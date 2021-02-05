Отказались от несанкционированных акций в поддержку Алексея Навального сторонники оппозиционера. Почему, объяснил Леонид Волков

Предыдущие акции протеста в поддержку политика прошли 23, 31 января и 2 февраля. По данным «ОВД-Инфо», правоохранители задержали более 11 тысяч человек по всей стране.

Волков сделал заявление

Руководитель сети региональных штабов оппозиционера Алексея Навального - Леонид Волков - объявил, что команда политика не будет проводить митинги в ближайшие выходные. Об этом он сообщил в эфире YouTube-канала «Навальный Live».

Он отметил, что в регионах акции некому организовывать, так как местных координаторов и сторонников Навального отправили под аресты из-за организации митингов 23 и 31 января. По словам Волкова, проведение акций каждую неделю приведет к разочарованию к уличной форме протеста.

- Если мы будем выходить каждую неделю, мы будем получать еще тысячи арестованных и сотни избитых. Будет парализована работа штабов и будет невозможна работа по выборам уже за просто так. Это не то, что от нас просит Алексей. Алексей нас просит сконцентрироваться на осени (и выборах в Госдуму - прим. ред.). Доставать его из тюрьмы мы будем внешнеполитическими методами. Это не значит, что мы отказываемся от митингов. Мы хорошо подготовимся и проведем что-то большое весной и летом. Поводы никуда не денутся, — заявил Волков.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 2 февраля суд Москвы удовлетворил ходатайство ФСИН о замене Навальному условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. За вычетом времени, проведенного под домашним арестом, он проведет в колонии 2 года и 8 месяцев.

Предыдущие несанкционированные акции протеста в поддержку политика прошли 23, 31 января и 2 февраля. По данным «ОВД-Инфо», правоохранители задержали более 11 тысяч человек по всей стране.