Выпал из окна на коляску с младенцем житель России. Оба скончались

В Воронеже из окна выбросился мужчина — он упал на коляску с пятимесячным ребенком. Оба погибли.
Произошло всё возле ЖК «Звёздный» в Шилово. Мужчина решил покончить с собой, выпрыгнул из окна многоэтажки, в это время мимо проходила женщина с коляской. Внутри находился пятимесячный Илья.
Мужчина погиб, на место прибыли реаниматологи, но спасти ребенка не удалось.
Источник: t.me/breakingmash
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