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Выпал из окна на коляску с младенцем житель России. Оба скончались

10:29 05.02.2021 Фото: t.me/breakingmash
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Мужчина решил покончить с собой, выпрыгнул из окна многоэтажки, в это время мимо проходила женщина с коляской.

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В Воронеже из окна выбросился мужчина — он упал на коляску с пятимесячным ребенком

В Воронеже из окна выбросился мужчина — он упал на коляску с пятимесячным ребенком. Оба погибли.

Произошло всё возле ЖК «Звёздный» в Шилово. Мужчина решил покончить с собой, выпрыгнул из окна многоэтажки, в это время мимо проходила женщина с коляской. Внутри находился пятимесячный Илья.

Мужчина погиб, на место прибыли реаниматологи, но спасти ребенка не удалось.

Источник: t.me/breakingmash

коляска насмерть окно суицид
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От редакции

Видел коляску перед прыжком?

Аноним, 05 февраля 2021 11:03
НВР:
Сами поняли, что спросили? Если человек больше уже не смог увидеть в будущем даже свою собственную жизнь, глупо даже требовать самоубийцу заботится о чужой жизни. Очередное подтверждение самого огромного числа самоубийств русских в самой богатой ресурсами стране мира России.

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