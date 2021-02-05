"Он бумажный чиновник, а не отец города": Возмущены ответами мэра в итоговом интервью жители Бердска. Евгений Шестернин обязан по закону отвечать перед народом

Подотчетность населению главы города прописана и в уставе Бердска, являющимся местной конституцией. Аналогичные правила прописаны в законе о СМИ, которые вправе требовать ответов от власти.

Мэр Бердска Евгений Шестернин становится все более закрытым

Игнорирование вопросов горожан, которые направил «Курьер. Среда. Бердск» главе города Евгению Шестернину еще перед Новым годом, возмутило читателей. Напомним, мэр ответил лишь на 14 вопросов из 30 из редакционного запроса с опозданием на месяц.

Читатели мгновенно сделали выводы и отреагировали в комментариях к публикации.

Аноним, 4 февраля:



- Как он может руководить городом, если не хочет говорить о планах развития, приоритетах, кадровой политике? Он что забыл, что по Конституции власть принадлежит народу, с которым он говорить не хочет.

Андрей, 4 февраля:

- Вот-вот, власть народу только по конституции и принадлежит, а в реальности народу принадлежит молчать и сидеть, не высовываясь, с уверенностью, что по конституции все принадлежит им.

Аноним, 5 февраля:

- Он обычный бумажный чиновник, а не отец города. Он обычная марионетка в чьих-то натруженных руках.

Аноним, 4 февраля:

- Читаешь публикацию и диву даёшься. Это что за манера отсылать в поисках ответа к сайтам администрации или СМИ? Неужели главе города и его аппарату непонятно, что горожане хотят услышать не только развёрнутые ответы на поставленные ему вопросы, но и возможные комментарии. А содержание ответов! Приоритеты не выделены; наиболее яркие результаты работы за прошедший период не названы; отношение главы администрации к планируемому строительству свалки ТКО не понятно; по набережной не внесено никакой ясности. О каком ямочном ремонте улицы Первомайской говорится? Где первоначально планируемая комплексная реконструкция этой улицы до улицы К. Маркса? Сообщалось, что были проблемы с собственностью земли на этой улице. Поэтому якобы нельзя проводить реконструкцию. В какой стадии решение проблемы? Ведь облик этой улицы при въезде со стороны федеральной трассы убогий и является образцом неухоженности (вертикальная планировка отдельных участков улицы, состояние тротуаров, ограждений некоторых территорий, фасады отдельных зданий). Представляется, что разговор об открытии площади Горького для сквозного проезда следует вести только после того, как будут выполнены работы по обустройству проезжей части через частный сектор. Сквозит поразительное пренебрежение к редакционным вопросам и равнодушие к проблемам города, нуждам горожан и неуважение к ним.

Аноним, 4 февраля:



- Правильно сказано. Высокомерие зашкаливает...

Обязанности мэра

Деятельность главы города регламентирована несколькими законами и нормативными актами. Основной из них - федеральный закон №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». В статье 36 сказано:

«Глава муниципального образования является высшим должностным лицом муниципального образования и наделяется уставом муниципального образования в соответствии с настоящей статьей собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.

Глава муниципального образования подконтролен и подотчетен населению и представительному органу муниципального образования. Глава муниципального образования представляет представительному органу муниципального образования ежегодные отчеты о результатах своей деятельности».

В Уставе Бердска, который является своего рода городской конституцией главе тоже посвящено несколько статей, которые конкретизируют его взаимоотношение как с населением, так и с народной ветвью власти — городским Советом депутатов.

дословно

Статья 10. Право на осуществление местного самоуправления

1. Граждане Российской Федерации, постоянно или преимущественно проживающие в городе Бердске, имеют равные права на осуществление местного самоуправления как непосредственно, так и через своих представителей, независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям.

2. Право на участие в местном самоуправлении реализуется в соответствии с законодательством посредством:

1. участия в местном референдуме;

2. участия в муниципальных выборах;

3. участия в голосовании по вопросам изменения границ города Бердска;

4. правотворческой инициативы по вопросам местного значения;

5. участия в территориальном общественном самоуправлении;

6. участия в публичных слушаниях;



7. участия в собраниях граждан;8. участия в конференциях граждан;9. формирования наказов избирателей;10. участия в опросе граждан;11. обращения в органы местного самоуправления города Бердска;12. иных форм осуществления местного самоуправления, не противоречащих Конституции Российской Федерации, федеральным законам, законам Новосибирской области.

Статья 33. Глава города

1. Глава города является высшим должностным лицом муниципального образования и наделяется настоящим Уставом собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.

2. Глава города избирается Советом депутатов из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, сроком на 5 лет.

3. Глава города подконтролен и подотчетен населению города Бердска и Совету депутатов.

8. Глава города не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;

2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией.

9. Глава города Бердска должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами. Полномочия Главы города Бердска прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных федеральными законами...

Глас народа

Аноним, 4 февраля:



- По большинству вопросов ответов нет, такое ощущение, что он на бердчан что-то положил.

Сибиряк, 4 февраля:

- Свысока глава смотрит на все вопросы, а ведь и жителей ответы на них хотели бы знать. Ждем от Шестернина правдивого признания и объективного контроля со стороны горожан. А вот когда? Вилами по воде написано!

Аноним, 4 февраля:

- Да никогда. Высокомерие власти только возрастает, и мы с этим уже ничего не сделаем.

Николай, 4 февраля:

- Это ответы человека, который знакомится с должностью мэра. У которого нет полной ясности и впечатления. Вопросы самые простые и не все, которые есть у горожан. Например:

- где могут укрыться от ветра, снега, мороза люди в ожидании электрички и докладывал он губернатору?



- почему закрыли больницу для инфекционных детей, если нет другой и решал он этот вопрос с губернатором (в здравоохранении не с кем )?- когда последний срок строительства дороги на кладбище (или ещё десятки лет будем ездить по ямам)?- вам должность мэра не тяжело исполнять?

Аноним, 4 февраля:

- Власть зажралась на всех уровнях. С таким отношением к народу времена грядут ужасные для народа.

Аноним, 4 февраля:

- Ответил лишь на 14 из 30 вопросов для жителей города - не ответил тому, кому служит.

Аноним, 4 февраля:



- Бесконечная ул. Первомайская - за три года ~ 10000 м2 ямочного ремонта и еще планы на 21 год, может асфальт уже положить?

Аноним, 4 февраля:

- Не вами эта площадь строилась, чтобы так вот легко закрывать ее и превращать в очередной автобан. Стройте и ремонтируйте лучше уже имеющиеся дороги.

Аноним, 5 февраля:

- Блин, про вокзал не понял. Вокзал с одной стороны дороги, город с другой стороны дороги. Без двухуровневой развязки там будут вечные пробки и ежедневные ДТП. Они сейчас там есть. А развязки даже в планах нет. Да и первый путь в городе в качестве маневрового - ещё тот маразм. Его самого бы заставить попрыгать по тем железнодорожным лестницам.

Аноним, 5 февраля:

- Так много ссылок на СМИ, что кажется, что СМИ просто могут заменить мэра, у которого на остальные вопросы нет ответа. Зато есть награды. Правда не от жителей города.

Власть и СМИ

Стоит напомнить, что «Курьер. Среда. Бердск» работает в рамках закона «О средствах массовой информации», где прописаны в том числе взаимоотношения СМИ и органов власти.

Статья 38. Право на получение информации

Граждане имеют право на оперативное получение через средства массовой информации достоверных сведений о деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, общественных объединений, их должностных лиц.

Государственные органы, органы местного самоуправления, организации, общественные объединения, их должностные лица предоставляют сведения о своей деятельности средствам массовой информации по запросам редакций, а также путем проведения пресс-конференций, рассылки справочных и статистических материалов и в иных формах (в том числе по устным запросам — по телефону, например — прим. ред.).