Лунный календарь стрижки волос на выходные 5-7 февраля 2021 года

6 февраля 2021 года в 12:00 — 25 лунный день. Стрижка сегодня сможет негативно сказаться на вашем психическом состоянии.

Стрижка волос по лунному календарю

Стрижка волос 5, 6, 7 февраля 2021 года, сегодня, или на интересующую Вас дату по лунному календарю стрижек. Какая фаза Луны, видимость восход, закат и вхождение Луны в знак зодиака Вы можете посмотреть на этой странице, а еще все о стрижке волос на весь месяц в лунном календаре стрижки на февраль 2021 года. А также благоприятные и неблагоприятные дни для стрижки и окрашивания волос на сегодня или на любую другую дату.

Характеристики Луны на 5 февраля 2021 года

На дату 05.02.2021 в 12:00 Луна находится в фазе «Убывающая Луна». Это 24 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Скорпион ♏. Процент освещенности Луны составляет 43%. Восход Луны в 02:13, а закат в 11:11.

Хронология лунных дней

23 лунный день c 00:44 04.02.2021 по 02:13 05.02.2021

24 лунный день c 02:13 05.02.2021 и до следующего дня

Влияние луны на стрижку 5 февраля 2021

Луна в знаке зодиака Скорпион (−)

Луна в знаке Скорпион. Крайне нестабильный знак для волос. Стрижка подойдет для слабых, тусклых и тонких волос, она сделает их жестче и гуще. Так же стрижка сегодня может повлиять на взаимоотношения с противоположным полом как в лучшую, так и в худшую сторону.

День подходит для питания волос, оздоровительных процедур, окрашивания натуральными красителями.

Стоит отказаться от сильного химического воздействия на волосы, если вы запланировали окраску волос в противоположный цвет стоит ее отложить. Химическую завивку так же стоит отложить, т.к. достигнутые результаты могут вас разочаровать.

24 лунный день (±)

5 февраля 2021 года в 12:00 — 24 лунный день. Именно сегодня новая стрижка одарит Вас огромным количеством энергии. Стригите волосы если хотите сохранить новую прическу надолго.

Если Вы находитесь в поиске новой работы или хотите произвести впечатление на руководителя, стоит окрасить волосы натуральными красителями в темный оттенок.

Объемные локоны в Вашей укладке привлекут позитивную энергию.

Сегодня Вы можете окунуться в грусть и тоску, предаться сомнениям и духовному дисбалансу. Вы будете чувствовать себя одиноким и непонятым человеком, могут появиться необоснованные страхи и чувство отчаяния. Проведите день в одиночестве, постарайтесь найти внутреннюю гармонию и спокойствие.

Убывающая Луна (±)

Луна находится в фазе Убывающая Луна. Стричь волосы можно только, если хотите замедлить рост волос и укрепить корни волос.

Влияние дня недели (−)

День недели - пятница. Не рекомендуется, не стоит посещать парикмахерскую. По мнению астрологов, в этот день биохимические процессы в организме замедленны, и после пятничной стрижки волосы будут плохо расти.

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Характеристики Луны на 6 февраля 2021 года

На дату 06.02.2021 в 12:00 Луна находится в фазе «Убывающая Луна». Это 25 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Стрелец ♐. Процент освещенности Луны составляет 32%. Восход Луны в 03:42, а закат в 11:35.

Хронология лунных дней

24 лунный день c 02:13 05.02.2021 по 03:42 06.02.2021

25 лунный день c 03:42 06.02.2021 и до следующего дня

Влияние луны на стрижку 6 февраля 2021

Луна в знаке зодиака Стрелец (−)

Луна в знаке Стрелец. Влияет так же неоднозначно как Луна в Скорпионе. Если вы хотите сохранить новую стрижку надолго, сегодня лучше не стричься. Волосы после стрижки очень быстро отрастут и будут непослушными.

Сохранить укладку в первозданном виде будет очень сложно, да и поддаваться ей волосы будут с трудом. Химическая завивка продержится не долго.

Окраска волос тоже может не оправдать ожидания, скорее всего цвет продержится не долго и быстро потускнеет. Если вы все таки решитесь на стрижку, выбирайте энергичного, молодого парикмахера и сами прибывайте в хорошем настроении.

25 лунный день (−)

6 февраля 2021 года в 12:00 — 25 лунный день. Стрижка сегодня сможет негативно сказаться на вашем психическом состоянии.

Окрасив волосы сегодня вы можете ввязаться в нежелательный конфликт, произвести тем самым негативное впечатление на окружающих и подпортить свое положение в обществе.

Чтобы защитить себя от негатива извне стоит по возможности провести день в головном уборе.

День требует от Вас взвешенных и обдуманных решений, не стоит решать важные вопросы сгоряча. Стоит внимательно отнестись к себе, проявите некоторую любовь и заботу к себе. Помните что только Вы ответственны за свое благополучие. Постарайтесь провести день в релаксации, перестаньте предъявлять к себе завышенные требования. Постарайтесь через свои волосы излучать энергию любви и космос ответит Вам.

Убывающая Луна (±)

Луна находится в фазе Убывающая Луна. Стричь волосы можно только, если хотите замедлить рост волос и укрепить корни волос.

Влияние дня недели (+)

День недели - суббота. Стрижка помогает избавиться от одиночества, недовольства собой, повышает самооценку. Также считается, что она помогает снять часть проблем, возникших по вине окружающих.

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Характеристики Луны на 7 февраля 2021 года

На дату 07.02.2021 в 12:00 Луна находится в фазе «Убывающая Луна». Это 26 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Стрелец ♐. Процент освещенности Луны составляет 22%. Восход Луны в 05:08, а закат в 12:08.

Хронология лунных дней

25 лунный день c 03:42 06.02.2021 по 05:08 07.02.2021

26 лунный день c 05:08 07.02.2021 и до следующего дня

Влияние луны на стрижку 7 февраля 2021

Луна в знаке зодиака Стрелец (−)

Луна в знаке Стрелец. Влияет так же неоднозначно как Луна в Скорпионе. Если вы хотите сохранить новую стрижку надолго, сегодня лучше не стричься. Волосы после стрижки очень быстро отрастут и будут непослушными.

Сохранить укладку в первозданном виде будет очень сложно, да и поддаваться ей волосы будут с трудом. Химическая завивка продержится не долго.

Окраска волос тоже может не оправдать ожидания, скорее всего цвет продержится не долго и быстро потускнеет. Если вы все таки решитесь на стрижку, выбирайте энергичного, молодого парикмахера и сами прибывайте в хорошем настроении.

26 лунный день (−)

7 февраля 2021 года в 12:00 — 26 лунный день. Стрижку сегодня стоит отложить, иначе можете оказаться во власти грусти и депрессии.

Если Вам предстоит важная встреча, на которой вы должны произвести впечатление, стоит задуматься об окраске волос в естественный цвет натуральными красителями.

Прическа сегодня должна быть высокой, кстати может быть начес, но он не должен быть слишком вычурным, постарайтесь чтобы все смотрелось как можно естественней.

Сегодняшний день несет нестабильный эмоциональный фон. Вы можете пребывать в состоянии неуверенности, как маятник Вас может мотать из стороны в сторону. Вас может поразить разнообразие и абсурдность своих желаний от обоснованных до самых неприемлемых. Есть вероятность раздора и конфликта с окружающими и родственниками. Не поддавайтесь соблазнам и не пускайтесь во все тяжкие уже завтра все придет в норму.

Убывающая Луна (±)

Луна находится в фазе Убывающая Луна. Стричь волосы можно только, если хотите замедлить рост волос и укрепить корни волос.

Влияние дня недели (−)

День недели - воскресенье. Строго запрещается! В этот день ваша связь с личным эгрегором (ангелом-хранителем) максимально крепка. Если в этот день что-то менять в организме, а тем более отрезать какую-то часть, то можно нарушить связь с космосом. Кстати, эти рекомендации в полной мере относятся не только к волосам, но и к ногтям.

Источник: mirkosmosa.ru