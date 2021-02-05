Более 30 станций зарядки электромобилей заработает в Новосибирской области в 2021 году

«Сейчас исторический момент для Новосибирской области. У нас зародилась новая отрасль, связанная с обслуживанием электромобилей. Перспективная задача – насытить не только Новосибирск, но и основные транспортные маршруты нашего региона инфраструктурой для обслуживания и зарядки электромобилей. Мы рассматриваем эту инфраструктуру как важный элемент комфортной городской среды и «Умного города». Станции создают важнейшее условие для развития в регионе экологически чистых видов транспорта», – подчеркнул министр Денис Архипов. Он также отметил, что в настоящее время Новосибирская область является лидером в Сибири по развитию электрозарядных станций (ЭЗС).

В ходе мероприятия 4 февраля была продемонстрирована работа станции зарядки электромобилей на ул. Орджоникидзе, 32 в г. Новосибирске. Представители министерства, мэрии города Новосибирска, Агентства стратегических инициатив и предприниматели обсудили перспективы развития этого направления в регионе.

В настоящий момент в Новосибирской области силами компании «Новосибирскэнергосбыт» установлено 28 зарядных станций. Из них 25 станций находятся в Новосибирске, в том числе восемь станций постоянного тока (быстрых) мощностью 24 кВт /ч и 17 станций переменного тока мощностью 22 кВт/ч. По одной станции установлено в Бердске, Искитиме и Болотном (на трассе Р-255 «Новосибирск-Томск-Кемерово»).

В планах АО «Новосибирскэнергосбыт» в 2021 году установить еще 7 станций в Новосибирске и на наиболее востребованных маршрутах области – в сторону Алтайского края, Томска, Кемерово, Омска. Также планирует создать центр развития и поддержки отечественных производителей ЭЗС.

Каждая станция мощностью 22-24 кВт способна заряжать два автомобиля одновременно. Учитывая, что в среднем один автомобиль заряжается на станции 35 минут, то максимальная мощность станции – 40 автомобилей в сутки.

Как пояснили в МинЖКХ и энергетики региона, развитие сети станций требует участия органов власти, так как при установке станции предприниматели сталкиваются с различными сложностями, связанных с насыщенной инженерной инфраструктурой городской среды, пересечением существующих коммуникаций, согласований прохождения трассы, выделением доступной точки подключения и мощности. Поэтому для поддержки данного направления необходимы изменения региональной нормативно-правовой базы.