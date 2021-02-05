05.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Какие дороги отремонтируют в 2021 году и что произойдет с дорогой на кладбище, ответила власть Бердска. Полный список

12:01 05.02.2021, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
1 0

В 2021 году планируется выполнить капитальный ремонт ул. Боровой от ул. Лунной до ул. Черемушной и ул. Черемушной от ул. Боровой до ул. Космической. По итогам проведенных аукционных мероприятий определена подрядная организация ООО «СоюзДорСтрой». В 2021 планируется освоить порядка 150 000 000 руб.

% name% title
Огромные ямы на дорогах уже не удивляют бердчан

Какие дороги отремонтированы в 2020 году и какие планируется отремонтировать в 2021-м, такие вопросы направил еще в ноябре 2020 года "Курьер. Среда. Бердск". Вчера, 4 февраля 2021, ответ из мэрии Бердска наконец-то поступил ответна эти вопросы.

Итак, в 2020 году капитальный ремонт в Бердске не производился в виду отсутствия финансирования на капитальный ремонт. В рамках текущего содержания и ямочного ремонта произведен ремонт асфальтобетонного покрытия проезжих частей, общей площадью 71 265 квадратных метров.

Ямочный ремонт произведен на улицах:

-ул. Попова от ул. Ленина до ул. Песчаная.

-ул. Первомайская от трассы Р-256 до ул. Комсомольская.

-ул. Боровая от ул. Красная Сибирь до ул. Павлова.

-ул. Павлова от ул. Боровая до ул. Красная Сибирь.

- ул. Красноармейская от ул. Павлова до ул. Гагарина.

- ул. Красная Сибирь от ул. Ленина до ул. Боровая.

- ул. Комсомольская от ул. Первомайская до ул. Ленина.

- ул. Красноармейская.

- ул. Верхняя (п. Вега).

- ул. Лелюха.

- ул. Пушкина.

- Дорога на Чайку.

- ул. Новосибирская.

- ул. Новосибирская.

- ул. Островского.

- ул. Комсомольская.

- ул. Боровая.

- ул. Красная Сибирь.

- ул. Рогачева.

Ремонт в 2021 году

Объем работ и перечень проезжих частей, по которым будет производится ямочный ремонт, определят в марте-апреле 2021 года. При наступлении положительных температур наружного воздуха.

В 2021 году планируется выполнить капитальный ремонт ул. Боровая от ул. Лунная до ул. Черемушная и ул. Черемушная от ул. Боровая до ул. Космическая. По итогам проведенных аукционных мероприятий определена подрядная организация ООО «СоюзДорСтрой». В 2021 планируется освоить порядка 150 000 000 руб.

В 2020 году произведен ремонт 430 погонных метров дороги ул. Полевая. По состоянию на 01.02.2021 года, работы по ремонту ул. Полевая в текущем году не планируются в виду отсутствия финансирования.

дорога на кладбище ремонт дорог список дорог
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как оцениваете дороги Бердска от 0 до 10?

Аноним, 05 февраля 2021 12:14
НВР:
кол

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскАмбассадором украшений QNET стала мисс Вселенная 2020 из Бердска Диана Стахеева
12:46 05-02-2021
Амбассадором украшений QNET стала мисс Вселенная 2020 из Бердска Диана Стахеева
Помогли потушить автомобиль семье с двухлетним ребенком на трассе Р-255 полицейские под Новосибирском
12:45 05-02-2021
Помогли потушить автомобиль семье с двухлетним ребенком на трассе Р-255 полицейские под Новосибирском
Бердск"Придешь в сад, снимешь обувь, станешь босыми ногами на землю и весь негатив из тебя уходит: Играет в волейбол и выращивает абрикосы депутат Елена Белова из Бердска
12:34 05-02-2021
Названы причины повторного заражения коронавирусом
12:30 05-02-2021
Названы причины повторного заражения коронавирусом
Почему человек тяжелеет после смерти?
12:20 05-02-2021
Почему человек тяжелеет после смерти?
Раскрыты детали инцидента упавшего на коляску с младенцем мужчины с 17-го этажа
12:18 05-02-2021
Раскрыты детали инцидента упавшего на коляску с младенцем мужчины с 17-го этажа
Обратилась к Белоруссии за помощью из-за аварий на ТЭС Украина
12:15 05-02-2021
Обратилась к Белоруссии за помощью из-за аварий на ТЭС Украина
БердскФотомарафон «Мой папа» стартовал в "Курьер.Среда.Бердск"
12:08 05-02-2021
Фотомарафон «Мой папа» стартовал в
Бердск"С удовольствием грабьте дальше": Пошутил на церемонии награждения спортсменов Бердска мэр Евгений Шестернин. Смотрите видео 1
12:04 05-02-2021
Бердск10 февраля выходит первый в этом году выпуск газеты "Курьер.Среда.Бердск"
12:01 05-02-2021
10 февраля выходит первый в этом году выпуск газеты