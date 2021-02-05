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Сводка погоды: Зимняя сказка ждет жителей Бердска 5 февраля

06:30 05.02.2021 Фото: pexels
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Ветер юго-западный переходом юго-восточный 2-7 м/с.

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Ветер юго-западный переходом юго-восточный 2-7 м/с.

Метеорологическая обстановка: переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью по востоку, днем по западу местами небольшой снег, ночью и утром в отдельных районах туманы, изморозь, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный переходом юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха: ночью -15, -20°С, при прояснениях до -25°С, днём -4, -9 °С, местами до -14°С.

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