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Отсутствует проект у полигона ТКО рядом с кладбищем Бердска и не проводится на 5 февраля 2021 года его госэкспертиза, заявил директор ООО "Полигон" Денис Шалдов

10:59 05.02.2021, Алина Бурова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Ранее "Курьер. Среда. Бердск" сообщал, что проектная документация по объекту на государственную экспертизу не поступала. Сейчас в ведомстве главгосэкспертизы на рассмотрении находятся результаты инженерных изысканий участка, где планируется строительство мусорной свалки.

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Летом на месте полигона ТКО находилась сторожка и строительная техника
Сюжет: Свалка между Бердском и Искитимом
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На экологическую экспертизу по мусорке около кладбища Бердска собрано почти 60 тысяч рублей. Еще нужно 40 000 – внеси свой вкладОтсутствует проект у полигона ТКО рядом с кладбищем Бердска и не проводится на 5 февраля 2021 года его госэкспертиза, заявил директор ООО "Полигон" Денис ШалдовЕщё 186 новостей

Редакция "Курьер. Среда. Бердск" пообщалась с директором ООО "Полигон" Денисом Шалдовым и задала ряд вопросов о проведении государственной экспертизы полигона ТКО. Как выяснилось, государственную экспертизу только предполагается проводить по проекту полигона ТКО, а не участку предполагаемой территории.

- Готов ли проект по полигону ТКО? - задал вопрос журналист директору полигона.

- Нет,- ответил Денис Шалдов.

- А государственная экспертиза по участку территории полигона производится?- спросил журналист.

- Государственная экспертиза проходит по проекту,- сказал Шалдов.

- Если проект не готов, как она проходит? - снова поинтересовался "Курьер. Среда. Бердск".

- А вы с чего вообще взяли, что проходит государственная экспертиза?- изрек директор ООО "Полигон".

- Так ее только собираются проводить? - уточнила журналист.

- Получается, что да,- произнес Денис Шалдов.

Как выяснилось, проект по новому полигону не готов, он только в планах. Но Главгосэкспертиза проводит инженерные изыскания участка, где и планируется строительство мусорной свалки. Если по ее результатам выяснится, что участок подходит под полигон ТКО, то ООО "Полигон" начнет готовить проект полигона под свалку.

"Курьер. Среда. Бердск" взял на контроль ситуацию по возможному строительству мусорной свалки за кладбищем Бердска. За проведение экспертизы взялась общественная организация — некоммерческое партнёрство «Экологическое Международное Аудиторское Сообщество. Сертификация». "Курьер. Среда. Бердск" также проводит сбор денег на народную экспертизу.

Напомним, что ранее 3 декабря министр ЖКХ Денис Архипов заявлял представителю рабочей группы, депутату Елене Беловой, что проекта полигона пока нет, а когда он будет, сначала он должен будет пройти государственную экспертизу.

Также ранее 9 декабря, в ведомстве главгосэкпертизы сообщали, что проектная документация по данному объекту на государственную экспертизу не поступала.

- В настоящее время в Главгосэкспертизе России на рассмотрении находятся результаты инженерных изысканий по объекту «Полигон твердых коммунальных отходов, расположенный по адресу: Новосибирская область, Искитимский район, МО Совхозный сельсовет. Кадастровый номер земельного участка 54:07:047401:1085». Дата начала работ - 30.10.2020. Проектная документация по данному объекту на государственную экспертизу не поступала. Согласно пункту 29 Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 года № 145, срок проведения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, которые направлены на государственную экспертизу до направления на эту экспертизу проектной документации, не должен превышать 30 рабочих дней. Руководствуясь пунктом 29_1 Положения № 145, данный срок может быть продлен по инициативе заявителя не более чем на 20 рабочих дней в порядке, установленном договором,- ответило в запросе от "Курьер. Среда. Бердск" ведомство главгосэкпертизы.

Инженерные изыскания – неотъемлемый этап любых строительных работ. Результаты инженерных изысканий являются основанием для принятия ТЭО и составления проектной документации.

В ходе изыскательских работ исследуются природные и техногенные факторы, способные оказать влияние на строительство и эксплуатацию строительного объекта. Также составляется прогноз изменения этих факторов в результате реализации и последующей эксплуатации проектируемого объекта. Результаты инженерных изысканий позволяют определить степень безопасности реализации строительства в рамках выбранной площадки.

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От редакции

Что покажет экспертиза?

Аноним, 05 февраля 2021 11:35
о каком полигоне идет речь, не пойму? Ведь городская власть планирует получить землю в районе аэродрома от МО и эту землю застроить домами. Что прямо на свалке, чтобы люди могли ведра с мусором выносить сами и валить его на свалке?
Аноним, 05 февраля 2021 12:11
"В ходе изыскательских работ исследуются природные и техногенные факторы, способные оказать влияние на строительство и эксплуатацию строительного объекта."

Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: https://kurer-sreda.ru/2021/02/05/655399-otsutstvuet-proekt-u-poligona-tko-ryadom-s-kladbishhem-berdska-i-ne-provoditsya-na-5-fevralya-2021-goda-ego-gosekspertiza-zayavil-direktor-ooo-poligon-denis-shaldov
Экспертиза покажет, что природные факторы на строительство и эксплуатацию объекта не повлияют.
А вот повлияет ли объект на окружающую среду, покажет следующая экспертиза, когда проект этого объекта будет разработан. Какую экспертизу участка собрались проводить общественники. Запутались и всех запутали.

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