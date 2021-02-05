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Призвал немедленно освободить Навального Байден

09:30 05.02.2021 Фото: Reuters
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Симоновский суд Москвы в минувший вторник постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Ряд стран Запада призвали освободить Навального.

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Симоновский суд Москвы в минувший вторник постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Ряд стран Запада призвали освободить Навального.

Президент США Джо Байден впервые публично призвал российские власти немедленно освободить Алексея Навального.
"Политически мотивированное заключение Навального и российские попытки подавить свободу собраний - это вопрос, вызывающий глубокую обеспокоенность у нас и всего мирового сообщества", - сказал Байден, выступая с программной речью по внешней политике в госдепартаменте.
"Навальный был избран целью за то, что выявлял коррупцию. Он должен быть освобожден немедленно и без условий", - добавил Байден.

МИД РФ ранее уже посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла поведение западных дипломатов и западных МИД в ситуации с процессом над Навальным цепочкой политических постановочных акций.

Симоновский суд Москвы в минувший вторник постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Ряд стран Запада призвали освободить Навального.

Суды ранее уже трижды рассматривали представления ФСИН о замене Навальному условного срока реальным – и каждый раз отказывали, лишь продляя испытательный срок. Между тем только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов. Каждый из этих фактов по отдельности и все вкупе, по закону, грозят осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России довольно активно – только в прошлом году условный срок был заменен реальным 11,3 тысячам человек, а в 2019-м – более чем 15 тысячам

арест коррупция сша Алексей Навальный Джо Байден
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От редакции

Освободят?

Аноним, 05 февраля 2021 10:10
НВР:
Неа. Вспомните 37-й год. И таких как Жуков боевых офицеров нет. Есть настоящие боевые генералы сейчас у которых губы даже не опухоли и ни на миллиметр ничего не стерлось в 27 лет и старше

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