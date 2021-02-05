Сгоревший склад в Красноярске. Фото и видео с беспилотника

При пожаре на складе автозапчастей погибли четыре человека.

Сгоревший склад в Красноярске Видео сгоревшего склада автозапчастей в Красноярске с беспилотника показало МЧС.

При пожаре на складе автозапчастей погибли четыре человека.



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