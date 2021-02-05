05.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Есть на ночь разрешил россиянам диетолог: Спите спокойно и худейте

22:00 05.02.2021 Фото: pxhere
0

Секрет сохранения или даже уменьшения веса кроется в контроле за суточной нормой калорий. Для организма не имеет значения, когда вы поели.

% name% title
Секрет сохранения или даже уменьшения веса кроется в контроле за суточной нормой калорий

Принято считать, что еда на ночь – верный путь к лишним килограммам. Однако это правило работает далеко не всегда, рассказал в интервью радио Sputnik диетолог Филипп Кузьменко.

Секрет сохранения или даже уменьшения веса кроется в контроле за суточной нормой калорий. Для организма не имеет значения – вы весь день голодали, а вечером наелись, или все время ходили сытым, объяснил в интервью радио Sputnik врач-терапевт и диетолог Филипп Кузьменко.

"В какое время вы съедите ваш суточный калораж – вообще неважно. Вы можете весь день не есть, а потом на ночь съесть две тысячи калорий. Если вам после этого хорошо, вы ложитесь спать спокойно, спите крепко и просыпаетесь утром бодрым, то на здоровье. Если вам комфортно весь день проходить с чувством сытости, то свой калораж можно равномерно распределить на весь день", – посоветовал диетолог.

По его словам, чтобы узнать свою суточную норму калорий, можно проконсультироваться со специалистом, а вот подбирать режим питания можно исходя из личного опыта.

"Если вы плохо спите на полный желудок, то лучше ложиться спать голодным. Если голодным плохо спать, то выпейте йогурт, съешьте творожка или чего-то еще, но не переедайте. Это все настолько индивидуально, что какие-то точные цифры будут только путать человека. Он должен сам индивидуально подобрать тот режим питания, который подходит лично ему", – пояснил Филипп Кузьменко.

еда есть на ночь калории поздний ужин Филипп Кузьменко
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы едите перед сном?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Мощные и проверенные молитвы на замужество и любовь к блаженной Ксении Петербургской 6 февраля
23:20 05-02-2021
Мощные и проверенные молитвы на замужество и любовь к блаженной Ксении Петербургской 6 февраля
Эти цветы быстро всходят и зацветают из семян
22:50 05-02-2021
Эти цветы быстро всходят и зацветают из семян
Отложили суд по делу Навального о клевете на фронтовика 1
22:41 05-02-2021
Отложили суд по делу Навального о клевете на фронтовика
Точные даты ЕГЭ 2021 стали известны: Расписание опубликовал Рособрнадзор
22:27 05-02-2021
Точные даты ЕГЭ 2021 стали известны: Расписание опубликовал Рособрнадзор
С Днём Ксении солнечные открытки на 6 февраля 2021 года
22:20 05-02-2021
С Днём Ксении солнечные открытки на 6 февраля 2021 года
Взятку зубами брала чиновница со стоматологии и заплатит штраф 700 тыс. рублей
22:10 05-02-2021
Взятку зубами брала чиновница со стоматологии и заплатит штраф 700 тыс. рублей
Есть на ночь разрешил россиянам диетолог: Спите спокойно и худейте
22:00 05-02-2021
Есть на ночь разрешил россиянам диетолог: Спите спокойно и худейте
День памяти блаженной Ксении Петербургской 6 февраля 2021 года: В чем помогает святая и как стала известна
21:50 05-02-2021
День памяти блаженной Ксении Петербургской 6 февраля 2021 года: В чем помогает святая и как стала известна
"Родственнички придушат" и "воспитал внука-проститутку", заявил Навальный о фронтовике: Судья сделал последнее предупреждение обвиняемому в клевете 2
21:44 05-02-2021
Куда исчез Михаил Ефремов из колонии, стало известно
21:28 05-02-2021
Куда исчез Михаил Ефремов из колонии, стало известно