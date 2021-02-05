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Рассекретило «материалы о паранормальных экспериментах» в Новосибирске ЦРУ

10:15 05.02.2021
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Об увлечении СССР экстрасенсорикой было известно уже несколько десятилетий: в конце 1960-х годов бывший сотрудник КГБ и невозвращенец Николай Хохлов, бежавший на Запад в 1954 году, подробно рассказывал об экспериментах русских.

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Материалы появились в изданиях по всему миру
Фото: Lavanguardia.com

Американская разведка верила, что медики могли передавать на расстоянии мысли и чувствовать предметы.
Dailymail опубликовал материалы ЦРУ об экстрасенсорных экспериментах в Новосибирске

ЦРУ рассекретило материалы об экспериментах, которые проводились советскими учеными в Новосибирске в 80-х годах прошлого века. Утверждается, что советские специалисты продвинулись в экстрасенсорном восприятии и даже могли передавать на расстоянии мысли и чувствовать предметы.

В записке упоминаются имена двух ученых, работавших над психофизическими технологиями. Это Константин Бутейко, который разработал методику в начале 80-х, утверждают в ЦРУ, и Влаиль Казначеев, который описывается как «хорошо известный руководитель» в этой сфере.

Американские шпионы подготовили докладную записку в апреле 1991 года, в которой говорится, что русские достигли значительного прогресса в понимании экстрасенсорики — приема информации с помощью непризнанных органов и способов восприятия.

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Константин Бутейко и Влаиль Казначеев
Фото: Dailymail.co.uk

Опыты проводились следующим образом: добровольцев сажали в центре комнаты между двумя вогнутыми зеркалами. В это время ученые пытались "передать биоэнергию пациенту", предполагалось, что зеркала усилят воздействие.

Казначеев же занимался исследованием физической передачи геометрических фигур.

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Первая страница рассекреченного доклада американского шпиона
Фото: Dailymail.co.uk

В докладе сказано, что Казначеев никогда не говорил о том, проявили ли в итоге советские военные интерес к этим исследованиям.

Об увлечении СССР экстрасенсорикой было известно уже несколько десятилетий: в конце 1960-х годов бывший сотрудник КГБ и невозвращенец Николай Хохлов, бежавший на Запад в 1954 году, подробно рассказывал об экспериментах русских.

паранормальный телепатия эзотерика экстрасенсорика
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От редакции

Верите в паранормальное?

Аноним, 05 февраля 2021 11:05
Жаль, Костя Климов не дожил, он подробно описал бы, какими были опыты и результаты.

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