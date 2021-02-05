05.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Рекордно взлетели цены на продовольствие по всему миру

19:57 05.02.2021 Фото: pixabay
0

Рост цен объясняется ожиданиями снижения предложения на основе видов на урожай в ЕС, России и Таиланде и из-за засушливой погоды в Южной Америке, а также недавним удорожанием нефти.

% name% title
Индекс цен на зерновые в январе поднялся на 8,3 пункта в месячном выражении

Общий индекс цен на продовольственные товары в январе вырос в годовом выражении на 4,7 пункта, или на 4,3%, до 113,3 пункта, индикатор растет уже восьмой месяц подряд и достиг максимума с июля 2014 года, следует из пресс-релиза Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).

FAO фиксирует рост стоимости всех категорий товаров, наиболее заметно - на сахар, зерновые и растительные масла. Так, индекс цен на сахар поднялся на 7 пунктов (8,1%), до 94,2 пункта, до рекорда с мая 2017 года. Рост цен объясняется ожиданиями снижения предложения на основе видов на урожай в ЕС, РФ и Таиланде и из-за засушливой погоды в Южной Америке, а также недавним удорожанием нефти и укреплением бразильского реала к доллару. Бразилия - крупнейший в мире экспортер сахара.

Индекс цен на зерновые в январе поднялся на 8,3 пункта в месячном выражении, или на 7,1%, до 124,2 пункта. Отмечается резкий рост мировых цен на кукурузу из-за общего снижения предложения, а также в связи с засушливой погодой в Южной Америке. Как указывает FAO, подорожала и пшеница, в том числе из-за "ожидаемого сокращения объемов продаж со стороны Российской Федерации, где с марта 2021 года пошлины на экспорт пшеницы увеличатся вдвое".

Индекс цен на растительные масла поднялся к декабрю на 7,7 пункта (5,8%) и составил 138,8 пункта - это самый высокий уровень с мая 2012 года. Индекс растет восьмой месяц подряд при удорожании пальмового, соевого и подсолнечного масел, говорится в релизе. Пальмовое масло подорожало из-за низких объёмов производства в Индонезии и Малайзии, а длительные забастовки в Аргентине и сокращение экспортного предложения подтолкнули вверх цены на соевое масло. Подсолнечное масло дорожает вследствие невысокого урожая, также отмечает FAO.

Индекс цен на молочную продукцию в январе вырос на 1,7 пункта (1,6%), до 111 пунктов. Подорожало сливочное масло и цельное сухое молоко вследствие больших закупок в Китай перед празднованием там лунного Нового года и сезонного снижения поставок из Новой Зеландии. При этом подешевел сыр на фоне низких продаж в Европе и роста его запасов в США.

Индекс цен FAO на мясо составил 96 пунктов (рост на 0,9 пункта, или на 1%), показатель растет четвертый месяц подряд. Организация отмечает рост цен на все виды мяса, сильнее всего - на мясо птицы, особенно в Бразилии, при активном спросе и ограничении экспорта из стран Европы.

Источник: РИА Новости

еда продовольствие цены цены на продукты
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы экономите на продуктах?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Кристина Орбакайте показала свою маленькую копию-дочку
20:20 05-02-2021
Кристина Орбакайте показала свою маленькую копию-дочку
Стала известна причина смерти актера из "Бригады" Виталия Альшанского
20:16 05-02-2021
Стала известна причина смерти актера из
"Коронавирусные" выплаты обещают мошенники от имени Центробанка
20:04 05-02-2021
Рекордно взлетели цены на продовольствие по всему миру
19:57 05-02-2021
Рекордно взлетели цены на продовольствие по всему миру
Аномальные молнии на Земле заметили из космоса
19:50 05-02-2021
Аномальные молнии на Земле заметили из космоса
"Вы будете гореть в аду": Навальный устроил скандал в суде по делу о клевете на фронтовика 2
19:44 05-02-2021
Как выгнать плохую управляющую компанию быстро, решают в Госдуме
19:38 05-02-2021
Как выгнать плохую управляющую компанию быстро, решают в Госдуме
Точный гороскоп для каждого знака зодиака индивидуально на субботу 6 февраля 2021 года
19:20 05-02-2021
Точный гороскоп для каждого знака зодиака индивидуально на субботу 6 февраля 2021 года
После гибели трех пожарных задержали директора и завхоза сгоревшего склада
19:19 05-02-2021
После гибели трех пожарных задержали директора и завхоза сгоревшего склада
Долги более чем по одному кредиту имеют заемщики-россияне. Это портит кредитную историю 1
19:08 05-02-2021
Долги более чем по одному кредиту имеют заемщики-россияне. Это портит кредитную историю