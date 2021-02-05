05.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Авто

Более 30 станций зарядки электромобилей заработает в Новосибирской области в 2021 году

10:30 05.02.2021 Фото: nso.ru
1 1

Каждая станция мощностью 22-24 кВт способна заряжать два автомобиля одновременно.

% name% title
Сейчас в Новосибирской области установлено 28 зарядных станций
В Новосибирской области установлено 28 станций зарядки электромобилей, а до конца текущего года будут созданы еще 7 станций на основных транспортных маршрутах области. Выездное совещание по развитию таких станций 4 февраля в г. Новосибирске провел министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов.

«Сейчас исторический момент для Новосибирской области. У нас зародилась новая отрасль, связанная с обслуживанием электромобилей. Перспективная задача – насытить не только Новосибирск, но и основные транспортные маршруты нашего региона инфраструктурой для обслуживания и зарядки электромобилей. Мы рассматриваем эту инфраструктуру как важный элемент комфортной городской среды и «Умного города». Станции создают важнейшее условие для развития в регионе экологически чистых видов транспорта», – подчеркнул министр Денис Архипов. Он также отметил, что в настоящее время Новосибирская область является лидером в Сибири по развитию электрозарядных станций (ЭЗС).

В ходе мероприятия 4 февраля была продемонстрирована работа станции зарядки электромобилей на ул. Орджоникидзе, 32 в г. Новосибирске. Представители министерства, мэрии города Новосибирска, Агентства стратегических инициатив и предприниматели обсудили перспективы развития этого направления в регионе.

В настоящий момент в Новосибирской области силами компании «Новосибирскэнергосбыт» установлено 28 зарядных станций. Из них 25 станций находятся в Новосибирске, в том числе восемь станций постоянного тока (быстрых) мощностью 24 кВт /ч и 17 станций переменного тока мощностью 22 кВт/ч. По одной станции установлено в Бердске, Искитиме и Болотном (на трассе Р-255 «Новосибирск-Томск-Кемерово»).

В планах АО «Новосибирскэнергосбыт» в 2021 году установить еще 7 станций в Новосибирске и на наиболее востребованных маршрутах области – в сторону Алтайского края, Томска, Кемерово, Омска. Также планирует создать центр развития и поддержки отечественных производителей ЭЗС.

Каждая станция мощностью 22-24 кВт способна заряжать два автомобиля одновременно. Учитывая, что в среднем один автомобиль заряжается на станции 35 минут, то максимальная мощность станции – 40 автомобилей в сутки.

Как пояснили в МинЖКХ и энергетики региона, развитие сети станций требует участия органов власти, так как при установке станции предприниматели сталкиваются с различными сложностями, связанных с насыщенной инженерной инфраструктурой городской среды, пересечением существующих коммуникаций, согласований прохождения трассы, выделением доступной точки подключения и мощности. Поэтому для поддержки данного направления необходимы изменения региональной нормативно-правовой базы.

электрозарядная станция электрокар электромобиль АО "Новосибирскэнергосбыт"
Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

У вас электрокар?

Аноним, 05 февраля 2021 11:07
НВР:
Полнейший бред, что дальше, в каждом дворе парковки для летающих тарелок понаставят?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Сколько длится иммунитет к ковиду после прививки, рассказали разработчики вакцины "ЭпиВакКорона"
11:00 05-02-2021
Сколько длится иммунитет к ковиду после прививки, рассказали разработчики вакцины
БердскОтсутствует проект у полигона ТКО рядом с кладбищем Бердска и не проводится на 5 февраля 2021 года ее госэкспертиза, заявил директор ООО "Полигон" Денис Шалдов
10:59 05-02-2021
Отсутствует проект у полигона ТКО рядом с кладбищем Бердска и не проводится на 5 февраля 2021 года ее госэкспертиза, заявил директор ООО
БердскИмя нового директора управления образования назвали в Бердске. Им станет Михаил Каркавин 1
10:51 05-02-2021
Имя нового директора управления образования назвали в Бердске. Им станет Михаил Каркавин
Лучшие сорта крупных мясистых и ранних томатов для Подмосковья, Сибири, Урала
10:50 05-02-2021
Лучшие сорта крупных мясистых и ранних томатов для Подмосковья, Сибири, Урала
БердскОтказались от несанкционированных акций в поддержку Алексея Навального сторонники оппозиционера. Почему, объяснил Леонид Волков
10:45 05-02-2021
Отказались от несанкционированных акций в поддержку Алексея Навального сторонники оппозиционера. Почему, объяснил Леонид Волков
Похоронила 11 мужей "чёрная вдова" из России. Теперь пойдёт под суд
10:45 05-02-2021
Похоронила 11 мужей
Более 30 станций зарядки электромобилей заработает в Новосибирской области в 2021 году 1
10:30 05-02-2021
Более 30 станций зарядки электромобилей заработает в Новосибирской области в 2021 году
Выпал из окна на коляску с младенцем житель России. Оба скончались 1
10:29 05-02-2021
Выпал из окна на коляску с младенцем житель России. Оба скончались
БердскПризнайтесь в любви 14 февраля на сайте "Курьер. Среда. Бердск", влюбленные жители Бердска 3
10:24 05-02-2021
Признайтесь в любви 14 февраля на сайте
Какой сегодня церковный праздник? Православный календарь на февраль 2021 года
10:20 05-02-2021
Какой сегодня церковный праздник? Православный календарь на февраль 2021 года