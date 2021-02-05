05.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Происшествия

Обманули мошенники из-за перевозки морской свинки на «BlaBlacar» сибирячку

11:15 05.02.2021 Фото: pixabay.com
0

Сибирячка действовала по инструкции мошенников, и даже не подозревая об этом. В итоге, с ее карты списали 3500 рублей.

% name% title
Сибирячка заказала «BlaBlacar» для своей морской свинки

Сейчас с этим делом разбирается полиция.
Неприятная история произошла у жительницы Новосибирской области. Женщина заказала «BlaBlacar» для своей морской свинки, а ее обманули мошенники.

— Я купила ее в Барнауле. Стала решать вопрос, как привезти животное в Новосибирск. Установила себе «BlaBlacar» и и выбрала маршрут «Барнаул-Искитим», — рассказала КП-Новосибирск Татьяна.

По словам женщины, в этот же момент ей в WhatsApp пришло сообщение. Неизвестный предложил забронировать поездку, но для этого надо перейти по ссылке и заплатить 350 рублей.

— Я перешла, начала бронировать. Все было хорошо, пока дело не дошло до оплаты. Я ввожу реквизиты, а деньги не списывают. Мне посоветовали сменить карту. Поменяла на другую, а на ней до этого было 5 тысяч рублей, — вспоминает женщина.

Сибирячка действовала по инструкции мошенников, и даже не подозревая об этом. В итоге, с ее карты списали 3500 рублей.

— Мне тут же этот неизвестный написал, что деньги вернут и, чтобы я перешла по другой ссылке. Я захожу, а там спам. В этот момент я и поняла, что попалась в руки мошенников, — говорит Татьяна. — У меня нет претензий к приложению, морскую свинку мне все-таки привезли.

Сибирячка позвонила в банк и перевыпустила карту. В этот же день она написала заявление в полицию. Теперь правоохранительным органам предстоит вычислить мошенников и наказать по всей строгости закона.

Источник: nsk.kp.ru

морская свинка мошенничество BlaBlaCar
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вас обманывали мошенники?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскАмбассадором украшений QNET стала мисс Вселенная 2020 из Бердска Диана Стахеева
12:46 05-02-2021
Амбассадором украшений QNET стала мисс Вселенная 2020 из Бердска Диана Стахеева
Помогли потушить автомобиль семье с двухлетним ребенком на трассе Р-255 полицейские под Новосибирском
12:45 05-02-2021
Помогли потушить автомобиль семье с двухлетним ребенком на трассе Р-255 полицейские под Новосибирском
Бердск"Придешь в сад, снимешь обувь, станешь босыми ногами на землю и весь негатив из тебя уходит: Играет в волейбол и выращивает абрикосы депутат Елена Белова из Бердска
12:34 05-02-2021
Названы причины повторного заражения коронавирусом
12:30 05-02-2021
Названы причины повторного заражения коронавирусом
Почему человек тяжелеет после смерти?
12:20 05-02-2021
Почему человек тяжелеет после смерти?
Раскрыты детали инцидента упавшего на коляску с младенцем мужчины с 17-го этажа
12:18 05-02-2021
Раскрыты детали инцидента упавшего на коляску с младенцем мужчины с 17-го этажа
Обратилась к Белоруссии за помощью из-за аварий на ТЭС Украина
12:15 05-02-2021
Обратилась к Белоруссии за помощью из-за аварий на ТЭС Украина
БердскФотомарафон «Мой папа» стартовал в "Курьер.Среда.Бердск"
12:08 05-02-2021
Фотомарафон «Мой папа» стартовал в
Бердск"С удовольствием грабьте дальше": Пошутил на церемонии награждения спортсменов Бердска мэр Евгений Шестернин. Смотрите видео 1
12:04 05-02-2021
Бердск10 февраля выходит первый в этом году выпуск газеты "Курьер.Среда.Бердск"
12:01 05-02-2021
10 февраля выходит первый в этом году выпуск газеты