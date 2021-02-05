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Сборная России может сыграть с Хорватией в «Лужниках»

10:00 05.02.2021 Фото: pixabay.com
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Глава РФС уточнил, что сборная России будет выступать в отборочном турнире под национальным флагом.

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Встреча между командами пройдет 1 сентября.
Российский футбольный союз (РФС) планирует провести матч сборной России против команды Хорватии в отборочном цикле чемпионата мира 2022 года на стадионе "Лужники" в Москве. Об этом журналистам сообщил президент РФС Александр Дюков.

Сборная России проведет домашний матч против команды Хорватии 1 сентября.

"Что касается арен ЧМ-2018, мы стараемся загружать их матчами сборной и Кубка России, - сказал Дюков. - Что касается "Лужников", клубы могут играть там, но у московских команд есть свои стадионы. В 2020 году РФС не мог себе позволить проводить матчи без зрителей в "Лужниках", в этом году постараемся провести там определенное количество встреч. Возможно, первой игрой станет встреча против команды Хорватии, также есть финал кубка и суперкубок".

Глава РФС уточнил, что сборная России будет выступать в отборочном турнире под национальным флагом. "Мы не обсуждали вопрос [о флаге, гимне и названии на ЧМ-2022]. В отборочном турнире мы можем играть под своим флагом. Если отберемся, будем обсуждать с ФИФА", - добавил он.

Сборная России стартует в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года 24 марта гостевым матчем против команды Мальты, 27 марта россияне сыграют дома со словенцами, 30 марта - в гостях со словаками. Чемпионат мира по футболу 2022 года пройдет в Катаре с с 21 ноября по 18 декабря.

Источник: ТАСС

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