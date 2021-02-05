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Есть ли сегодня, 5 февраля 2021 года, магнитная буря? Прогноз на день по часам

08:27 05.02.2021 Фото: Pixabay
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Люди по-разному реагируют на магнитные бури. Одни плохо чувствуют себя за 2-3 дня до начала бури, другие – во время нее, третьи – через 1-2 дня после бури.

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Будьте внимательны к своему здоровью!

Магнитные бури сегодня

Сегодня нет геомагнитных бурь. В этот день угроз для самочувствия не предвидится.

Геомагнитная обстановка сегодня по часам (время московское)

0 3 6 9 12 15 18 21
5 февраля Пт 2 2 1 1 1 1 1 2

Ближайшая сильная магнитная буря

Ближайшая сильная магнитная буря ожидается 21 февраля. Ее сила составит 5 баллов. В этот день возможны головные боли. Могут наблюдаться резкие перепады настроения, упадок сил, депрессия. Следите за своим психическим состоянием: избегайте эмоционального напряжения, стрессовых ситуаций.

Геомагнитная обстановка 21 февраля по часам

0 3 6 9 12 15 18 21
21 февраля Вс 5 5 5 5 5 5 5 4

Прогноз геомагнитной обстановки на 7 дней

0 3 6 9 12 15 18 21
5 февраля Пт 2 2 1 1 1 1 1 2
6 февраля Сб 2 1 1 1 2 2 3 3
7 февраля Вс 3 3 3 3 3 3 3 3
8 февраля Пн 3 3 3 3 3 3 3 2
9 февраля Вт 2 2 2 2 2 2 2 2
10 февраля Ср 2 2 2 2 2 2 2 2
11 февраля Чт 2 2 2 2 2 2 2 2
1 Нет заметных возмущений 5 Умеренная геомагнитная буря
2 Небольшие возмущения 6 Сильная геомагнитная буря
3 Слабая геомагнитная буря 7 Жесткий геомагнитный шторм
4 Малая геомагнитная буря 8 Экстремальный шторм

Источник: my-calend

магнитная буря метеозависимость метеочувствительность
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