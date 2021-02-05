05.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье

Сколько длится иммунитет к ковиду после прививки, рассказали разработчики вакцины "ЭпиВакКорона"

11:00 05.02.2021 Фото: Курьер. Среда. Бердск
1

Сейчас россиян прививают в основном первой зарегистрированной в РФ вакциной разработки центра имени Гамалеи Минздрава - "Спутником V".

% name% title
Иммунитет от COVID-вакцины "Вектора" сохранится в течение года
Сюжет: Вторая волна COVID-19
% name% title

Сколько длится иммунитет к ковиду после прививки, рассказали разработчики вакцины "ЭпиВакКорона"Нашли 2-х зараженных коронавирусом детей в школах Бердска за сутки на 5 февраляЕщё 1313 новостей

Иммунитет к коронавирусу от вакцины "ЭпиВакКорона", как ожидают разработчики, будет сохраняться в течение года после прививки, сообщила исполняющая обязанности заместителя гендиректора по научно-методической работе и международному сотрудничеству ГНЦ "Вектор" Татьяна Непомнящих.

Она добавила, что завершены клинические исследования вакцины "ЭпиВакКорона" на добровольцах старше 60 лет, никаких сильных побочных реакций не выявлено.

"Буквально несколько дней назад мы завершили пострегистрационные клинические исследования на добровольцах возрастной группы 60+, то есть людей старше 60 лет. Как известно, это в случае с COVID наиболее уязвимая категорий наших граждан, которых нужно защищать в первую очередь", - сказала Непомнящих на пресс-конференции в четверг.

"Мы получили положительные результаты, вакцина легко переносилась, не было сильных нежелательных явлений", - отметила она.

По словам Непомнящих, добиться таких хороших результатов помог накопленный центром "Вектор" опыт. "Это не первая вакцина на пептидной технологии. Ранее нами была зарегистрирована вакцина "ЭпиВакЭбола", тоже созданная на этой основе", - сказала Непомнящих.

18 января по поручению президента в России началась массовая вакцинация. Сейчас россиян прививают в основном первой зарегистрированной в РФ вакциной разработки центра имени Гамалеи Минздрава - "Спутником V".

В России также зарегистрирована и выпущена в гражданский оборот вакцина "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" Роспотребнадзора, но ее масштабное производство предполагается запустить только с февраля. До марта вакцинация будет осуществляться преимущественно "Спутником V", начиная с марта - "Спутником" и "ЭпиВакКороной" и до конца марта - начала апреля при регистрации в феврале к ним добавится "КовиВак" центра имени Чумакова РАН.

Источник: Интерфакс

COVID-19  вакцина коронавирус пандемия
Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Какую вакцину выбрали?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Сколько длится иммунитет к ковиду после прививки, рассказали разработчики вакцины "ЭпиВакКорона"
11:00 05-02-2021
Сколько длится иммунитет к ковиду после прививки, рассказали разработчики вакцины
БердскОтсутствует проект у полигона ТКО рядом с кладбищем Бердска и не проводится на 5 февраля 2021 года ее госэкспертиза, заявил директор ООО "Полигон" Денис Шалдов
10:59 05-02-2021
Отсутствует проект у полигона ТКО рядом с кладбищем Бердска и не проводится на 5 февраля 2021 года ее госэкспертиза, заявил директор ООО
БердскИмя нового директора управления образования назвали в Бердске. Им станет Михаил Каркавин 1
10:51 05-02-2021
Имя нового директора управления образования назвали в Бердске. Им станет Михаил Каркавин
Лучшие сорта крупных мясистых и ранних томатов для Подмосковья, Сибири, Урала
10:50 05-02-2021
Лучшие сорта крупных мясистых и ранних томатов для Подмосковья, Сибири, Урала
БердскОтказались от несанкционированных акций в поддержку Алексея Навального сторонники оппозиционера. Почему, объяснил Леонид Волков
10:45 05-02-2021
Отказались от несанкционированных акций в поддержку Алексея Навального сторонники оппозиционера. Почему, объяснил Леонид Волков
Похоронила 11 мужей "чёрная вдова" из России. Теперь пойдёт под суд
10:45 05-02-2021
Похоронила 11 мужей
Более 30 станций зарядки электромобилей заработает в Новосибирской области в 2021 году 1
10:30 05-02-2021
Более 30 станций зарядки электромобилей заработает в Новосибирской области в 2021 году
Выпал из окна на коляску с младенцем житель России. Оба скончались 1
10:29 05-02-2021
Выпал из окна на коляску с младенцем житель России. Оба скончались
БердскПризнайтесь в любви 14 февраля на сайте "Курьер. Среда. Бердск", влюбленные жители Бердска 3
10:24 05-02-2021
Признайтесь в любви 14 февраля на сайте
Какой сегодня церковный праздник? Православный календарь на февраль 2021 года
10:20 05-02-2021
Какой сегодня церковный праздник? Православный календарь на февраль 2021 года