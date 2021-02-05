Есть ли сегодня, 5 февраля 2021 года, магнитная буря? Прогноз на день по часам

Магнитные бури сегодня
Сегодня нет геомагнитных бурь. В этот день угроз для самочувствия не предвидится.
Геомагнитная обстановка сегодня по часам (время московское)
|0
|3
|6
|9
|12
|15
|18
|21
|5 февраля Пт
|2
|2
|1
|1
|1
|1
|1
|2
Ближайшая сильная магнитная буря
Ближайшая сильная магнитная буря ожидается 21 февраля. Ее сила составит 5 баллов. В этот день возможны головные боли. Могут наблюдаться резкие перепады настроения, упадок сил, депрессия. Следите за своим психическим состоянием: избегайте эмоционального напряжения, стрессовых ситуаций.
Геомагнитная обстановка 21 февраля по часам
|0
|3
|6
|9
|12
|15
|18
|21
|21 февраля Вс
|5
|5
|5
|5
|5
|5
|5
|4
Прогноз геомагнитной обстановки на 7 дней
|0
|3
|6
|9
|12
|15
|18
|21
|5 февраля Пт
|2
|2
|1
|1
|1
|1
|1
|2
|6 февраля Сб
|2
|1
|1
|1
|2
|2
|3
|3
|7 февраля Вс
|3
|3
|3
|3
|3
|3
|3
|3
|8 февраля Пн
|3
|3
|3
|3
|3
|3
|3
|2
|9 февраля Вт
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|10 февраля Ср
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|11 февраля Чт
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|1
|Нет заметных возмущений
|5
|Умеренная геомагнитная буря
|2
|Небольшие возмущения
|6
|Сильная геомагнитная буря
|3
|Слабая геомагнитная буря
|7
|Жесткий геомагнитный шторм
|4
|Малая геомагнитная буря
|8
|Экстремальный шторм
Источник: my-calend