбе мира. Ванга прочила стране великое будущее, не изменив отношения и в последних пророчествах.

«Она утверждала – Россия поднимется. Но это не значит, что сложности исчезнут. Хотя Ванга обещала, что все будет хорошо, проблемы останутся, и их придется решать», — отметил Петров.

Надеяться на помощь высших сил не стоит, подытожил режиссер. И последние слова прорицательницы не исключают столкновений с трудностями.

Предсказания Ванги на 2021 год

Вспоминая события 2020-го, многие люди надеются, что хуже уже не будет. Но прогнозы Ванги не позволяют расслабиться. По словам предсказательницы, приведенным в прошлом декабре, человечество захватит «сильный дракон».

«Наступят тяжелые времена, — предупреждала Ванга. – Люди разделятся из-за своей веры».

Прорицательница предсказывала на 2021-й множество катаклизмов и объединение 3 гигантов. Переводчики пророчеств предполагают, что речь шла о Китае (новом потенциальном мировом лидере), России и США.

Источник: pronedra.ru