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Скончался Николай Николаевич Филатов - эпидемиолог, бывший главный санитарный врач Москвы

08:25 05.02.2021
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Интервью содержит массу критики, но на 100% уверен, что если бы такие специалисты, как доктор Филатов, занимались нынешней проблемой, то много чего наихудшего удалось бы избежать.

В рубрику "Сообщи свои новости" написал Вершинин:

Николай Филатов: «Я эпидемиолог, всю жизнь этим занимаюсь и не могу понять происходящего!». Сегодня скончался Николай Николаевич Филатов, эпидемиолог, заместитель директора НИИ им. Мечникова, вирусолог, бывший главный санитарный врач Москвы. Предлагаю к прочтению интереснейшее мнение специалиста старой советской школы эпидемиологии по вопросу о нынешней ситуации с коронавирусом и мерами, которые принимают власти в борьбе с ним. Сразу скажу, что интервью содержит массу критики, но на 100% уверен, что если бы такие специалисты, как доктор Филатов, занимались нынешней проблемой, то много чего наихудшего удалось бы избежать. Полное интервью по ссылке. Спасибо за внимание!

вирусолог. умер интервью смерть
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От редакции

Прочли интервью?

Аноним, 05 февраля 2021 09:01
Очень интересно, спасибо

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