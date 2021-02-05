Гороскоп на сегодня: советы Павла Глобы на 5 февраля 2021 года для всех знаков зодиака

Важно не нервничать и пробовать держать в узде свои эмоции. Предпочтительно не сдаваться, а как-то влиять на улучшение ситуации. Не исключены романтические встречи и неожиданные подарки.

С негативным настроем можно допустить ненужные ошибки

Овен

Нежелательно в этот день обсуждать важные вопросы, так как будет сложно принять верное решение. С близким окружением следует вести себя деликатно и открыто, иначе могут быть конфликты. Будет возможность для визита на светское мероприятие, где можно познакомиться с интересными людьми. Можно будет услышать комплименты и увидеть знаки внимания от незнакомых людей.

Телец

Не самое подходящее время для финансовых трат. Спонтанные покупки могут привести к разочарованию. На работе вероятны мелкие неприятности, которые могут испортить отношения. С реализацией своих идей желательно не торопиться, так как можно допустить досадные ошибки. Вечер хорошо провести дома, в кругу семьи.

Близнецы

Важно сохранять здравый смысл и оптимистический настрой. Тогда любые помехи на пути будут не страшны. В решении серьезных задач следует тщательно все обдумать, чтобы не допустить никаких промахов. В личных отношениях может быть не все так гладко, как хотелось бы.

Рак

Непросто будет сохранять хорошее настроение. Окружающие люди могут критиковать и делать замечания, которые будут раздражать. Из-за этого возможны ошибки в рабочих моментах. Необходимо стараться реагировать спокойно и сглаживать острые углы. Вечером желательно побыть наедине в уютной обстановке.

Лев

Утро может огорчить небольшими затруднениями, поэтому нужно сосредоточиться и быть более решительными. Если понадобится помощь, то смело можно обращаться к близким людям. Вероятны деловые поездки, где можно приобрести новые знания. В отношениях любовных возможен некий дискомфорт из-за недомолвок.

Дева

Желательно посвятить утро домашним и семейным делам. Вместе с близкими разобраться со всеми волнующими проблемами. Затем можно приступать к решению рабочих моментов. Окружающие люди могут отвлекать и провоцировать ссору. Лучше не вступать в споры и придерживаться нейтралитета. Вечернее время можно провести в приятной компании знакомых.

Весы

Нежелательно отправляться в далекие поездки, есть риск обмана и травм. Будет возможность приятно провести время и пообщаться с людьми, которых давно не видели. Удачными окажутся новые приобретения. Вечер лучше провести в спокойной обстановке, чтобы восстановить потраченную энергию.

Скорпион

В этот день желательно прибегнуть к подсказкам интуиции. Возможно придется делать серьезный выбор и решать важные задачи. Коллеги по работе могут отвлекать и заставлять нервничать. Но нужно сосредоточиться и заниматься своими делами. Вероятны приятные знакомства, которые в дальнейшем могут перерасти в нечто большее.

Стрелец

Некоторые события в начале дня могут выбить из колеи. Нелегко будет избежать и конфликтов с родными людьми. Желательно стараться контролировать свои эмоции, чтобы не усугубить ситуацию. Порадуют встречи с друзьями, с которыми можно расслабиться и отдохнуть. Вечером лучше просто прогуляться и подумать о хорошем.

Козерог

Неплохо складываются деловые встречи, которые могут в дальнейшем принести рост в карьере и серьезный доход. Если в планах была поездка, то смело можно отправляться. Она обещает удачный исход. С близкими людьми возможны напряженные отношения. Позже полезно побыть в одиночестве, погулять или почитать любимую книгу. Это отвлечет от негативных эмоций.

Водолей

Возможны неприятности и недоразумения на работе. Если сохранять самообладание, то можно с ними справиться без потерь. В делах сердечных нужно проявить инициативу для улучшения отношений. Полезны после обеда занятия спортом или йогой, это взбодрит и зарядит позитивом. Вечер располагает для откровенных бесед с родными людьми.

Рыбы

Утро может начаться с плодотворной работы. Возможно участие в каком-то серьезном проекте. События этого дня могут развиваться очень стремительно. Так что потребуется внимание и терпение. В личной жизни возможны перемены в лучшую сторону. Вот с покупками стоит повременить, есть риск потерь.

Источник: rsute.ru