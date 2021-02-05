Стало также известно, что Украина с начала февраля возобновила импорт электроэнергии из России.

Украина обратилась к Белоруссии за помощью из-за аварий на ТЭС

Украина экстренно обратилась к Белоруссии из-за аварий на электростанциях

Украина обратилась к Белоруссии с просьбой об экстренных поставка электричества из-за аварий, произошедших на двух электростанциях, сообщает телеканал "Беларусь 1".

Объем поставок составит 500 мегаватт. Запрос на предоставления электричества поступил в компанию "Белэнерго", которая является контрагентом украинской стороны.



Второго и третьего февраля произошло отключение энергоблоков на Кураховской и Запорожской ТЭС, при этом на последней аварии сопутствовал пожар на подстанции.

Решить возникшую проблему внутренними ресурсами не удалось, в связи с чем потребители в центральной части Украины столкнулись с определенными трудностями.

Ранее, в минувшем январе, Белоруссия уже осуществляла экстренные поставки электричества Украине из-за роста его потребления на фоне аномальных холодов в республике.

Стало также известно, что Украина с начала февраля возобновила импорт электроэнергии из России. Объем закупок составляет 200 МВт/ч. Также страна импортирует 420 МВт/ч из Белоруссии, 278 МВт/ч – из Словакии, при этом экспортирует в Румынию 3 МВт/ч и Венгрию 7 МВт/ч.