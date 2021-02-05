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Подскочила в цене криптовалюта Dogecoin более чем на 50% из-за твитов Илона Маска

13:00 05.02.2021 Фото: cryptomic.ru
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Маск ранее написал на своей странице в социальной сети, что некоторое время не будет ничего публиковать.

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Твиты Илона Маска вызвали рост стоимости криптовалюты Dogecoin более чем на 50%

Стоимость Dogecoin выросла до $0,057979.
Публикации в Twitter предпринимателя Илона Маска способствовали росту более чем на 50% стоимости криптовалюты Dogecoin. Об этом сообщила в четверг телекомпания CNN.

Маск ранее написал на своей странице в социальной сети, что некоторое время не будет ничего публиковать. "Ушел из Twitter на время", - сообщил он во вторник. Однако спустя менее чем двое суток - в ночь на четверг - предприниматель опубликовал сразу несколько твитов, в которых, в частности, высказался в позитивном ключе о криптовалюте.

"Dogecoin - криптовалюта для людей", - гласит одна из публикаций Маска. "Никаких взлетов и падений - только Doge", - написал предприниматель.

Как отмечает CNN, рынки немедленно отреагировали на заявления Маска, в результате чего стоимость Dogecoin выросла за короткое время более чем в два раза - до $0,057979. Позднее ее стоимость немного снизилась. По состоянию на 11:24 по времени Восточного побережья США (19:24 мск), она составляла $0,044979 (+43,78%).

В конце января действия Маска в Twitter привели к резкому росту курса другой криптовалюты - биткойна. В течение одного часа он вырос на $5 тыс. и достиг отметки $37 299 после того, как глава компаний Tesla и SpaceX добавил хештег этой криптовалюты в свою учетную запись.

Dogecoin криптовалюта хэштег Илон Маск
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