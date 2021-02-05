Новые правила военной подготовки ввели в России. Что изменилось?

ВУЦ должны реализовывать все три программы военного обучения: подготовку офицеров запаса, подготовку кадровых офицеров и подготовку рядовых и сержантов запаса.

В России изменились правила военной подготовки

Скорректированы порядок подготовки граждан к военной службе и проведения военно-врачебной экспертизы, а также правила воинского учета. Нововведения прописаны в постановлении Правительства, которое вступило в силу 28 марта.

Необходимость в изменениях возникла после того, как факультеты военного обучения и военных кафедр при вузах превратились в учебные центры.

Таким образом, изменились правила учета военнослужащих, подлежащих увольнению с военной службы, и граждан, уволенных с военной службы в запас или в отставку и службы в органах внутренних дел, военнослужащих и сотрудников Государственной противопожарной службы, нуждающихся в получении жилых помещений или улучшении жилищных условий в избранном постоянном месте жительства.



Кроме того, скорректированы нормы снабжения вещевым имуществом военнослужащих в мирное время, система выплат гражданину Российской Федерации, обучающемуся по программе военной подготовки в учебном военном центре при федеральной государственной образовательной организации высшего образования, а также правила формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.Закон о замене военных кафедр на военные учебные центры (ВУЦ) вступил в силу 31 января 2018 года. Военные учебные центры пришли на смену не только кафедрам, но и факультетам. Сейчас в 87 вузах России есть структуры, которые готовят офицеров и сержантов по десяткам военно-учетных специальностей.

Нововведение касается не только переименования. По словам статс-секретаря - замминистра обороны РФ Николая Панкова, ВУЦ должны реализовывать все три программы военного обучения: подготовку офицеров запаса, подготовку кадровых офицеров и подготовку рядовых и сержантов запаса.

Источник: pnp.ru