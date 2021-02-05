Есть ли сегодня, 5 февраля 2021 года, магнитная буря? Прогноз на день по часам

Люди по-разному реагируют на магнитные бури. Одни плохо чувствуют себя за 2-3 дня до начала бури, другие – во время нее, третьи – через 1-2 дня после бури.

Будьте внимательны к своему здоровью!

Магнитные бури сегодня

Сегодня нет геомагнитных бурь. В этот день угроз для самочувствия не предвидится.

Геомагнитная обстановка сегодня по часам (время московское)

0 3 6 9 12 15 18 21 5 февраля Пт 2 2 1 1 1 1 1 2

Ближайшая сильная магнитная буря Ближайшая сильная магнитная буря ожидается 21 февраля. Ее сила составит 5 баллов. В этот день возможны головные боли. Могут наблюдаться резкие перепады настроения, упадок сил, депрессия. Следите за своим психическим состоянием: избегайте эмоционального напряжения, стрессовых ситуаций. Геомагнитная обстановка 21 февраля по часам 0 3 6 9 12 15 18 21 21 февраля Вс 5 5 5 5 5 5 5 4