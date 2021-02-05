Призвал немедленно освободить Навального Байден

Президент США Джо Байден впервые публично призвал российские власти немедленно освободить Алексея Навального.
"Политически мотивированное заключение Навального и российские попытки подавить свободу собраний - это вопрос, вызывающий глубокую обеспокоенность у нас и всего мирового сообщества", - сказал Байден, выступая с программной речью по внешней политике в госдепартаменте.
"Навальный был избран целью за то, что выявлял коррупцию. Он должен быть освобожден немедленно и без условий", - добавил Байден.
МИД РФ ранее уже посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла поведение западных дипломатов и западных МИД в ситуации с процессом над Навальным цепочкой политических постановочных акций.
Симоновский суд Москвы в минувший вторник постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Ряд стран Запада призвали освободить Навального.
Суды ранее уже трижды рассматривали представления ФСИН о замене Навальному условного срока реальным – и каждый раз отказывали, лишь продляя испытательный срок. Между тем только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов. Каждый из этих фактов по отдельности и все вкупе, по закону, грозят осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России довольно активно – только в прошлом году условный срок был заменен реальным 11,3 тысячам человек, а в 2019-м – более чем 15 тысячам
Неа. Вспомните 37-й год. И таких как Жуков боевых офицеров нет. Есть настоящие боевые генералы сейчас у которых губы даже не опухоли и ни на миллиметр ничего не стерлось в 27 лет и старше