05.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Происшествия

Похоронила 11 мужей "чёрная вдова" из России. Теперь пойдёт под суд

10:45 05.02.2021 Фото: pixabay.com
0

Установлена причастность фигурантов к 12 фактам противоправной деятельности, 11 потерпевших умерли в период с 2013 по 2019 годы.

% name% title
"Черная вдова" схоронила 11 мужей и распродала их имущество

Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении четырех жительниц Кубани в возрасте от 33 до 57 лет по признакам преступлений, предусмотренных часть 3 статьи 30, частью 4 статьи 159 и частью 4 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество» и «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».

По данным следствия, в период с 2013 по 2019 гг. 53-летняя обвиняемая совместно со своими дочерями подыскивали одиноких мужчин и женщин, в том числе злоупотребляющих спиртными напитками, которых длительное время не посещали родственники или не было таковых. В ряде случаев сведения о данных лицах предоставляла 57-летняя жительница города Новокубанска, которая занималась риэлтерской деятельностью. В зависимости от возраста, состояния здоровья и пристрастий к спиртному, злоумышленницы подбирали способ совершения противоправного деяния. Чаще всего обвиняемая заключала браки с потерпевшими. Ее дочери, в свою очередь, входили в доверие к пожилым людям, убеждали их, что являются родственниками и, соответственно, наследниками. Таким образом женщины оформляли нотариально с потерпевшими дарственные, завещания или доверенности на продажу их имущества, которое впоследствии реализовали третьим лицам.

Установлено, что обвиняемые, действуя в составе организованной группы, похитили денежные средства потерпевших и приобрели права собственности на объекты недвижимости - земельные участки, жилые дома и квартиры, расположенные на территории Армавира, Краснодара и Сочи. Общая сумма ущерба составила более 21,7 млн. рублей.

Одну из незаконно полученных квартир обвиняемые легализовали путем переоформления на аффилированных лиц и последующей покупки указанного объекта недвижимости с использованием средств материнского капитала.

Установлена причастность фигурантов к 12 фактам противоправной деятельности, 11 потерпевших умерли в период с 2013 по 2019 годы.

Факты противоправной деятельности выявлены сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью УУР ГУ МВД России по Краснодарскому краю при содействии специалистов армавирской прокуратуры.

На период предварительного следствия обвиняемым была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

насмерть Черная вдова
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как в кино?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Сколько длится иммунитет к ковиду после прививки, рассказали разработчики вакцины "ЭпиВакКорона"
11:00 05-02-2021
Сколько длится иммунитет к ковиду после прививки, рассказали разработчики вакцины
БердскОтсутствует проект у полигона ТКО рядом с кладбищем Бердска и не проводится на 5 февраля 2021 года ее госэкспертиза, заявил директор ООО "Полигон" Денис Шалдов
10:59 05-02-2021
Отсутствует проект у полигона ТКО рядом с кладбищем Бердска и не проводится на 5 февраля 2021 года ее госэкспертиза, заявил директор ООО
БердскИмя нового директора управления образования назвали в Бердске. Им станет Михаил Каркавин 1
10:51 05-02-2021
Имя нового директора управления образования назвали в Бердске. Им станет Михаил Каркавин
Лучшие сорта крупных мясистых и ранних томатов для Подмосковья, Сибири, Урала
10:50 05-02-2021
Лучшие сорта крупных мясистых и ранних томатов для Подмосковья, Сибири, Урала
БердскОтказались от несанкционированных акций в поддержку Алексея Навального сторонники оппозиционера. Почему, объяснил Леонид Волков
10:45 05-02-2021
Отказались от несанкционированных акций в поддержку Алексея Навального сторонники оппозиционера. Почему, объяснил Леонид Волков
Похоронила 11 мужей "чёрная вдова" из России. Теперь пойдёт под суд
10:45 05-02-2021
Похоронила 11 мужей
Более 30 станций зарядки электромобилей заработает в Новосибирской области в 2021 году 1
10:30 05-02-2021
Более 30 станций зарядки электромобилей заработает в Новосибирской области в 2021 году
Выпал из окна на коляску с младенцем житель России. Оба скончались 1
10:29 05-02-2021
Выпал из окна на коляску с младенцем житель России. Оба скончались
БердскПризнайтесь в любви 14 февраля на сайте "Курьер. Среда. Бердск", влюбленные жители Бердска 3
10:24 05-02-2021
Признайтесь в любви 14 февраля на сайте
Какой сегодня церковный праздник? Православный календарь на февраль 2021 года
10:20 05-02-2021
Какой сегодня церковный праздник? Православный календарь на февраль 2021 года