Похоронила 11 мужей "чёрная вдова" из России. Теперь пойдёт под суд

Установлена причастность фигурантов к 12 фактам противоправной деятельности, 11 потерпевших умерли в период с 2013 по 2019 годы.

"Черная вдова" схоронила 11 мужей и распродала их имущество

Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении четырех жительниц Кубани в возрасте от 33 до 57 лет по признакам преступлений, предусмотренных часть 3 статьи 30, частью 4 статьи 159 и частью 4 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество» и «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».

По данным следствия, в период с 2013 по 2019 гг. 53-летняя обвиняемая совместно со своими дочерями подыскивали одиноких мужчин и женщин, в том числе злоупотребляющих спиртными напитками, которых длительное время не посещали родственники или не было таковых. В ряде случаев сведения о данных лицах предоставляла 57-летняя жительница города Новокубанска, которая занималась риэлтерской деятельностью. В зависимости от возраста, состояния здоровья и пристрастий к спиртному, злоумышленницы подбирали способ совершения противоправного деяния. Чаще всего обвиняемая заключала браки с потерпевшими. Ее дочери, в свою очередь, входили в доверие к пожилым людям, убеждали их, что являются родственниками и, соответственно, наследниками. Таким образом женщины оформляли нотариально с потерпевшими дарственные, завещания или доверенности на продажу их имущества, которое впоследствии реализовали третьим лицам.

Установлено, что обвиняемые, действуя в составе организованной группы, похитили денежные средства потерпевших и приобрели права собственности на объекты недвижимости - земельные участки, жилые дома и квартиры, расположенные на территории Армавира, Краснодара и Сочи. Общая сумма ущерба составила более 21,7 млн. рублей.

Одну из незаконно полученных квартир обвиняемые легализовали путем переоформления на аффилированных лиц и последующей покупки указанного объекта недвижимости с использованием средств материнского капитала.

Установлена причастность фигурантов к 12 фактам противоправной деятельности, 11 потерпевших умерли в период с 2013 по 2019 годы.

Факты противоправной деятельности выявлены сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью УУР ГУ МВД России по Краснодарскому краю при содействии специалистов армавирской прокуратуры.

На период предварительного следствия обвиняемым была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю