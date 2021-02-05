Танцы для взрослых

Зачастую люди среднего возраста стесняются своих желаний самовыражения, считая, что время танцев для них прошло еще в юности. Однако, это не так. Пока ваше сердце готово отвечать эмоцией и движением на музыку, тело готово и к танцу.



Что может быть лучше и приятнее, чем танцы? Они способствуют самовыражению, выбросу эмоций, наполнению души чувствами, и, в дополнение ко всему, они очень полезны для здоровья. Поскольку они сочетают в себе физическую нагрузку, то способствуют укреплению мышечного корсета, улучшению осанки и координации движений. Помимо этого, они повышают общефизическую выносливость. Но не стоит забывать, что обязательное условие танцев - это получение удовольствия и радости, в противном случае, это можно назвать физкультурой.

