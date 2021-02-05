05.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Политика

Заподозрили в реабилитации нацизма из-за слов о Космодемьянской Невзорова

09:45 05.02.2021 Фото: Газета «Комсомольская правда»: Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации, /commons.wikimedia.org
1 1

Данный пункт статьи предусматривает штраф до пятисот тысяч рублей, принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок.

% name% title
Зоя Космодемьянская выполняла приказ Ставки Верховного Главнокомандования № 0428, в котором ставилась задача выгнать немецко-фашистских захватчиков из всех населенных пунктов на холод в поле

Российское военно-историческое общество (РВИО) обратилось в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить высказывания журналиста Александра Невзорова о Герое Советского Союза Зое Космодемьянской на предмет нарушения уголовной статьи о реабилитации нацизма.
Невзоров, как отмечается в обращении РВИО, 3 февраля в эфире "Эхо Москвы", комментируя выход нового фильма "Зоя", сказал следующее: "Заслуги-то никакой не было… Фанатик, исполняющий преступный приказ".
"Учитывая значительную аудиторию радио "Эхо Москвы"... считаем данные высказывания имеющими признаки правонарушения по статье 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма - ред.)", - указывается в обращении военно-исторического общества.

Как напоминает РВИО, Зоя Космодемьянская выполняла приказ Ставки Верховного Главнокомандования № 0428, в котором ставилась задача "выгнать немецко-фашистских захватчиков из всех населенных пунктов на холод в поле, выкурить их из всех помещений и теплых убежищ и заставить мерзнуть под открытым небом". Для этого было приказано "разрушать и сжигать дотла все населенные пункты в тылу немецких войск на расстоянии 40-60 километров в глубину от переднего края и 20-30 километров вправо и влево от дорог.

"Заслуги Космодемьянской Зои признаны государством, о чем свидетельствует высокое звание Героя Советского Союза, присужденное посмертно. Попытки переоценить действия Героя Советского Союза фактически являются клеветой на Советское государство и фальсификацией исторической правды", - говорится в заявлении.

В РВИО полагают, что высказывание Невзорово изложено в "уничижительно-агрессивной форме с использованием оскорбительной лексики, направлены на отрицание подвига" Космодемьянской и в конечном итоге — "на умаление памяти о Великой Отечественной войне, ее событиях, участниках, ветеранах и жертвах".

РВИО просит Генеральную прокуратуру "провести проверку по факту распространения Невзоровым заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, совершенного с использованием средств массовой информации" и привлечь Невзорова к уголовной ответственности по пункту 2 статьи 354.1 Уголовного кодекса.
Данный пункт статьи предусматривает штраф до пятисот тысяч рублей, принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок.
Зоя Космодемьянская - партизанка, красноармеец, разведчица диверсионной бригады Западного фронта. Фашисты схватили ее в подмосковной деревне Петрищево при попытке поджога дома на оккупированной территории. Ее пытали и казнили через повешение 29 ноября 1941 года. Она стала первой из 89 женщин-Героев Советского Союза, удостоенных этого высокого звания в годы Великой Отечественной войны.

Источник: РИА Новости

диверсант нацизм партизан подвиг фашизм Зоя Космодемьянская
Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Не подумал о последствиях ?

Аноним, 05 февраля 2021 10:46
Законы приняты, говорить можно только хвалебные оды, своего мнения не иметь! Из жизни знаем кто и как получал награды, и за что...

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Сколько длится иммунитет к ковиду после прививки, рассказали разработчики вакцины "ЭпиВакКорона"
11:00 05-02-2021
Сколько длится иммунитет к ковиду после прививки, рассказали разработчики вакцины
БердскОтсутствует проект у полигона ТКО рядом с кладбищем Бердска и не проводится на 5 февраля 2021 года ее госэкспертиза, заявил директор ООО "Полигон" Денис Шалдов
10:59 05-02-2021
Отсутствует проект у полигона ТКО рядом с кладбищем Бердска и не проводится на 5 февраля 2021 года ее госэкспертиза, заявил директор ООО
БердскИмя нового директора управления образования назвали в Бердске. Им станет Михаил Каркавин 1
10:51 05-02-2021
Имя нового директора управления образования назвали в Бердске. Им станет Михаил Каркавин
Лучшие сорта крупных мясистых и ранних томатов для Подмосковья, Сибири, Урала
10:50 05-02-2021
Лучшие сорта крупных мясистых и ранних томатов для Подмосковья, Сибири, Урала
БердскОтказались от несанкционированных акций в поддержку Алексея Навального сторонники оппозиционера. Почему, объяснил Леонид Волков
10:45 05-02-2021
Отказались от несанкционированных акций в поддержку Алексея Навального сторонники оппозиционера. Почему, объяснил Леонид Волков
Похоронила 11 мужей "чёрная вдова" из России. Теперь пойдёт под суд
10:45 05-02-2021
Похоронила 11 мужей
Более 30 станций зарядки электромобилей заработает в Новосибирской области в 2021 году 1
10:30 05-02-2021
Более 30 станций зарядки электромобилей заработает в Новосибирской области в 2021 году
Выпал из окна на коляску с младенцем житель России. Оба скончались 1
10:29 05-02-2021
Выпал из окна на коляску с младенцем житель России. Оба скончались
БердскПризнайтесь в любви 14 февраля на сайте "Курьер. Среда. Бердск", влюбленные жители Бердска 3
10:24 05-02-2021
Признайтесь в любви 14 февраля на сайте
Какой сегодня церковный праздник? Православный календарь на февраль 2021 года
10:20 05-02-2021
Какой сегодня церковный праздник? Православный календарь на февраль 2021 года