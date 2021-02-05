Заподозрили в реабилитации нацизма из-за слов о Космодемьянской Невзорова

Данный пункт статьи предусматривает штраф до пятисот тысяч рублей, принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Зоя Космодемьянская выполняла приказ Ставки Верховного Главнокомандования № 0428, в котором ставилась задача выгнать немецко-фашистских захватчиков из всех населенных пунктов на холод в поле

Российское военно-историческое общество (РВИО) обратилось в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить высказывания журналиста Александра Невзорова о Герое Советского Союза Зое Космодемьянской на предмет нарушения уголовной статьи о реабилитации нацизма.

Невзоров, как отмечается в обращении РВИО, 3 февраля в эфире "Эхо Москвы", комментируя выход нового фильма "Зоя", сказал следующее: "Заслуги-то никакой не было… Фанатик, исполняющий преступный приказ".

"Учитывая значительную аудиторию радио "Эхо Москвы"... считаем данные высказывания имеющими признаки правонарушения по статье 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма - ред.)", - указывается в обращении военно-исторического общества.

Как напоминает РВИО, Зоя Космодемьянская выполняла приказ Ставки Верховного Главнокомандования № 0428, в котором ставилась задача "выгнать немецко-фашистских захватчиков из всех населенных пунктов на холод в поле, выкурить их из всех помещений и теплых убежищ и заставить мерзнуть под открытым небом". Для этого было приказано "разрушать и сжигать дотла все населенные пункты в тылу немецких войск на расстоянии 40-60 километров в глубину от переднего края и 20-30 километров вправо и влево от дорог.

"Заслуги Космодемьянской Зои признаны государством, о чем свидетельствует высокое звание Героя Советского Союза, присужденное посмертно. Попытки переоценить действия Героя Советского Союза фактически являются клеветой на Советское государство и фальсификацией исторической правды", - говорится в заявлении.

В РВИО полагают, что высказывание Невзорово изложено в "уничижительно-агрессивной форме с использованием оскорбительной лексики, направлены на отрицание подвига" Космодемьянской и в конечном итоге — "на умаление памяти о Великой Отечественной войне, ее событиях, участниках, ветеранах и жертвах".

РВИО просит Генеральную прокуратуру "провести проверку по факту распространения Невзоровым заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, совершенного с использованием средств массовой информации" и привлечь Невзорова к уголовной ответственности по пункту 2 статьи 354.1 Уголовного кодекса.

Данный пункт статьи предусматривает штраф до пятисот тысяч рублей, принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Зоя Космодемьянская - партизанка, красноармеец, разведчица диверсионной бригады Западного фронта. Фашисты схватили ее в подмосковной деревне Петрищево при попытке поджога дома на оккупированной территории. Ее пытали и казнили через повешение 29 ноября 1941 года. Она стала первой из 89 женщин-Героев Советского Союза, удостоенных этого высокого звания в годы Великой Отечественной войны.

Источник: РИА Новости