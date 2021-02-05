Своим законопроектом депутаты предложили увеличить отчисления до 20 процентов от разницы между выручкой оператора лотереи от её проведения за квартал и суммой призового фонда за тот же период.

Отчисления от лотерей в бюджет предлагают увеличить в два раза

Организаторов могут обязать переводить в федеральный бюджет РФ 20 процентов от разницы между выручкой и призовым фондом для победителей.

Организаторов лотерей хотят обязать отчислять в федеральный бюджет РФ 20 процентов от разницы между выручкой и призовым фондом для победителей. Сейчас они платят 10 процентов. А потратить полученные деньги государство сможет на финансирование детско-юношеского спорта, развитие спорта высших достижений и подготовки спортивного резерва, а также на инфраструктуру для массового спорта. Такой законопроект планирует внести в Госдуму 4 февраля группа депутатов из Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи.

Авторами инициативы стали председатель Комитета, депутат от ЛДПР Борис Пайкин и члены Комитета — депутаты от «Единой России» Рима Баталова и Дмитрий Пирог, депутат от ЛДПР Дмитрий Свищев.

Правительство одобрило законопроект с учётом нескольких замечаний, рассказала «Парламентской газете» Рима Баталова. Законодатели доработали версию документа и вносят в Госдуму новую редакцию, учитывающую позицию кабмина.

Больше доходы — выше отчисления

Сейчас по закону «О лотереях» операторы лотерей обязаны направлять в федеральный бюджет РФ 10 процентов от разницы между выручкой от проведения лотереи за квартал и призовым фондом, который выплачивается победителям лотереи, за тот же период.

Призовой фонд должен быть от 50 до 70 процентов от суммы, полученной за проданные билеты. Государство может использовать отчисления для «финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва».

При этом, когда принимали норму об отчислениях, объём лотерейного рынка составлял 14 миллиардов рублей, а сейчас он существенно вырос — в 2018 году он составил уже 47,2 миллиарда рублей. Вознаграждение операторов в 2018 году было 20 миллиардов рублей, а доход государства от лотерейного бизнеса - 2,4 миллиарда, или пять процентов, говорится в пояснительной записке.

«Для сравнения: в Великобритании государство получает 40 процентов доходов от проданных билетов, 50 процентов формируют призовой фонд, пять процентов уходит на выплату комиссий, 4,5 процента — затраты, а комиссия самого лотерейного оператора — всего 0,5 процента. И такая рентабельность не отпугивает бизнес от его ведения», — приводят данные авторы.

Также они отмечают, что во всём мире государство не только жёстко контролирует этот рынок, но и является главным выгодоприобретателем от проведения лотерей. В Российской Федерации такого нет.

Найти деньги на места для тренировок



Своим законопроектом депутаты предложили увеличить отчисления до 20 процентов от разницы между выручкой оператора лотереи от её проведения за квартал и суммой призового фонда за тот же период.

Предлагают изменить и цели, на которые государство может потратить полученные от лотерей деньги. Сейчас, по мнению парламентариев, формулировка слишком вольная, и это не даёт возможность полностью привязать полученные средства к конкретным статьям расходов.

Кроме этого, по мнению экспертов и поручениям Президента России, приоритетом в развитии физкультуры и спорта должно стать финансирование детско-юношеского спорта и развитие инфраструктуры для массового спорта, отмечают депутаты.

Согласно их законопроекту, отчисления должны будут использовать исключительно для финансирования детско-юношеского спорта, развития спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва, а также на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов спорта для содействия массовому спорту.

По словам соавтора инициативы Дмитрия Свищева, инфраструктура детско-юношеского и массового спорта в регионах далека от идеальной, мест для тренировок и просто занятий не хватает. «Отсюда возникают негативные явления, в том числе участие молодежи в незаконных акциях. А если б они играли в футбол, хоккей, занимались бы спортом, на площадке, то есть были бы при деле после школы, после института — то было бы меньше вероятности таких явлений», — сказал он «Парламентской газете».

Планировать такую инфраструктуру следует уже при застройке территории, добавил он. «Детский спорт — это основа спорта профессионального, а без фундамента у нас и в профессиональном спорте будут проблемы. Поэтому нужно изыскивать все возможности для финансирования этой отрасли. И тщательно контролировать расходование этих средств", — подчеркнул депутат.

Законопроект, если его примут, вступит в силу с момента истечения государственных контрактов между организаторами и операторами всероссийских государственных лотерей, но не позднее 1 марта 2023 года.

Источник: pnp.ru