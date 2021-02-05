Выпал из окна на коляску с младенцем житель России. Оба скончались

Мужчина решил покончить с собой, выпрыгнул из окна многоэтажки, в это время мимо проходила женщина с коляской.

В Воронеже из окна выбросился мужчина — он упал на коляску с пятимесячным ребенком

В Воронеже из окна выбросился мужчина — он упал на коляску с пятимесячным ребенком. Оба погибли.

Произошло всё возле ЖК «Звёздный» в Шилово. Мужчина решил покончить с собой, выпрыгнул из окна многоэтажки, в это время мимо проходила женщина с коляской. Внутри находился пятимесячный Илья.

Мужчина погиб, на место прибыли реаниматологи, но спасти ребенка не удалось.

Источник: t.me/breakingmash