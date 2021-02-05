NASA полетит на астероид Психея, оцененный в $10 квинтиллионов. Почему он столько стоит?

Психея представляет особый интерес, поскольку состоит преимущественно из никеля и железа. Другие астероиды в основном являются ледяными или каменистыми телами.

Ресурсы Психеи оценены в невероятную сумму – 10 квинтиллионов американских долларов

Ресурсы Психеи оценены в невероятную сумму – 10 квинтиллионов американских долларов. Речь идет о цифре с 19-ю нулями. Ученые NASA заинтересовались уникальным астероидом с колоссальной, если не сказать с космической стоимостью.

Специалисты НАСА активно разрабатывают в настоящее время космический аппарат, который будет способен долететь до точки, расположенной между орбитами Юпитера и Марса.

Именно между Марсом и Юпитером ранее обнаружили огромный астероид Психея. Ученые NASA уточнили, что размеры космического тела следующие: 214 × 181 × 145 км, а состоит оно в основном из никеля и железа.

Астероид Психея оценили в $10 квинтиллионов

Совокупную стоимость всех ресурсов, которыми обладает Психея, специалисты оценили в поистине колоссальную сумму – 10 квинтиллионов американских долларов. Эксперты подчеркнули, что речь идет об астрономической цифре, в которой 19 нулей.

Представители NASA утверждают, что добывать полезные ископаемые на Психее никто не собирается, однако, аналитики убеждены: это — вопрос времени. Дело в том, что проект, в рамках которого ученые разрабатывают летательный аппарат и зонд, находится уже на финальной стадии.

Планы NASA

Элементы зонда планируется доставить впоследствии в Лабораторию реактивного движения НАСА, и там все превратится, по плану, в собственно аппарат. В американском управлении по воздухоплаванию и исследованию космического пространства подтвердили ранее появившуюся в прессе информацию о том, что миссия «Психея» скоро подойдет к логическому завершению.

Целью проекта в NASA называют детальное исследование уникального космического тела. Станцию планируют запустить в августе 2022-го. Если все будет идти по намеченному плану, то на орбите Психеи аппарат окажется в начале 2026 года. Устройство пробудет там 21 месяц, и все это время оно будет осуществлять сбор различных научных сведений, сообщили американские ученые.

Чем интересен астероид Психея?

Психея представляет особый интерес, поскольку состоит преимущественно из никеля и железа. Другие астероиды в основном являются ледяными или каменистыми телами.

Ученые предполагают, что Психея может представлять собой ядро планеты, которая была разрушена несколько миллиардов лет тому назад вследствие сильных столкновений. Если это действительно так, то исследование приведет к уникальному взгляду в давнее прошлое нашей Солнечной системы, констатировали эксперты.

Ученые рассчитывают на то, что успешно установят возраст уникального астероида и поймут, идет ли в данном случае речь о ядре какой-то из ранних планет. Исследование предполагает, разумеется, и тщательное изучение всей поверхности Психеи.

Комментируя полезную нагрузку создаваемого космического аппарата, специалисты уточнили, что в нее войдут три научных инструмента. Магнитометру предстоит, в частности, обнаружить остаточное магнитное поле огромного астероида и провести его замеры.

Предназначение мультиспектрального сканера – сделать снимки, которые получат высокое разрешение. Для этого будут использованы фильтры, чтобы выделить кремниевые и металлические составляющие Психеи. Нейтронный и гамма-спектрометры будут в свою очередь находить и измерять элементный состав астероида, нанося его на специальную карту. В рамках предстоящей миссии ученые проведут также тестирование новейшей технологии лазерной космической связи, следует из официального заявления НАСА.

Источник: pronedra