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Как вернуть обоняние? Интересный способ показал блогер в TikTok

08:00 05.02.2021 Фото: pixabay.com
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В комментариях к видео многие пользователи сети поблагодарили Лалора за этот способ и сказали, что он сработал.

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Блогер показал необычный способ вернуть обоняние за несколько дней
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Как вернуть обоняние? Интересный способ показал блогер в TikTokПолучила новую партию вакцины от коронавируса ЦГБ БердскаЕщё 1311 новостей

23-летний блогер из Канады Кемар Гэри Лалор (Kemar Gary Lalor) показал необычный способ, как восстановить обоняние после COVID-19 за несколько дней. На вирусное видео в TikTok обратило внимание издание BuzzFeed.

Парень объяснил, что рецепт, помогающий вернуть способность чувствовать вкус и запах, узнала его мать, когда была ребенком и жила на Ямайке. Необходимы, по словам блогера, апельсин и коричневый сахар. Фрукт надо пожарить на открытом огне, пока корка не станет черной. Затем апельсин нужно очистить от корки, положить в миску и добавить к нему от двух до пяти ложек коричневого сахара.

В комментариях к видео многие пользователи сети поблагодарили Лалора за этот способ и сказали, что он сработал. Корреспондентка BuzzFeed также попробовала вернуть обоняние с помощью апельсина: метод блогера ей не помог, однако ее бойфренду удалось восстановиться. Доктор из Великобритании Каран Раджан (Karan Rajan) позже объяснил, что жарка апельсина может работать как своеобразная «обонятельная тренировка».

Ранее невролог и нейрофизиолог Александр Будик назвал способ вернуть обоняние и вкус после COVID-19. Он посоветовал делать специальные упражнения — по несколько раз в день в течение 20 секунд воспринимать различные запахи. Врач подчеркнул, что это должны быть сильные ароматы вроде гвоздики или корицы.

Источник: lenta.ru

COVID-19 запах коронавирус нюх обоняние пандемия
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